Лилии после цветения требуют точности: лишняя суета доведёт посадки до обмельчания

Лилии отцвели. Садовод мечтает об отдыхе, но сейчас — ключевой момент для будущего цветения. Именно сейчас растения закладывают почки для следующего сезона. Упустите время — получите хилые стебли вместо пышных бутонов. Работайте с умом, а не до седьмого пота.

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Умная обрезка: когда резать, а когда пожалеть

Руки чешутся срезать весь цветонос под корень? Оставьте эту затею. Стебель — это "солнечная батарея" лилии. Он кормит луковицу. Удаляйте только отцветшую верхушку, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Любые признаки гниения или пятна на листьях — сигнал к немедленному устранению. Больные части сжигайте или удаляйте с участка подальше.

"Лилия не терпит оголенных стеблей. Чем больше зеленой массы останется после цветения, тем крупнее будет луковица к зиме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник Сергей Михеев.

Питание: что нужно луковице для сил

Забудьте про азот. Он сейчас вреден — спровоцирует рост зелени, которая замерзнет зимой. Ваша цель — калий, фосфор и бор. Эти элементы готовят луковицу к спячке. Простая древесная зола или покупная борофоска идеально решают задачу.

Тип процедуры Главная цель Обрезка Перенаправление энергии к корням Подкормка Создание запаса питательных веществ

"Если осень дождливая, вносите удобрения только в сухом виде под мелкое рыхление. Избыток влаги и удобрений — прямой путь к плесени", — добавил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Пересадка: как не навредить росту

Раз в 3-4 года гнездо лилий нужно делить. Теснота ведет к обмельчанию бутонов. Выкопали — осмотрите донце. Все подгнившие чешуйки - в утиль. Оставшееся обработайте фунгицидом. Смело рассаживайте деленки на открытые места, где почва не закисает.

Сорта с "бульбочками" (горошинами в пазухах) требуют решения. Хотите размножить — снимите их и прикопайте в школку. Нет — удалите, чтобы не сорили по грядке.

"Мазь Вишневского на чешуйках — дедовский метод, который до сих пор работает против грызунов. Химоза не нужна, когда есть проверенная биозащита", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о лилиях

Когда лучше делить кусты?

Через месяц после цветения. Луковица успеет накопиться перед зимой, а корни еще будут активно расти.

Нужно ли укрывать луковицы на зиму?

Зимостойкие сорта выдержат мороз, но мульча из компоста или сухих листьев лишней не будет.

Почему лилии перестали цвести?

Либо им слишком тесно, либо закислилась почва. Пересадка и раскисление решают вопрос.

Чем опасны бульбочки?

Если их не собрать, лилии "засеют" весь ландшафтный дизайн участка, превратив клумбу в хаос.

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