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Красота, которая доводит до белого каления: какие растения превращают жизнь дачника в бесконечную уборку

Садоводство

Красиво цветущий сад — это не всегда только эстетическое удовольствие, но и часы утомительной уборки. Липкие лепестки пионов на дорогой плитке, скользкие листья хост после заморозков или неконтролируемые всходы аквилегии в швах садовой дорожки превращают отдых в бесконечную борьбу за чистоту. 

Садовая арка с цветами
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Садовая арка с цветами

Виды садового мусора: что портит вид участка

Под определением "мусорности" агрономы понимают биологические особенности растений, которые требуют механического вмешательства человека. Самым неприятным фактором считаются опадающие лепестки. Если на газоне они перегнивают незаметно, то на деревянном настиле или светлом камне превращаются в склизкую массу, оставляющую пятна. Особенно это актуально для зон входа и пространств вокруг бассейнов.

Мелкая листва берез или ив — еще одна проблема. Она легко забивается в щели между досками террасы, вызывая их гниение. Не менее опасны созревающие плоды декоративных яблонь и рябин. Падая на парковку, ягоды пачкают кузов автомобиля и привлекают птиц, чей помет крайне агрессивен к лакокрасочному покрытию. Нередко владельцы участков ищут способы, как убрать траву между плиткой, не подозревая, что причиной "прорастания" дорожек стал обычный самосев декоративных культур.

"Если растение посажено слишком близко к зоне отдыха, оно неизбежно добавит работы. Например, крупная листва после дождя становится очень скользкой, что травмоопасно на узких тропинках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Лидеры по осыпанию лепестков

Классические густомахровые пионы, такие как "Sarah Bernhardt', — главные "поставщики" мусора после первого же ливня. Тяжелые соцветия падают на землю, и сотни лепестков моментально прилипают к любой твердой поверхности. В парадных зонах их лучше заменить на ИТО-гибриды, которые лучше держат форму. Аналогичная ситуация с розами: старые сорта и популярная плетистая "Нью Доун" создают под собой настоящие "сугробы" из опада.

Если вовремя не проводить уход за садом и не обрезать увядающие бутоны флокса метельчатого или дельфиниума, дорожки под ними всегда будут покрыты мелким сором. Декоративные вишни и миндаль прекрасны в цвету, но их лепестки на террасе требуют ежедневной работы веником.

Агрессивный самосев: когда цветы становятся сорняками

Наперстянка, аквилегия, космея и вербена буэнос-айресская обладают талантом рассеиваться в самых неподходящих местах. Их семена находят приют в гравийных отсыпках и швах мощения. Вырвать оттуда растение со стержневым корнем, не повредив основу дорожки, практически невозможно. В природном саду это выглядит естественно, но в регулярном бордюре требует жесткого контроля.

"Чтобы не допустить бесконтрольного рассеивания, нужно срезать цветоносы сразу после увядания последнего венчика, не дожидаясь созревания коробочек", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Проблемная листва и неопрятные стебли

Некоторые растения выглядят неопрятно из-за физиологии цветения. Лилейники, например, ежедневно оставляют на кусте бурые "тряпочки" увядших бутонов, которые приходится снимать вручную. Луковичные — тюльпаны и нарциссы — после завершения сезона превращаются в желтеющую массу, которую нельзя срезать преждевременно, чтобы не истощить луковицу. Избежать этого помогает грамотное планирование клумб, где увядающую листву прикроют соседи.

Растение Тип проблемы
Махровые пионы Массивный опад лепестков после дождя
Аквилегия и мак Активный самосев в швы плитки
Хосты Скользкая размокшая листва осенью
Ирга и боярышник Липкие пятна на плитке от ягод

Для создания безупречного вида у входа стоит выбирать неприхотливые растения с плотной структурой куста. Шалфей, котовник и очитки не создают эффекта замусоренности даже после цветения. Если же на участке уже растут "проблемные" культуры, стоит использовать мульчу — на ней опад выглядит органично и быстрее перерабатывается почвенными организмами.

"Деревья с мелкими семенами или сережками, такие как береза, крайне нежелательны возле водоемов. Опад моментально забивает фильтры и провоцирует гниение воды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Как оформить "чистые" зоны без лишних хлопот

Для парадного крыльца и зон отдыха идеально подходят хвойные с плотной кроной и декоративные злаки. Они сохраняют структурность весь год и не сбрасывают лепестки. Если вы любите эффектные цветы, выбирайте сорта с немахровой формой — их опад минимален. Также важно следить за здоровьем растений: липкий налет на кустарниках часто является не особенностью сорта, а признаком тли. Своевременная борьба с вредителями поможет сохранить садовую мебель и мощение в чистоте.

Ответы на популярные вопросы о чистоте в саду

Можно ли сажать сирень у самого входа в дом?

Сирень выглядит великолепно всего две недели, после чего соцветия буреют. Если вы не готовы ежегодно срезать сотни сухих веток, лучше разместить кусты на втором плане сада.

Что делать, если пионы уже посажены вдоль дорожки?

Используйте круговые опоры, чтобы предотвратить полегание кустов, и срезайте цветы, как только они начнут терять свежесть, не дожидаясь осыпания.

Какие растения самые чистые для террасы?

Лучше всего подходят лаванда, очиток видный, спирея японская и компактные формы хвойных. Они почти не производят органического мусора.

Как бороться с самосевом в гравийных дорожках?

Поможет только своевременная обрезка цветоносов. Если семена уже проросли, используйте точечную обработку или герметизацию швов плитки.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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