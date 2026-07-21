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Плёнка и поликарбонат теряют позиции: для теплиц нашли материал, который служит до 15 лет

Садоводство

Садоводы отказываются от хрупкого поликарбоната и рвущейся пленки в пользу многослойных полимеров. Гибкое стекло выдерживает град, не мутнеет десятилетиями и пропускает 92% света. Этот материал позволяет реже обновлять конструкцию и защищает растения от солнечных ожогов без лишних усилий.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов is licensed under publiс domain
Теплица

Гибкое стекло против старых стандартов

Традиционная полиэтиленовая оболочка редко служит дольше двух сезонов. Солнце разрушает структуру пластика, превращая его в лохмотья. Сотовый поликарбонат кажется надежнее, но через 7–10 лет соты забиваются пылью и микроводорослями. Это крадет свет у посадок. Гибкое стекло лишено пустот, поэтому сохраняет прозрачность на уровне 92% в течение 15 лет.

"Основная проблема поликарбоната — температурное расширение. Листы трескаются в местах крепления. Гибкий полимер просто растягивается и сжимается без повреждений, работая как кожа", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Многослойный материал весит мало, но держит удар крупного града и слой снега. Способность гнуться с радиусом до 15 см упрощает монтаж арочных конструкций. При этом биология почвы под таким укрытием остается стабильной. Рассеянный свет исключает термический шок, из-за которого часто возникают бурые пятна на томатах, не связанные с инфекциями.

Эксплуатация в экстремальных условиях

Гибкое стекло сохраняет эластичность при морозе до -50 градусов. Это избавляет от необходимости снимать покрытие на зиму. В летний зной, когда теплица превращается в духовку, полимер не выделяет токсичных запахов. Поверхность достаточно промыть водой из шланга, чтобы вернуть ей первоначальный блеск и светопропускную способность.

Параметр материала Показатель гибкого стекла
Срок активной службы до 15 лет
Светопропускание 92%
Диапазон температур от -50 до +80 градусов
Радиус изгиба (мин) 15 см

Замена старого укрытия помогает предотвратить многие признаки грибка на листьях, возникающие из-за плохой освещенности. Прочные стыки не пропускают сквозняки, а гладкая фактура мешает задерживаться влаге. Однако стоит следить за вентиляцией, чтобы исключить перегрев растений в теплице в пик солнечной активности.

"Для овощей важен спектр. Если материал дешевый и без защиты от ультрафиолета, он быстро станет хрупким. Выбирайте полотно с антистатическим покрытием — так пыль не будет залипать на теплице", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Биологический комфорт растений

Природное земледелие требует баланса. Качественное покрытие создает мягкий микроклимат, где почвенные микроорганизмы работают эффективнее. Это особенно актуально, когда нужно спасать помидоры от потопа и чрезмерной влажности после затяжных ливней. Гибкое стекло герметично защищает грунт от внешних осадков.

"Прозрачность материала напрямую влияет на фотосинтез. Чем больше света, тем крепче иммунитет куста. Хорошее покрытие — это лучшая профилактика болезней без химии", — объяснила агроном-консультант Ольга Семенова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о теплицах

Нужен ли специальный каркас для гибкого стекла?

Нет, материал можно крепить на металлические или деревянные дуги. Благодаря эластичности он не требует мощного основания, в отличие от тяжелых стеклянных рам.

Как полотно переносит град?

В отличие от жесткого пластика, который может пробиться или треснуть, гибкое стекло пружинит и амортизирует удар, сохраняя целостность структуры.

Можно ли использовать материал для парников?

Да, высокая гибкость делает его удобным для небольших парников-туннелей и укрытий для рассады, которые эксплуатируются весь дачный сезон.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агроном-консультант Ольга Семенова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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