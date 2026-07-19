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Кусты превратились в непролазные джунгли: итог неправильного ухода за малиной

Садоводство » Плодовые

Мельчание ягод и снижение урожайности малины при наличии мощной зеленой массы — частая проблема владельцев садовых участков в Белоруссии. Опытный садовод Павел Приходько из Лельчицкого района объяснил, что зачастую восстановить продуктивность кустов можно без полной пересадки плантации, если устранить основные ошибки в уходе.

Малина
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Почему ягоды становятся мелкими

Основная причина кроется в двухлетнем цикле развития побегов малины. В первый год растение набирает силу, а на второй — плодоносит и отмирает. Если вовремя не удалять старые побеги, они затеняют молодую поросль и забирают питание, что ведет к уменьшению размера ягод.

Другим фактором является загущение. Избыток корневой поросли создает эффект "джунглей", где растениям не хватает света и воздуха. Чтобы избежать этого, на один погонный метр следует оставлять не более 10-12 сильных побегов. Проводить такую нормировку лучше весной, когда поросль только начинает расти.

Также на размер ягод влияют:

  • Истощение почвы: малина активно высасывает питательные вещества. Без регулярного внесения удобрений урожай неизбежно падает.
  • Дефицит влаги: из-за поверхностного залегания корней растение остро реагирует на засуху, особенно в июле.
  • Болезни и вредители: пурпуровая пятнистость, антракноз, малинный жук и стеблевая галлица подрывают здоровье куста, что сказывается на качестве плодов.

Как вернуть урожай: практические рекомендации

Для восстановления плантации необходимо придерживаться определенного графика подкормок и полива.

Период Мероприятия и уход
Весна Нормировка побегов, азотная подкормка для роста зеленой массы.
Цветение и плодоношение Обильный полив (1-2 раза в неделю) с промачиванием почвы на 30-40 см, комплексные удобрения с микроэлементами.
После сбора урожая Вырезка отплодоносивших побегов без пеньков, удаление больных веток.
Осень Внесение фосфорно-калийных удобрений для закладывания цветочных почек.

Чтобы влага не испарялась, приствольные круги рекомендуется мульчировать опилками, скошенной травой или соломой. В сильную жару эффективно использовать систему канавок вокруг кустов для направленного полива к корням.

Как получать ягоды до заморозков

Для продления периода плодоношения рекомендуется высаживать ремонтантные сорта. В отличие от обычных, они дают два урожая — в июле и в сентябре, так как плодоносят на побегах текущего года.

Уход за такими сортами имеет свои особенности: осенью все побеги срезают под корень, что снижает риск накопления вредителей. Весной им требуется усиленная азотная подкормка для быстрого старта роста.

Оптимальный вариант для садовода — совместить на участке оба типа малины. Обычные сорта обеспечат урожай в первой половине лета, а ремонтантные — в конце лета и осенью.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли пересаживать малину, если она растет более 10 лет?

Если урожай не восстанавливается после ухода, кусты стоит обновить. Рекомендуется выкопать сильные молодые побеги с корневищем и пересадить их на новое место или в заправленную перегноем и золой почву.

Как бороться с болезнями малины?

Главная профилактика — недопущение загущения посадок. Больные побеги необходимо удалять и сжигать. Также следует проводить обработки кустов до начала цветения и после завершения сбора урожая.

Чем отличается полив малины от других культур?

Малину нельзя поливать поверхностно ("пшикать"). Необходимо один или два раза в неделю обильно проливать почву на глубину до 40 см, чтобы вода достигла корневой системы.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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