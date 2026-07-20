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Уксус и поваренная соль против сорной травы: правила применения домашних средств на участках

Садоводство » Советы

Злоупотребление химическими гербицидами может привести к загрязнению грунтовых вод и нарушению структуры почвы, уничтожая полезных насекомых и микробов. Чтобы избежать рисков для здоровья людей, животных и полезных растений, борьбу с сорняками целесообразно начинать с натуральных методов.

Устранение сорняков
Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Устранение сорняков

Как уничтожить сорняки без химии

Удаление нежелательной растительности делится на два этапа: уничтожение уже выросших растений и предотвращение появления новых.

Методы точечного воздействия

Для борьбы с отдельными растениями в трещинах дорожек или на клумбах можно использовать следующие средства:

  • Столовый уксус. Неразбавленный бытовой уксус наносят на листья с помощью распылителя или кисти. Важно направлять струю точно на сорняк, так как уксус уничтожает любое растение, с которым соприкасается. Обработку лучше проводить рано утром в безветренный и солнечный день, чтобы дождь не смыл средство.
  • Поваренная соль. Натрий хлорид эффективен при внесении в основание растения. Важно использовать именно столовую соль, а не английскую (сульфат магния), которая не обладает свойствами гербицида. Следует применять минимальное количество, так как соль делает почву непригодной для роста растений на несколько месяцев.
  • Кипяток. Струя крутого кипятка, вылитая на растение, вызывает его гибель. Стойкие многолетники с длинным стержневым корнем могут потребовать двух или трех повторных обработок. При работе рекомендуется использовать прихватки, закрытую обувь и длинные брюки.

Комбинированные и механические способы

Если простые средства не помогают, можно прибегнуть к более радикальным методам:

  • Самодельный раствор. Смесь из 4 литров воды, 1 стакана уксуса, 1 стакана поваренной соли и 1 столовой ложки средства для мытья посуды. Раствор наносят из распылителя, строго избегая попадания на культурные растения.
  • Метод удушения. Покрытие почвы плотным слоем старого картона или газет на 4–5 недель перекрывает доступ солнечного света, что препятствует прорастанию семян. Перед укладкой почву увлажняют, а сверху покрывают слоем мульчи.
  • Термическая обработка. Использование газовой горелки для сорняков. Растение не нужно сжигать до углей — достаточно добиться увядания за счет испарения воды в клетках. Запрещено использовать горелку на ядовитых растениях (например, ядовитом плюще), так как при нагреве в воздух выделяются масла, опасные для легких и глаз. Также следует избегать пластиковых бордюров и геотекстиля, которые плавятся от жара.

Профилактика появления сорняков

Чтобы минимизировать необходимость в уничтожении растений, следует создать условия, в которых сорняки не смогут закрепиться.

Уход за почвой и посевами

  • Своевременное удаление. Прополка вручную до того, как сорняки пустят глубокие корни. Рекомендуется использовать садовые перчатки и специальные инструменты (скребки, копалки), чтобы полностью извлечь корень.
  • Кукурузная мука (Corn gluten meal). Рассыпание этого вещества на открытых участках препятствует прорастанию семян. Метод нельзя применять в огороде до того, как культурные растения будут полностью установлены, так как средство может заблокировать и их рост.
  • Мульчирование. Слой органической мульчи в несколько сантиметров блокирует солнечный свет и удерживает влагу, что мешает прорастанию семян сорняков.
  • Посев сидератов. Посадка покровных культур (озимая пшеница, клевер, рожь) осенью защищает почву зимой и улучшает её структуру к весне, когда растения заделываются в землю.

Организация пространства и полив

Сорняки чаще всего атакуют открытую, уплотненную и бедную питательными веществами почву. Чтобы этого избежать:

  • Посадка почвопокровных растений. Низкорослые растения (например, тимьян ползучий, аюга или айсплант) закрывают землю, лишая сорняки света.
  • Использование геотекстиля. Качественный ландшафтный текстиль пропускает воду и воздух, но не дает сорнякам прорасти. Его эффективно использовать вдоль дорожек под слоем гравия или мульчи.
  • Режим полива и стрижки. Глубокий, но редкий полив стимулирует развитие мощных корней у газонной травы, позволяя ей вытеснять сорняки. Повышение высоты стрижки газона до 8–10 см создает плотный покров, который затеняет почву и подавляет рост нежелательных растений.
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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