Вторая жизнь хлама: как превратить старые цветочные горшки в арт-объекты для дачи

Старые цветочные горшки, которые годами копились в сарае или на балконе, могут стать основой для авторского садового декора. Вместо того чтобы выбрасывать емкости со сколами или выцветшим пластиком, попробуйте превратить их в яркие фигурки: от парящих над клумбами насекомых до функциональных маяков.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain декор из горшков

Миниатюры из горшков: пчелы и божьи коровки

Самый простой способ вдохнуть жизнь в старую тару — изготовить мелких насекомых. Для создания полосатых пчел или пятнистых божьих коровок идеально подходят небольшие пластиковые или керамические горшочки. Поверхность предварительно очищают и грунтуют, после чего раскрашивают стойкими составами. Чтобы поделка выглядела завершенной, добавьте детали: проволочные усики и прозрачные крылья, вырезанные из пластиковых бутылок.

"Такие фигурки можно закрепить на длинных прутьях арматуры или тонких ветках, спрятанных в гуще цветов. Это создает эффект легкости, будто насекомые парят в воздухе над растениями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

При оформлении важно учитывать общую стилистику сада. Яркие фигурки станут отличным акцентом в детской зоне или на школьном дворе, привнося элемент игры в окружающее пространство. Пока ваш основной урожай набирает силу, такие декоративные элементы помогут скрыть пустоты на грядках или клумбах.

Архитектурные формы: маяки и мельницы

Если в распоряжении оказалось несколько емкостей разного диаметра, из них можно собрать вертикальную композицию. Горшки, поставленные друг на друга от большего к меньшему и склеенные между собой, превращаются в основу для декоративного маяка или мельницы. Для имитации лопастей подойдет фанера или пластик, а вершину маяка можно увенчать компактным фонариком на солнечной батарее.

"Использование фонарика превращает декор в полезный осветительный прибор. Вечером такой маяк аккумулирует свет и мягко подсвечивает садовую дорожку", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Для создания более сложных образов, таких как гномы, лошадки или сказочные персонажи, дачники часто используют теннисные мячи для голов, шнуры для имитации конечностей и самозатвердевающую массу для лепки мелких деталей. Подобная работа по украшению территории отлично сочетается с планированием ландшафта, например, когда вы высаживаете декоративный рябинник Сэм для создания дорогого вида сада при минимальных затратах.

Секреты устойчивости и долговечности садовых фигур

Ветер — главный враг легких пластиковых конструкций. Чтобы фигурки не разлетались по участку и не тонули в грязи после дождя, необходимо позаботиться об их утяжелении и защитном покрытии. Внутренние полости полых фигур стоит заполнить песком или мелкими камнями перед сборкой.

"Помимо устойчивости, важна защита материала. Акриловые краски обязательно нужно покрывать слоем яхтного или фасадного лака, иначе солнце и влага уничтожат декор за один сезон", — резюмировала консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Работа с декором не должна мешать агротехнике. Пока вы занимаетесь творчеством, не забывайте про основной уход: вовремя проводите полив помидоров и следите за состоянием почвы, избегая вредных советов по использованию соды, которая может привести к её бетонированию.

Тип поделки Рекомендация по исполнению Насекомые (пчелы, коровки) Используйте проволоку для усов и пластик для крыльев. Маяки и мельницы Склеивайте горшки пирамидой от большего к меньшему. Фигурки гномов и людей Для головы используйте теннисный мяч или старую посуду. Защита от ветра Насыпайте внутрь песок или гравий для веса.

Ответы на популярные вопросы о садовом декоре

Какую краску лучше использовать для пластиковых горшков?

Оптимально подходят акриловые краски для наружных работ. Они хорошо ложатся на пластик, быстро сохнут и не имеют резкого запаха. После высыхания их обязательно нужно закрепить влагостойким лаком.

Как надежно соединить горшки между собой?

Для пластика лучше всего использовать клеевой пистолет или специальный суперклей для наружных работ. Для керамики подойдет плиточный клей или морозостойкий монтажный клей ("жидкие гвозди").

Нужно ли убирать самодельные фигуры в помещение на зиму?

Да, пластик может стать хрупким на морозе, а краска — потрескаться от перепадов температур. Чтобы декор прослужил несколько лет, в конце сезона очистите его от земли и уберите в сухое помещение.

Можно ли использовать в этих конструкциях живые растения?

Конечно. Например, в верхнем горшке "маяка" или в туловище "лошадки" можно оставить полость для земли и посадить неприхотливые цветы или очитки, создав эффектную живую скульптуру.

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