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Опасность в обычном навозе: неосторожное внесение органики приведет к гибели корневой системы

Садоводство » Советы

Компост — это органическое вещество, которое возвращает питательные элементы в почву, активизирует работу микроорганизмов и улучшает структуру грунта. В отличие от минеральных удобрений, дающих быстрый, но краткосрочный эффект, компост действует медленно, создавая базу для долгосрочного здоровья растений. Его обычно замешивают в почву, что помогает разрыхлить уплотненный грунт и улучшить дренаж.

Укладка органики (травы) в компостную яму
Фото: https://pixabay.com by Ben_Kerckx is licensed under Free
Укладка органики (травы) в компостную яму

Виды компоста и их особенности

Выбор состава зависит от целей садовода, типа почвы и доступности материалов. Существуют как готовые смеси, так и варианты для самостоятельного приготовления.

Универсальные смеси

Обычно создаются на основе муниципальных зеленых отходов. Они подходят для большинства растений, включая овощные культуры, и эффективны для восстановления старых грядок или обогащения грунта перед сезоном посадок.

Компост из пищевых отходов

Считается одним из самых богатых питательными веществами вариантов. Его можно приобрести у местных фермеров или производить самостоятельно с помощью компостеров и барабанов-перемешивателей из кухонных остатков.

Навозный компост

Продукт переработки навоза коров, лошадей, коз или овец. Важно использовать только выдержанный материал: свежий навоз может содержать семена сорняков, остатки медикаментов или избыток солей, что приводит к ожогам корней растений. Категорически запрещено использовать в саду экскременты домашних животных из-за риска наличия устойчивых к компостированию патогенов.

Сидераты (зеленое удобрение)

Это специальные культуры (например, микроклевер), которые высаживают для защиты почвы в межсезонье, а затем заделывают в грунт. Этот метод дешевле покупных смесей и помогает предотвратить эрозию почвы.

Грибной компост

Побочный продукт выращивания грибов, состоящий из соломы и птичьего помета. Он богат органикой и обычно пастеризуется, что минимизирует риск заноса вредителей. Из-за щелочного pH он менее эффективен на почвах, которые и так имеют высокую щелочность.

Вермикомпост (биогумус)

Продукт жизнедеятельности дождевых червей. Содержит высокую концентрацию микроорганизмов, азота, фосфора и калия. Улучшает влагоемкость почвы, сохраняя при этом воздухопроницаемость. Можно использовать как при заделке в грунт, так и в виде жидкого «чая» для полива.

Суглинистый компост (Loam)

Смесь с соотношением песка, ила и глины. Такой состав обеспечивает оптимальный баланс между удержанием влаги и дренажем. Популярным стандартом здесь считается рецептура Джона Иннеса, предполагающая строгий метод стерилизации для удаления болезней.

Добавки для улучшения структуры

Некоторые компоненты добавляются в компост не для питания, а для изменения физических свойств почвы:

  • Кокосовый койр: устойчивая альтернатива торфу, улучшает удержание воды и имеет нейтральный pH.
  • Биочар (биоуголь): при смешивании с органикой помогает почве дольше удерживать влагу.
  • Овечья шерсть: медленно разлагается, отдавая азот и удерживая воду.
  • Хлопковый линт: помогает разбить тяжелые глинистые почвы.
  • Стрижка газона: источник азота для домашних компостных куч.

Как выбрать подходящий вариант

Для точного определения потребностей сада рекомендуется провести анализ почвы. Это позволит понять, каких элементов не хватает и нужно ли корректировать кислотность (pH).

Также следует учитывать климат: в засушливых регионах приоритет отдается составам, удерживающим влагу. При покупке или получении компоста важно убедиться, что органические частицы (например, кора) измельчены до размера менее 1,3 см. Слишком крупные фрагменты не перепрели и могут начать конкурировать с растениями за азот. Единственным способом уничтожить семена сорняков и патогены в смеси является термическая обработка при высоких температурах в процессе созревания.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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