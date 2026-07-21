Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тишина в небе над Минеральными Водами: авиакомпания "Азимут" приостановила полёты в Киров
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разрушен главный миф о похудении: ученые выяснили неожиданную правду о воде
Безопасность путей под угрозой: действия машиниста в Свердловской области спровоцировали аварию
Космическая сенсация пришла не от SpaceX: Индия сделала шаг, которого давно ждал весь рынок
Тающий сливочный вкус за полчаса: варим нежнейший суп из кабачков без бульона
Такого наплыва гостей не ждали: Анапа экстренно вводит в строй заброшенные советские объекты
Позорный итог в московском клубе: низкий спрос заставил отменить концерт Анны Седоковой
На АЗС не льют в канистру? Один хитрый провод под капотом выручит с топливом для косилки

Не растет, а наливается: подкармливаем морковь в июле, чтобы хрустела как яблочко

Садоводство

В середине лета ботва моркови достигает пика, скрывая главное — процесс формирования корнеплода. Если в этот момент почва пустеет, овощ вырастает деревянистым или безвкусным. Правильный выбор добавок определяет, станет ли урожай сладким десертом или пойдет на корм скоту.

Морковь в корзине
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь в корзине

Калийная стратегия для сахаристости

Июль требует смены приоритетов в питании растений. Азот пора исключить, иначе вместо крупных оранжевых корней получится густой зеленый лес. На первый план выходит калий, который отвечает за перекачку сахаров из листвы в корнеплод.

Сульфат калия — лидер по эффективности. Раствор готовят из расчета 20 г на ведро воды. Этого объема хватает на квадратный метр посадок. Такой метод позволяет моркови нарастить массу без риска растрескивания.

"Калий не просто делает морковь сладкой, он укрепляет клеточные стенки. Это критически важно для тех, кто планирует хранить урожай в погребе до самой весны", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Тот самый секрет: жидкое питание вносят только после обильного дождя или предварительного полива. Чистая земля должна быть пропитана влагой, иначе высокая концентрация солей оставит ожоги на нежной кожице корнеплода.

Тонкая настройка бором

Иногда даже при обилии питания морковь растет корявой, а внутри обнаруживаются пустоты или черные пятна. Это сигнал о дефиците бора. Микроэлемента требуется совсем немного — буквально крупица на ведро.

Для приготовления состава используют 1 г борной кислоты. Порошок плохо расходится в холодной среде, поэтому его сначала растворяют в стакане горячей воды, а затем выливают в общую емкость. Этот вариант помогает тканям растения оставаться плотными и сочными.

Признак дефицита Необходимое действие
Медленный рост, "бородатость" корня Внесение сульфата калия
Покраснение кончиков ботвы Полив раствором фосфорных удобрений
Гнилая сердцевина корнеплода Обработка борной кислотой

"С бором шутки плохи. Лишний грамм превращает лекарство в яд. Если вы используете готовые комплексные смеси, где этот элемент уже указан, дополнительно вносить его категорически нельзя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Пепел как альтернатива химии

Сторонники органических методов часто выбирают древесную золу. В ней сосредоточен весь необходимый набор минералов, накопленных деревом за годы жизни. Однако просто рассыпать пепел по грядкам мало.

Лучше всего работает настой: пол-литровую банку золы заливают кипятком и выдерживают сутки. После фильтрации и разбавления получается сбалансированное решение для июльской грядки. Важный нюанс: зола сильно защелачивает среду, поэтому ее не смешивают с азотными добавками на основе навоза или помета.

"Земля под морковью должна дышать. Любой полив, даже самый полезный, уплотняет грунт. Обязательно рыхлите междурядья на следующий день, чтобы пресечь кислородное голодание", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Завершая работы на морковной грядке, стоит оценить общее состояние огорода. Часто именно ошибки в уходе за садом становятся причиной того, что деталь за деталью рушится весь план на большой урожай.

Ответы на популярные вопросы о моркови

Нужно ли окучивать морковь в июле?

Да, это защищает верхушки корнеплодов от солнца. Если плечики выглядывают из земли, они зеленеют и накапливают соланин, который дает неприятную горечь.

Как часто поливать грядку после подкормки?

Главное — регулярность. Резкие перепады от засухи к избытку влаги заставляют морковь лопаться вдоль всей длины.

Можно ли использовать настой травы для моркови в июле?

Нет, в таком удобрении слишком много азота. В середине лета это приведет к росту "хвостов" и мочковатости корней вместо формирования одного ровного корнеплода.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, агрохимик Роман Едигаров, почвовед Игорь Лыткин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
Наука и техника
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Такого наплыва гостей не ждали: Анапа экстренно вводит в строй заброшенные советские объекты
Позорный итог в московском клубе: низкий спрос заставил отменить концерт Анны Седоковой
На АЗС не льют в канистру? Один хитрый провод под капотом выручит с топливом для косилки
Газовый выбор Белграда удивил Европу: Сербия не закрыла дверь Москве, несмотря на давление Брюсселя
Не растет, а наливается: подкармливаем морковь в июле, чтобы хрустела как яблочко
Рынок труда в Тюменской области: резкий скачок вакансий предопределил новый уровень доходов
Ни копейки за целый месяц: в Минске принудительно взыскали огромную сумму с застройщика
Парад убрали, но Кронштадт растянул праздник на десять дней: программу ВМФ раздули до непройденных масштабов
Границы наглости стёрты: странное послание в цветах довело Самбурскую до ярости
Праздник вкуса превратился в борьбу за жизнь: Паттайя удивила опасной стороной еды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.