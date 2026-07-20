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Лето ещё не закончилось, а урожай уже осыпается: яблоня сбрасывает зелёные плоды по трём причинам

Садоводство

Сброс яблоками недозревших плодов в середине лета указывает на критический дисбаланс ресурсов. Дерево включает механизм самосохранения, избавляясь от балласта из-за дефицита воды, калия или агрессивной атаки вредителей. Своевременный осмотр кроны и почвы поможет купировать проблему и вернуть сад в рабочий ритм.

Преждевременное опадение плодов яблони
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Преждевременное опадение плодов яблони

Критический дефицит влаги

Пересушенный грунт — первая причина летнего листопада плодов. Яблоня тратит колоссальные объемы воды на испарение через листву. Когда корни не находят влаги на глубине 40–60 см, дерево жертвует урожаем, чтобы не погибнуть самому. Проверить состояние почвы можно простым тестом: сожмите горсть земли, взятую с глубины штыка лопаты. Если ком рассыпается, дереву требуется немедленное увлажнение.

"Полив должен быть глубоким. Поверхностное смачивание земли только вредит, вызывая рост корней в верхнем слое, где они быстро пересыхают", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Природное земледелие учит не бороться с засухой, а предотвращать ее. Мульчирование приствольного круга скошенной травой или соломой удерживает влагу и избавляет от необходимости частого полива. Если дерево уже начало сбрасывать завязи, обеспечьте пропитку грунта на глубину до полуметра, используя 5–10 ведер воды на взрослое растение. Это поможет остановить потерю яблок в жаркий период июля.

Голодный паек для яблони

Формирование плодов требует высокой концентрации фосфора и калия. Если почва истощена, дерево не способно выкормить весь объем завязей. При дефиците питания яблоки опадают мелкими и сморщенными. Решить проблему помогает жидкая подкормка: 20–25 г суперфосфата на 10 литров воды. Раствор вносят в борозды по периметру кроны, где сосредоточены всасывающие корни.

Причина сброса Метод устранения
Засуха Глубокий полив и мульчирование
Дефицит калия Внесение золы или сульфата калия
Вредители Установка ловчих поясов и сбор падалицы

Важно следить и за состоянием штамба. Любые повреждения коры замедляют ток питательных веществ к плодам. Однако использование устаревших замазок может усугубить ситуацию. Качественная обработка срезов должна быть бережной, чтобы не вызвать химический ожог тканей.

"К июлю дерево уже выработало весенний запас азота. Чтобы плоды не осыпались, сейчас нужно сосредоточиться на калийных добавках, которые отвечают за клеточное давление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Агрессия плодовой плодожорки

Если на землю падают крупные плоды с темной точкой на боку — в саду орудует плодожорка. Гусеница прогрызает путь к семенной камере, повреждая жизненно важные центры яблока. Дерево распознает такой плод как нежизнеспособный и избавляется от него. Одна самка бабочки способна оставить кладку до 200 яиц, что создает угрозу тотального уничтожения урожая за считанные недели.

Для защиты сада от червивости эффективно работают биологические препараты и народные средства, такие как настой полыни или дегтярное мыло. Своевременный сбор падалицы — обязательный ритуал. Гусеница покидает упавшее яблоко в течение нескольких часов и возвращается на ствол для повторной атаки. Также стоит учитывать риск грибковых инфекций, ведь парша яблони часто поражает ослабленные вредителями экземпляры.

"Плодожорка работает по ночам. Простейший способ снизить ее популяцию — повесить в кроне емкости с забродившим квасом, которые сработают как ловушки", — посоветовал эксперт Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы

Почему яблоки падают даже при регулярном поливе?

Возможно, вы поливаете часто, но мало. Вода не доходит до глубинных корней, оставаясь в верхних 5–10 см почвы. Проверьте глубину увлажнения щупом.

Как отличить естественный сброс от болезни?

В начале июля дерево сбрасывает лишние завязи, которые не может прокормить — это норма. Но если падают плоды размером с грецкий орех и больше, ищите причину в болезнях или вредителях.

Можно ли оставлять падалицу под деревом как удобрение?

Нет. Гниющие плоды становятся рассадником инфекций и убежищем для личинок насекомых. Падалицу нужно закапывать на глубину 50 см или отправлять в горячий компост.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Едигаров, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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