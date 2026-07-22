Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огород после дождя может превратиться в болото: ошибки, которые лишают дачников всего урожая
Пьедестал сменил хозяина: названы 10 самых популярных кроссоверов и внедорожников России
Пять дней в Беларуси изменили всё: почему Минск и Брест стали главным открытием для семейного отдыха
Потолок выдаёт возраст ремонта: натяжным полотнам всё чаще находят более стильную замену
Столичные дороги стали золотыми: активность в Москве и Петербурге ударила по бюджету
Бюджет семьи больше не пострадает: в Туве разрешили направить выплаты на водительский курс
Рубль ослаб ко всем главным валютам: что скрывается за новой методикой расчета Центробанка
Простой вопрос выживания в Арктике: поддержка президента изменила подход к снабжению Якутии
Магия пасмурного дня: как добавить изюминку в серые будни с помощью эффектного дождевика

Один стакан — и ветки гнутся до земли: чем отпаивать ягодные кусты после сбора

Садоводство

Опустевшие ветки смородины и крыжовника часто сигнализируют дачнику о завершении цикла работ, хотя биологический процесс в этот момент только набирает обороты. Пока садовод радуется собранному урожаю, кустарники начинают формировать почки, из которых появятся ягоды в следующем сезоне. Если оставить куст без поддержки в середине лета, дефицит питания приведет к измельчанию плодов и потере выносливости растений перед холодами. Правильное распределение ресурсов почвы после плодоношения становится фундаментом для будущих сборов.

Плодоносящая ветвь йошты
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плодоносящая ветвь йошты

Золотой стандарт питания после сбора

После отдачи урожая кусты истощены и нуждаются в восполнении запасов калия и фосфора. Традиционным и самым доступным средством остается обычная древесная зола. Один стакан этого вещества на взрослый куст позволяет растению подготовиться к зиме без риска спровоцировать лишний рост зелени. Такой вариант подкормки исключает содержание хлора, который угнетает корневую систему черной смородины. Золу рассыпают по рыхлой влажной земле в приствольном круге и слегка заделывают в грунт.

"Будущий урожай закладывается именно в июле и августе. Если проигнорировать кусты сейчас, почки останутся недоразвитыми, а зимостойкость резко снизится. Важно исключить азот, так как он заставляет растение наращивать листву, когда ему нужно копить силы в корнях и стеблях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Тот самый секрет высокой продуктивности кроется в своевременном поливе. Даже если ягод уже нет, куст должен получать достаточное количество воды для развития корневой системы. Для черной смородины требуется порядка 3–4 ведер воды, тогда как крыжовнику и красной смородине достаточно половины этого объема. Лишняя сухость почвы в этот период станет фатальной ошибкой садовода, мечтающего о ведрах ягод в будущем.

Метод подкормки Преимущества и эффект
Древесная зола (1 стакан) Натуральный источник фосфора и калия без химии
Минеральная смесь (фосфор + калий) Точная дозировка при дефиците питания в бедной почве

Гигиена куста и подготовка к осени

Обрезка превращает густые заросли в здоровое, проветриваемое растение. Удалению подлежат ветви старше четырех лет — они лишь потребляют энергию, не давая качественного урожая. Омоложение куста стимулирует рост новых побегов, которые через год станут основными поставщиками крупных ягод. Любое промедление с санитарной чисткой может привести к тому, что инфекции распространятся по всему участку после затяжных осадков.

"Сорняки и старые ветки — это главные конкуренты ягодных кустов за свет и питание. После сбора урожая нужно без жалости вырезать все сухие и больные части, оставляя в центре куста пространство для воздуха. Это лучшая профилактика грибковых заболеваний без применения токсичных препаратов", — отметила в интервью для Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Еще один важный нюанс — рыхление почвы. Корни смородины расположены близко к поверхности, поэтому инструмент не должен уходить глубже семи сантиметров. Уплотнение земли после дождей или обильного полива перекрывает доступ кислорода, замедляя обмен веществ. Правильный уход завершают внесением органики через две недели после основных процедур. Это позволяет создать долгосрочный резерв питательных веществ, который будет востребован растением сразу после весеннего пробуждения. Если пустить процесс на самотек, через пару лет сад начнет напоминать непролазные джунгли с крошечными кислыми плодами.

"Любая подкормка должна вноситься только по влажной земле. Если высыпать удобрения в сухой грунт, можно спровоцировать химический ожог корневых волосков. После внесения калийно-фосфорного состава полезно замульчировать приствольный круг компостом для сохранения влаги", — подчеркнул агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы

Зачем кормить смородину, если ягод уже нет?

Растение тратит энергию на формирование почек будущего года. Без питания почки будут слабыми, что приведет к скудному цветению весной.

Можно ли использовать навоз вместо золы в июле?

Свежий навоз содержит много азота, который провоцирует рост новых побегов. Они не успеют одревеснеть до зимы и вымерзнут, ослабив весь куст.

Как глубоко можно рыхлить землю под крыжовником?

Максимальная глубина составляет 5–7 сантиметров. Более глубокое вмешательство повредит всасывающие корни, что замедлит рост растения.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, агрохимик Роман Едигаров
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Экономика и бизнес
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Экономика и бизнес
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Последние материалы
Столичные дороги стали золотыми: активность в Москве и Петербурге ударила по бюджету
Бюджет семьи больше не пострадает: в Туве разрешили направить выплаты на водительский курс
Рубль ослаб ко всем главным валютам: что скрывается за новой методикой расчета Центробанка
Простой вопрос выживания в Арктике: поддержка президента изменила подход к снабжению Якутии
Магия пасмурного дня: как добавить изюминку в серые будни с помощью эффектного дождевика
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пищевые отходы стали золотом: бананы и апельсины предопределили финал засухи
Один стакан — и ветки гнутся до земли: чем отпаивать ягодные кусты после сбора
Компот из вишни как из бабушкиного погреба: закрываем быстро без стерилизации
Космос оказался куда грязнее: данные телескопа Уэбба пересмотрели историю рождения первых планет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.