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Пока одни покупают геоткань, другие собирают коробки: картон поможет надолго забыть о сорняках

Садоводство

Обычный упаковочный картон стал эффективной заменой дорогостоящему агроволокну в органическом земледелии. Плотная целлюлоза полностью блокирует солнечный свет, лишая сорняки энергии для роста, и постепенно превращается в питательный гумус. Этот метод минимизирует физический труд на участке.

Картон вместо геотекстиля на грядках
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картон вместо геотекстиля на грядках

Биомеханика картонного щита

Традиционная борьба с сорняками часто превращается в бесконечный цикл перекапывания почвы. Этот процесс разрушает структуру грунта и поднимает на поверхность новые семена трав. Картон работает иначе. Он создает непроницаемую преграду, под которой гибнет даже агрессивный пырей. Отсутствие фотосинтеза истощает корни растений-паразитов за один сезон.

В отличие от полимерных пленок, бумага пропускает воздух и поддерживает газообмен. Под таким укрытием земля не закисает. Кислород свободно проникает к обитателям почвы, что активирует работу дождевых червей. Они перерабатывают размокающую целлюлозу, рыхлят глубокие слои и обогащают участок органикой без участия садовода.

"Картон — это идеальный кондиционер для почвы. Он сглаживает температурные скачки, защищая корни от перегрева днем и резкого охлаждения ночью", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Технология плотной укладки

Для работы подходит неокрашенный гофрокартон без глянца. Необходимо удалить остатки пластикового скотча и металлические скобы. Подготовленные листы раскладывают прямо по нескошенной траве. В этом заключается суть метода ленивых грядок — сорняки послужат стартовым удобрением, когда начнут разлагаться под слоем бумаги.

Листы размещают с перекрытием краев в 20 сантиметров. Это исключает прорастание травы в щелях. После укладки сухой материал обильно заливают водой до состояния мягкости. Влажный картон плотно прижимается к рельефу участка, не оставляя воздушных карманов. Сверху конструкцию маскируют декоративным слоем.

"Голая бумага на солнце быстро пересыхает и ломается. Ее обязательно нужно закрыть десятисантиметровым слоем сена или щепы для удержания влаги", — пояснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Использование картона на огороде позволяет забыть о прополке на два года. К моменту полного распада бумаги нижний слой дернины успевает превратиться в рыхлый компост. Садоводу остается только сделать прорези в мягком покрытии и высадить рассаду в подготовленные лунки.

Сравнение материалов для защиты

Характеристика Геотекстиль Гофрокартон
Срок службы до 5-7 лет 1-2 сезона
Влияние на почву Нейтральное (микропластик) Удобряет углеродом
Стоимость Высокая Бесплатно

При обустройстве стационарных проходов защита от сорняков требует системного подхода. Картон здесь выступает как временный демпфер, предотвращающий проседание гравия в грунт. Он эффективно сдерживает рост многолетников, пока формируется финишное покрытие дорожки.

"Главная ошибка — использовать картон с цветной печатью. Типографская краска может содержать тяжелые металлы, которые попадут в овощи", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о мульчировании

Нужно ли скашивать траву перед укладкой листов?

Нет. Высокая трава прижимается картоном, преет без доступа воздуха и превращается в удобрение прямо на месте.

Можно ли использовать мульчирование картоном под деревьями?

Да. Это отличный способ подавления поросли и сохранения влаги в приствольных кругах. Важно оставлять зазор в 10 сантиметров у самого ствола для вентиляции коры.

Как бороться с мышами под картоном?

Грызуны могут селиться в сухих укрытиях. Чтобы этого избежать, нужно следить за влажностью мульчи и не укладывать слишком толстый слой сена поверх бумаги поздней осенью.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агрохимик Роман Едигаров
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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