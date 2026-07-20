Лилии отцвели. Садовод мечтает об отдыхе, но сейчас — ключевой момент для будущего цветения. Именно сейчас растения закладывают почки для следующего сезона. Упустите время — получите хилые стебли вместо пышных бутонов. Работайте с умом, а не до седьмого пота.
Руки чешутся срезать весь цветонос под корень? Оставьте эту затею. Стебель — это "солнечная батарея" лилии. Он кормит луковицу. Удаляйте только отцветшую верхушку, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Любые признаки гниения или пятна на листьях — сигнал к немедленному устранению. Больные части сжигайте или удаляйте с участка подальше.
"Лилия не терпит оголенных стеблей. Чем больше зеленой массы останется после цветения, тем крупнее будет луковица к зиме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник Сергей Михеев.
Забудьте про азот. Он сейчас вреден — спровоцирует рост зелени, которая замерзнет зимой. Ваша цель — калий, фосфор и бор. Эти элементы готовят луковицу к спячке. Простая древесная зола или покупная борофоска идеально решают задачу.
|Тип процедуры
|Главная цель
|Обрезка
|Перенаправление энергии к корням
|Подкормка
|Создание запаса питательных веществ
"Если осень дождливая, вносите удобрения только в сухом виде под мелкое рыхление. Избыток влаги и удобрений — прямой путь к плесени", — добавил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Раз в 3-4 года гнездо лилий нужно делить. Теснота ведет к обмельчанию бутонов. Выкопали — осмотрите донце. Все подгнившие чешуйки - в утиль. Оставшееся обработайте фунгицидом. Смело рассаживайте деленки на открытые места, где почва не закисает.
Сорта с "бульбочками" (горошинами в пазухах) требуют решения. Хотите размножить — снимите их и прикопайте в школку. Нет — удалите, чтобы не сорили по грядке.
"Мазь Вишневского на чешуйках — дедовский метод, который до сих пор работает против грызунов. Химоза не нужна, когда есть проверенная биозащита", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.
Через месяц после цветения. Луковица успеет накопиться перед зимой, а корни еще будут активно расти.
Зимостойкие сорта выдержат мороз, но мульча из компоста или сухих листьев лишней не будет.
Либо им слишком тесно, либо закислилась почва. Пересадка и раскисление решают вопрос.
Если их не собрать, лилии "засеют" весь ландшафтный дизайн участка, превратив клумбу в хаос.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.