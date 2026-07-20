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Зеленая масса в компостной яме: неверный алгоритм укладки приведет к появлению крайне неприятных последствий

Садоводство » Советы

Скошенная трава быстро превращается в ценный гумус, если соблюдать баланс компонентов и обеспечивать доступ воздуха. Самая частая ошибка — сваливание свежего зеленого массива в плотную кучу, что приводит к закисанию, гниению и появлению резкого неприятного запаха.

Компостная яма
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Компостная яма

Почему трава в компосте начинает гнить

Проблема запаха и гниения возникает из-за сбоя в биохимическом процессе. Свежая трава богата азотом, но бедна углеродом. Когда азота слишком много, он разлагается быстрее, чем другие компоненты, выделяя аммиак. Если при этом трава спрессована в плотный слой, доступ кислорода прекращается, и вместо полезного аэробного разложения начинается анаэробное гниение.

Влажность также играет критическую роль: избыток воды вытесняет воздух из пор материала, ускоряя процесс закисания, а чрезмерная сухость полностью останавливает работу микроорганизмов.

Как приготовить компост из скошенной травы

Способ получения рыхлого органического удобрения без неприятного запаха путем балансировки азотистых и углеродистых компонентов.

Когда выполнять: в течение всего сезона покоса травы.

Шаг 1. Смешивание компонентов

Чередуйте слои свежескошенной травы с «коричневыми» материалами, богатыми углеродом: сухими листьями, соломой, опилками или сеном. Это предотвращает слипание травы в плотный пласт и выравнивает баланс азота и углерода.

Шаг 2. Аэрация и перемешивание

Регулярно переворачивайте содержимое компостной кучи или используйте специальный аэратор для компостеров. Доступ кислорода позволяет работать аэробным бактериям, которые разлагают органику без выделения зловонных газов.

Шаг 3. Контроль влажности

Поддерживайте состояние материала как у отжатой губки. Если масса слишком мокрая и сбитая — добавьте сухих опилок или соломы. Если пересохла — умеренно увлажните водой.

Шаг 4. Проверка готовности

Оцените результат через 6–12 месяцев. Готовый компост становится темным, рассыпчатым, приобретает запах лесной земли и теряет структуру исходных растений.

Владимир Трофимов напоминает, что для ускорения процесса можно измельчить траву перед закладкой или добавить биопрепараты с полезными микроорганизмами, которые сократят срок разложения и помогут нейтрализовать запах.

Основным условием успеха является регулярное перемешивание и добавление сухих материалов. Результатом станет темный землистый субстрат, который можно использовать для заделки в почву или мульчирования. После внесения компоста потребуется стандартный полив культур для лучшего усвоения питательных веществ.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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