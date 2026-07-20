Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристический рай превратился в свалку: Болхов столкнулся с последствиями многолетнего игнорирования
Здоровье мозга зависит от страны: региональные различия в привычках предопределили риск болезни
Две тонны над водой: крокодил не тонет благодаря механизму, которого нет у других животных
Замереть, чтобы стать сильнее: 10 упражнений, которые научат ваш корпус быть монолитом
Млечный Путь посмеялся над астрономами: давний миф о центре галактики рухнул на глазах
Гена вечной жизни не существует: долголетие оказалось продуктом хрупкой комбинации совпадений
Советские буфеты знали, чем удивить гостей: эту закуску с селёдкой разбирали первой
Карельская верфь «Варяг» передала МГУ модернизированное судно после успешных испытаний
Бродит, как брага, а кормит грядки: это летнее удобрение готовят из того, что обычно выбрасывают

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Садоводство

Сбор урожая чеснока требует точности хирурга. Ошибка в сроках на пять дней превращает плотные головки в россыпь зубчиков, которые не долежат до зимы. Правильная стратегия финального ухода позволяет растению перенаправить энергию из листвы в луковицу и запустить процесс формирования защитной чешуи.

Чеснок на грядке
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок на грядке

Индикаторы спелости на грядке

Природа подает сигналы прямо. Первыми реагируют нижние листья — они желтеют и сохнут. Это означает, что корневая система замедляет работу. Растение переходит в режим консервации. Если передержать культуру в земле, сроки уборки чеснока будут нарушены, а внешняя оболочка лопнет. Оголенные зубчики беззащитны перед грибком и быстро высыхают.

"Многие ждут полного высыхания ботвы, но это фатальная ошибка. Выкапывать нужно, когда пожелтели два-три нижних листа. Остальная зелень должна оставаться живой, чтобы дойти в процессе сушки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Еще один надежный индикатор — контрольная стрелка. Оставьте пару цветоносов на грядке. Когда оболочка соцветия лопается и наружу выходят бульбочки, пора брать лопату. Выпрямление стрелки четко указывает на завершение биологического цикла развития луковицы.

Три недели до финала

Вода — главный враг зрелого чеснока. За 20 дней до предполагаемого сбора полив полностью прекращают. Сухая почва стимулирует уплотнение чешуек. Влажная земля провоцирует вторичный рост корней, что лишает головку плотности и сокращает срок хранения. Лишняя влага приводит к тому, что чеснок может сгнить еще до закладки в погреб.

Действие Результат для урожая
Отгребание земли Подсушивание плечиков и защита от гнили
Остановка полива Формирование прочной защитной чешуи
Удаление стрелок Увеличение массы головки на 20 процентов

За десять дней до уборки полезно осторожно отгрести почву от верхней части головок. Солнечный свет и воздух закаляют оболочку. Этот прием ускоряет вызревание в условиях дождливого лета. Оголенные плечики луковиц быстрее теряют лишнюю влагу, становясь менее привлекательными для почвенных вредителей.

"Влажная почва в июле — инкубатор для патогенов. Если лето дождливое, над грядкой стоит соорудить временный навес из пленки. Это сохранит чеснок сухим и здоровым", — отметила специально для Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Узлы на листьях и летний уход

Метод завязывания ботвы в узел популярен в народном огородничестве. Биологический смысл в остановке роста зеленой массы. Растение испытывает стресс и экстренно сбрасывает все накопленные сахара в луковицу. Однако такой уход за чесноком требует осторожности. Слишком раннее повреждение листьев ослабит растение.

После выкопки нельзя оставлять землю пустой. Почва без корней быстро выветривается и теряет плодородие. Важно заранее спланировать, что посадить после чеснока для восстановления баланса микроэлементов. Лучшим решением станут сидераты или скороспелая зелень, которые обеспечат участок органикой.

"Грядка не должна отдыхать открытой. Сразу после чеснока посейте горчицу или фацелию. Это лучшее лекарство для земли после активной культуры", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для тех, кто хочет использовать место с пользой, подойдут варианты для витаминной грядки в августе. Редис, дайкон или листовой салат успеют дать полноценный урожай до первых заморозков. Главное — вовремя подготовить грунт после уборки предшественника.

Ответы на популярные вопросы о чесноке

Нужно ли обрезать корни сразу после выкопки?

Нет. При обрезке свежих корней повреждается донце, открывая путь инфекциям. Корни и ботву удаляют только после полной сушки урожая в тенистом месте.

Что делать, если чеснок рассыпается в руках?

Это признак перезревания. Такой овощ не пригоден для длительного хранения. Его необходимо переработать или использовать в заготовках в первую очередь.

Можно ли сушить выкопанный чеснок на солнце?

Прямые солнечные лучи могут сварить луковицы. Сушку проводят под навесом с хорошей вентиляцией, где поддерживается естественная циркуляция воздуха.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Здоровье
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Туристический рай превратился в свалку: Болхов столкнулся с последствиями многолетнего игнорирования
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Здоровье мозга зависит от страны: региональные различия в привычках предопределили риск болезни
Две тонны над водой: крокодил не тонет благодаря механизму, которого нет у других животных
Замереть, чтобы стать сильнее: 10 упражнений, которые научат ваш корпус быть монолитом
Млечный Путь посмеялся над астрономами: давний миф о центре галактики рухнул на глазах
Гена вечной жизни не существует: долголетие оказалось продуктом хрупкой комбинации совпадений
Советские буфеты знали, чем удивить гостей: эту закуску с селёдкой разбирали первой
Карельская верфь «Варяг» передала МГУ модернизированное судно после успешных испытаний
Бродит, как брага, а кормит грядки: это летнее удобрение готовят из того, что обычно выбрасывают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.