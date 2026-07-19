Ошибка в августе будет стоить всего: неправильный выбор места лишит участок цветения

Август — подходящее время для обновления приусадебных участков в Белоруссии и подготовки клумб к следующему сезону. Выбор неприхотливых многолетников и однолетников в этот период позволяет растениям укорениться до наступления зимних холодов.
Для разных зон сада — от солнечных полян до глубокой тени — подходят свои культуры. Основное внимание при посадке следует уделить режиму полива и особенностям почвы.
|Цветок
|Особенности посадки и ухода
|Требования к месту
|Астильба
|Посев семенами или деленками с конца июля по октябрь. Обильный полив. Расстояние между растениями — 30–50 см.
|Тень
|Ирис
|Рассадка после цветения (конец лета). Посев семенами или делением. Дистанция между грядками — около 25 см.
|Хорошее освещение
|Пионы
|Деление корня. Глубина лунки — около 50 см. Обязателен слой дренажа на дне для защиты от гниения.
|Солнечные места
|Лилии
|Посадка за 1,5 месяца до заморозков. Предпочтительно использовать чернозем и дренаж.
|Солнце, отсутствие сквозняков
|Незабудки
|Размножение семенами, черенками и деленками после сезона цветения.
|Тень, высокая влажность
|Фиалка трехцветная
|Посев в открытый грунт в августе для раннего цветения весной. Регулярный полив.
|Полутень
|Примулы
|Размножение семенами, делением корневища или укоренением листьев. Регулярный полив.
|Полутень
При подготовке почвы для лилий и пионов важно избегать переувлажнения. В заболоченных местах растения могут начать гнить, поэтому использование дренажного слоя в ямках является обязательным условием.
Для тех, кто планирует озеленение тенистых участков, оптимальным выбором станут астильба и незабудки. Последние чувствительны к прямым солнечным лучам — при избыточном освещении соцветия могут сгореть.
Растение необходимо высадить не позднее чем за полтора месяца до первых заморозков, чтобы оно успело прижиться и перезимовать.
Для этого следует произвести посев семян в открытый грунт в течение августа.
Доступны три способа: использование семян, деление корневища или укоренение листьев.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.