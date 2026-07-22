Сладкая, крупная и без горечи: 3 коктейля для свеклы, после которых урожай не унести

Нередко к середине лета свекольная ботва выглядит мощной и сочной, но под землей развитие плода словно замирает. Огородники продолжают заливать грядки водой, не понимая, что растению в фиксированный момент требуется не влага, а специфическое питание для перенаправления энергии из листьев в корень. Чтобы свекла налилась и приобрела характерную сладость, необходимо скорректировать баланс микроэлементов до того, как ткани начнут грубеть.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Чем кормить свеклу во второй половине июля

Природное земледелие диктует отказ от пустых трудозатрат в пользу естественных процессов. Вместо того чтобы перекапывать землю или бесконечно полоть сорняки, проще дать почвенным бактериям ресурс для работы. Обычная древесная зола содержит калий и фосфор в легкоусвояемой форме. Стакан просеянной золы на ведро воды заменяет целый арсенал покупной химии. Главное — выливать раствор непосредственно под корень, избегая попадания на листья в солнечную погоду.

"Свекла — это природный индикатор состояния почвы. Если ботва краснеет раньше времени, ей не хватает фосфора, а если остается бледно-салатовой — просит азота. Но в июле избыток азота превратит плод в накопитель нитратов, поэтому мы переходим на калийные составы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для улучшения вкусовых качеств многие используют солевой раствор. Столовая ложка на ведро воды меняет осмотическое давление в клетках, заставляя сахар быстрее накапливаться в тканях. Это простой вариант воздействия на биохимию растения без применения агрессивных стимуляторов. Также актуален травяной настой из крапивы: это бесплатная органика, которая возвращает в землю азот в мягкой концентрации.

Ошибки при использовании минеральных удобрений

Если натуральных компонентов под рукой нет, приходится использовать суперфосфат. Его главная проблема — плохая растворимость. В холодной воде гранулы просто ложатся на дно мертвым грузом. Эффективное решение заключается в приготовлении вытяжки: столовую ложку удобрения заливают горячей водой, настаивают и только потом смешивают с основным объемом для полива.

Метод подкормки Результат для урожая Зольный раствор Укрепление корня, лежкость при хранении Солевой полив (1 ст. л. на 10 л) Повышение содержания сахаров, устранение горечи Травяной настой (крапива) Активация роста ботвы и фотосинтеза

"Важно не только что вы льете, но и когда. Любая подкормка по сухой земле — это риск химического ожога нежных волосков корня. Сначала обильно пролейте грядку чистой водой, обеспечьте правильный процесс впитывания, и только через час вносите питание", — подчеркнул специально для Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнееев.

При чрезмерном усердии корнеплоды могут накопить лишние соли. Чтобы этого не произошло, любые подкормки полностью прекращают за три недели до планируемой уборки. Этого времени достаточно, чтобы растение переработало внесенные вещества в безопасные соединения. Почва сама доделает оставшуюся работу, если ей не мешать лишними вмешательствами.

"Горечь в свекле часто возникает не из-за сорта, а из-за стресса. Резкие перепады влажности заставляют ткани грубеть, плод становится деревянистым. Мульчирование грядки скошенной травой — идеальное материал для удержания влаги и защиты от перегрева", — объяснил агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о выращивании свеклы

Почему свекла вырастает мелкой, хотя ботва огромная?

Это признак избытка азота и дефицита калия. Растение жирует, наращивая зеленую массу в ущерб плоду. Нужно немедленно внести зольную вытяжку и сократить полив настоем навоза или травы.

Как избавиться от кольцеватости внутри корнеплода?

Жесткие белые кольца — результат неравномерного полива и нехватки бора. Раз в месяц полезно проводить опрыскивание слабым раствором борной кислоты (2 грамма на 10 литров).

Нужно ли обрывать нижние листья у свеклы?

Нет, каждый лист работает на налив плода. Удалять стоит только явно подсохшие или больные ткани, которые могут стать источником инфекции для всей грядки.

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