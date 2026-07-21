Победа над капризами природы: заставляем кабачки цвести и плодоносить до глубокой осени

Отсутствие завязей на кабачках — прямой сигнал о критическом дисбалансе в уходе, который может оставить дачника без урожая. Если женские цветки желтеют и осыпаются или вовсе не закладываются, растению не хватает питания для формирования плодов или нарушен режим полива.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Почему на кабачках мало женских цветков

Женские цветки кабачка легко узнать по небольшому утолщению в виде миниатюрного плода у основания. Их отсутствие часто связано со стрессом: сильным пересыханием почвы или, наоборот, превращением грядки в болото. Также культуре может не хватать солнечного света или ключевых микроэлементов — бора, фосфора и калия. Чтобы растения не превратились в декоративные лопухи, важно вовремя заметить дефицит веществ и наладить самотечный полив или регулярное увлажнение вручную.

"С научной точки зрения, появление женских цветков регулируется фитогормонами, в частности цитокининами и гиббереллинами. Их выработка напрямую зависит от условий среды. Дефицит бора блокирует синтез гиббереллинов, и растение не формирует женские цветки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru кандидат биологических наук Наталья Дроздова.

Если вовремя не вмешаться, кусты будут тратить силы только на наращивание зеленой массы. Подобная ситуация часто встречается и у других культур, когда, например, июль ставит огурцы на паузу, требуя от огородника срочных мер по реанимации грядок.

Правила полива и базовых подкормок

Кабачки требуют полива исключительно под корень в утренние или вечерние часы. Оптимальную влажность легко проверить, погрузив палец в грунт на глубину 3 сантиметров — если там сухо, пора брать лейку. Раз в две недели рекомендуется подкармливать кусты зольным настоем (стакан просеянной золы на 10 литров воды). Это восполняет дефицит калия, из-за которого плоды могут вырастать деформированными.

"Подкормка борной кислотой — это не народный метод, а научно обоснованное агротехническое действие. Бор критически важен для усвоения кальция и формирования завязей, поэтому за месяц до цветения полезно добавить его в поливочную воду из расчета 2 грамма на 10 литров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Для улучшения структуры почвы и повышения урожайности многие используют сульфат калия, который особенно эффективен в середине лета. Правильное питание помогает растению пережить температурные скачки и сопротивляться болезням.

Секреты ручного опыления и борно-йодного коктейля

Если насекомых-опылителей на участке мало, процедуру придется проводить вручную. Нужно сорвать мужской цветок (на тонкой длинной ножке), удалить лепестки и коснуться тычинками пестика внутри женского цветка. Делать это необходимо строго до 10 утра, пока пыльца жизнеспособна. Также для стимуляции завязей отлично работает опрыскивание по листу борно-йодным составом.

Компонент смеси Функция для растения Борная кислота (0,5 ч. л.) Стимулирует появление женских цветков и завязей Йод (30 капель) Укрепляет иммунитет и защищает от гнилей Молочная сыворотка (1 л) Создает защитный барьер против мучнистой росы Вода (9 литров) Основа для равномерного распределения веществ

Такую обработку проводят раз в две недели после заката. Пока вы занимаетесь овощами, не забывайте про остальную часть участка, где обновление клумб поможет сохранить красоту сада до самой осени.

"Важно знать, что пыльца кабачка живет всего 4-6 часов. Искусственное опыление нужно проводить строго в день раскрытия цветка. После 11 часов утра пыльца теряет способность к оплодотворению, и шанс на получение плода будет упущен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о плодоношении кабачков

Почему завязи кабачков начинают желтеть и гнить прямо на кусте?

Обычно это происходит из-за отсутствия опыления или избыточной влажности (дождливая погода, полив по листьям). Растение избавляется от неоплодотворенной завязи, так как не видит смысла тратить на нее ресурсы.

Можно ли использовать золу в сухом виде?

Можно посыпать золой почву вокруг кустов перед поливом, но жидкий настой действует быстрее, так как питательные вещества сразу попадают к корням в доступной форме.

Поможет ли борная кислота, если кабачки растут в тени?

Бор поможет заложить цветки, но без достаточного количества солнца (минимум 6 часов прямого света) урожай все равно будет скудным, а растения — болезненными.

Как часто нужно проводить ручное опыление?

В пасмурную погоду, когда пчелы не летают, процедуру желательно повторять каждое утро для каждого только что раскрывшегося женского цветка.

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