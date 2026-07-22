Огород после дождя может превратиться в болото: ошибки, которые лишают дачников всего урожая

Затяжные ливни превращают цветущий огород в зону бедствия. Избыток воды вытесняет воздух из пор грунта. Корни задыхаются. Растения слабеют, открывая ворота инфекциям. Если почва переувлажнена, счет идет на часы. Медлительность садовода гарантирует гибель урожая от гнилей и нашествия вредителей.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слизни в огороде

Эвакуация воды: как спасти корни

Первый шаг — отвод лишней влаги. Вода не должна стоять в междурядьях. Садовод прорезает дренажные канавы. Это сбрасывает гидростатическое давление на корневую систему. Чувствительные культуры вроде томатов и огурцов лучше сразу высаживать на высокие грядки высотой до 30 см. Это создает сухой остров даже в сезон муссонов.

"Если участок превратился в болото, обычное рыхление бесполезно. Нужно колоть землю вилами на всю глубину зубьев. Так мы создаем каналы для выхода углекислого газа и впускаем кислород к корням", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Важно защитить стебли и листья от контакта с грязью. Подвязка кустов к опорам обязательна. Мульчирование опилками или соломой удержит ягоды клубники над сырой землей. Однако при затяжных дождях мульчу временно отодвигают от стволов. Плотно прилегающий мокрый слой провоцирует прикорневую гниль.

Реанимация почвы и защита от болезней

Когда ливень стихает, на поверхности грунта образуется корка. Она блокирует дыхание. Рыхлить нужно аккуратно, на глубину до 7 см. Работать по жидкой грязи нельзя. Садовод дожидается момента, когда земля перестает липнуть к инструменту. Иначе структура почвы разрушится, превратившись в бетон после высыхания.

Проблема после дождя Умное решение Вымывание азота и калия Внекорневая подкормка по листу кальциевой селитрой Всплеск грибковых инфекций Обработка системными фунгицидами в "окно" без осадков

Сырость — идеальная среда для патогенов. Часто грибковые инфекции на листьях маскируются под дефицит питания. Желтые пятна и налет — сигнал к немедленной обработке. Фитопатологи рекомендуют удалять поврежденные части растений без жалости. Инфекция в каплях воды разлетается по всему саду мгновенно.

"Дождь смывает защитный слой с листьев. Как только выглянуло солнце, опрыскивайте посадки биопрепаратами. Ждать неделю нельзя — грибок съест урожай за три дня", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Битва за урожай: удобрения и вредители

Потоки воды вымывают питательные элементы в глубокие слои. Растения голодают. Восполнять запасы нужно через 5-7 дней после просыхания. Основной упор делают на калий и фосфор. Избыток азота в сырую погоду вреден. Он размягчает ткани растений, делая их легкой добычей для вредителей.

Влага выводит на охоту ночных пожирателей. Борьба со слизнями становится приоритетом. Эти моллюски обожают сырость. Садоводы используют тактику барьеров: рассыпают золу, измельченную скорлупу или применяют медную ленту. Эффективно работает схема шахматка - расстановка ловушек по всему периметру грядки.

"Слизни ненавидят острые края и щелочную среду. Горчичный порошок или зола под кустами создают для них непреодолимую полосу препятствий", — отметил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Если грязь мешает подходу к грядкам, выручат гравийные дорожки. Они обеспечивают дренаж и чистоту обуви. Для защиты капусты от гусениц в дождливый период часто используют спанбонд. Укрытие предотвращает вымывание препаратов и не дает бабочкам отложить яйца.

Ответы на популярные вопросы о переувлажнении

Можно ли использовать навоз сразу после ливня?

Нет. Органика в переувлажненной почве начинает гнить без доступа воздуха. Это привлечет вредителей и сожжет корни. Используйте минеральные растворы по листу.

Нужно ли закрывать грядки пленкой во время дождя?

Пленка полезна только как навес. Накрывать землю "вплотную" нельзя — создается эффект парника, в котором моментально размножаются патогенные грибы.

Как понять, что почва начала восстанавливаться?

Появление дождевых червей у поверхности и исчезновение затхлого запаха — добрые знаки. Почва снова начала дышать.

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