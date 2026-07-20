Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упаковка вещей оказалась ловушкой: игнорирование простого порядка действий превращает переезд в кошмар
Пищеварение замерло на месте: отсутствие привычного ритуала вынудило врачей бить тревогу
Сахар и мёд в одной ириске: почему от этой домашней сладости невозможно оторваться
Кинематографические портреты казачества: почему режиссеры делают ставку на этот типаж
Обида жены или правда: как Загитова прокомментировала свой роман с женатым мужчиной
Хрупкие артерии под ударом: привычная добавка к обеду неожиданно замедлила опасное окисление
Знак на стекле ничего не доказывает: что на самом деле дает право занять спецместо на парковке
Родители больше не нужны: новая модель поведения тридцатилетних лишила города детского смеха
Nissan отменяет легенды: 11 моделей исчезнут, а владельцев X-Trail ждёт сюрприз

Лилии после цветения требуют точности: лишняя суета доведёт посадки до обмельчания

Садоводство » Цветы

Лилии отцвели. Садовод мечтает об отдыхе, но сейчас — ключевой момент для будущего цветения. Именно сейчас растения закладывают почки для следующего сезона. Упустите время — получите хилые стебли вместо пышных бутонов. Работайте с умом, а не до седьмого пота.

Лилии
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лилии

Умная обрезка: когда резать, а когда пожалеть

Руки чешутся срезать весь цветонос под корень? Оставьте эту затею. Стебель — это "солнечная батарея" лилии. Он кормит луковицу. Удаляйте только отцветшую верхушку, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Любые признаки гниения или пятна на листьях — сигнал к немедленному устранению. Больные части сжигайте или удаляйте с участка подальше.

"Лилия не терпит оголенных стеблей. Чем больше зеленой массы останется после цветения, тем крупнее будет луковица к зиме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник Сергей Михеев.

Питание: что нужно луковице для сил

Забудьте про азот. Он сейчас вреден — спровоцирует рост зелени, которая замерзнет зимой. Ваша цель — калий, фосфор и бор. Эти элементы готовят луковицу к спячке. Простая древесная зола или покупная борофоска идеально решают задачу.

Тип процедуры Главная цель
Обрезка Перенаправление энергии к корням
Подкормка Создание запаса питательных веществ

"Если осень дождливая, вносите удобрения только в сухом виде под мелкое рыхление. Избыток влаги и удобрений — прямой путь к плесени", — добавил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Пересадка: как не навредить росту

Раз в 3-4 года гнездо лилий нужно делить. Теснота ведет к обмельчанию бутонов. Выкопали — осмотрите донце. Все подгнившие чешуйки - в утиль. Оставшееся обработайте фунгицидом. Смело рассаживайте деленки на открытые места, где почва не закисает.

Сорта с "бульбочками" (горошинами в пазухах) требуют решения. Хотите размножить — снимите их и прикопайте в школку. Нет — удалите, чтобы не сорили по грядке.

"Мазь Вишневского на чешуйках — дедовский метод, который до сих пор работает против грызунов. Химоза не нужна, когда есть проверенная биозащита", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о лилиях

Когда лучше делить кусты?

Через месяц после цветения. Луковица успеет накопиться перед зимой, а корни еще будут активно расти.

Нужно ли укрывать луковицы на зиму?

Зимостойкие сорта выдержат мороз, но мульча из компоста или сухих листьев лишней не будет.

Почему лилии перестали цвести?

Либо им слишком тесно, либо закислилась почва. Пересадка и раскисление решают вопрос.

Чем опасны бульбочки?

Если их не собрать, лилии "засеют" весь ландшафтный дизайн участка, превратив клумбу в хаос.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, садовник-практик Сергей Михеев, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Наука и техника
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Экология
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Популярное
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.

После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Пищеварение замерло на месте: отсутствие привычного ритуала вынудило врачей бить тревогу
Сахар и мёд в одной ириске: почему от этой домашней сладости невозможно оторваться
Кинематографические портреты казачества: почему режиссеры делают ставку на этот типаж
Обида жены или правда: как Загитова прокомментировала свой роман с женатым мужчиной
Хрупкие артерии под ударом: привычная добавка к обеду неожиданно замедлила опасное окисление
Знак на стекле ничего не доказывает: что на самом деле дает право занять спецместо на парковке
Родители больше не нужны: новая модель поведения тридцатилетних лишила города детского смеха
Nissan отменяет легенды: 11 моделей исчезнут, а владельцев X-Trail ждёт сюрприз
Весы становятся тревожной кнопкой: жара может выдать опасные изменения в работе сердца раньше симптомов
Любимый сад под угрозой: июльская аномалия за считанные дни превращает розарии в сухие кладбища
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.