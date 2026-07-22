Самая важная подкормка моркови в июле: после нее корнеплоды становятся сладкими и ровными

В июле морковь перестает наращивать ботву и начинает запасать сахара в корнеплодах. Если упустить этот момент, корнеплоды станут грубыми и волокнистыми. Вместо химии используйте древесную золу — она помогает вырастить сладкую, сочную и вкусную морковь.

Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь в корзине

Зольный удар по кислоте

Морковь — аристократка, она физически не выносит кислую среду. В закисленном грунте блокируются все обменные процессы. В итоге корнеплоды деформируются, а их вкус становится травянистым.

Древесная зола работает как мягкий щелочной калибратор. Она содержит бор и магний — два ключевых биологических тумблера. Бор заставляет растение гнать накопленные крахмалы из листьев в корень, превращая их в простые сахара. Чем больше бора доступно в середине лета, тем ярче будет "карамельный" эффект при уборке урожая.

"Зола — это идеальный раскислитель. Если почва "задыхается" от высокой кислотности, растение просто не может всосать питание. Мы можем лить под корень самые дорогие составы, но они останутся мертвым грузом в почве. Зола открывает шлюзы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Главное правило: никакого контакта

Сыпать сухую золу прямо под корень — значит гарантированно организовать растению химический ожог. Тонкие всасывающие волоски сгорают моментально. После такой "помощи" растение бросает все силы на выживание, а не на рост.

В результате вместо ровной морковки выкапывают "бородатых" уродцев. Чтобы этого избежать, адепты органического земледелия советуют вносить золу заранее, еще на этапе подготовки грядки, из расчета 400 граммов на квадратный метр.

Метод внесения Результат для урожая Сухая заделка в борозды Риск ожога корней, ветвление корнеплода Жидкий настой (фильтрованный) Быстрое усвоение микроэлементов, сладкий вкус

Если момент упущен, и морковь уже вошла в фазу активного роста, сухие методы отменяются. Нужно переходить к созданию питательной среды в междурядьях. Подкормка моркови в этот период должна быть максимально деликатной. Вмешательство в экосистему грядки обязано быть хирургически точным, чтобы не спровоцировать гниение нежных тканей.

"Когда огородники льют всё подряд, морковь начинает трескаться. Зольный настой — это баланс. Он дает калий для веса и микроэлементы для сладости, не перегружая растение азотом, от которого корень становится 'деревянным'", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Июльский "компот" для корней

Самый эффективный способ подкормить грядку — приготовить настой. Стакан просеянной золы заливают ведром воды и оставляют "созревать" на двое суток. Этого времени достаточно, чтобы полезные минералы перешли в доступную для корней форму.

Главное — фильтрация. Крупные частицы угля на поверхности почвы только забивают поры грунта. Готовую жидкость аккуратно льют в пролитые водой междурядья. Сразу после этого биологическая активность грунта резко возрастает.

Процедуру стоит повторить через две недели. Чтобы закрепить успех, прикройте влажную землю мульчей из скошенной травы. Это законсервирует влагу и не даст корням перегреться. В таких комфортных условиях формирование корнеплодов идет по ускоренному сценарию. Вы не просто кормите растение, вы создаете идеальный микроклимат, где полезные бактерии работают на ваш урожай круглосуточно.

"Запомните: зола — это не еда, это катализатор. Без нормального полива и аэрации она не сработает. Только в связке с влажной почвой и правильным рыхлением она даст ту самую карамельную сладость", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о выращивании моркови

Можно ли заменить золу минеральными удобрениями?

Можно использовать монофосфат калия, но зола — это комплекс из 30 микроэлементов в природной пропорции. Химия никогда не даст такого сложного вкусового букета.

Почему морковь вырастает бледной и невкусной?

Обычно это дефицит калия и бора. Растение потратило все силы на выгонку ботвы, а на "строительство" самого корня ресурсов не хватило. Зольные поливы в июле решают эту проблему.

Что делать, если почва и так щелочная?

В этом случае от золы лучше отказаться. Перебор щелочи вызовет паршу — на корнеплодах появятся язвы и болячки. Проверьте уровень pH перед началом работ.

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