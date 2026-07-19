Кусты превратились в непролазные джунгли: итог неправильного ухода за малиной

Мельчание ягод и снижение урожайности малины при наличии мощной зеленой массы — частая проблема владельцев садовых участков в Белоруссии. Опытный садовод Павел Приходько из Лельчицкого района объяснил, что зачастую восстановить продуктивность кустов можно без полной пересадки плантации, если устранить основные ошибки в уходе.
Основная причина кроется в двухлетнем цикле развития побегов малины. В первый год растение набирает силу, а на второй — плодоносит и отмирает. Если вовремя не удалять старые побеги, они затеняют молодую поросль и забирают питание, что ведет к уменьшению размера ягод.
Другим фактором является загущение. Избыток корневой поросли создает эффект "джунглей", где растениям не хватает света и воздуха. Чтобы избежать этого, на один погонный метр следует оставлять не более 10-12 сильных побегов. Проводить такую нормировку лучше весной, когда поросль только начинает расти.
Также на размер ягод влияют:
Для восстановления плантации необходимо придерживаться определенного графика подкормок и полива.
|Период
|Мероприятия и уход
|Весна
|Нормировка побегов, азотная подкормка для роста зеленой массы.
|Цветение и плодоношение
|Обильный полив (1-2 раза в неделю) с промачиванием почвы на 30-40 см, комплексные удобрения с микроэлементами.
|После сбора урожая
|Вырезка отплодоносивших побегов без пеньков, удаление больных веток.
|Осень
|Внесение фосфорно-калийных удобрений для закладывания цветочных почек.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги рекомендуется мульчировать опилками, скошенной травой или соломой. В сильную жару эффективно использовать систему канавок вокруг кустов для направленного полива к корням.
Для продления периода плодоношения рекомендуется высаживать ремонтантные сорта. В отличие от обычных, они дают два урожая — в июле и в сентябре, так как плодоносят на побегах текущего года.
Уход за такими сортами имеет свои особенности: осенью все побеги срезают под корень, что снижает риск накопления вредителей. Весной им требуется усиленная азотная подкормка для быстрого старта роста.
Оптимальный вариант для садовода — совместить на участке оба типа малины. Обычные сорта обеспечат урожай в первой половине лета, а ремонтантные — в конце лета и осенью.
Если урожай не восстанавливается после ухода, кусты стоит обновить. Рекомендуется выкопать сильные молодые побеги с корневищем и пересадить их на новое место или в заправленную перегноем и золой почву.
Главная профилактика — недопущение загущения посадок. Больные побеги необходимо удалять и сжигать. Также следует проводить обработки кустов до начала цветения и после завершения сбора урожая.
Малину нельзя поливать поверхностно ("пшикать"). Необходимо один или два раза в неделю обильно проливать почву на глубину до 40 см, чтобы вода достигла корневой системы.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.