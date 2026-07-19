Ошибка в августе будет стоить всего: неправильный выбор места лишит участок цветения

Август — подходящее время для обновления приусадебных участков в Белоруссии и подготовки клумб к следующему сезону. Выбор неприхотливых многолетников и однолетников в этот период позволяет растениям укорениться до наступления зимних холодов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенний сад с анемонами и астильбой

Что высадить в августе: рекомендации по растениям

Для разных зон сада — от солнечных полян до глубокой тени — подходят свои культуры. Основное внимание при посадке следует уделить режиму полива и особенностям почвы.

Цветок Особенности посадки и ухода Требования к месту Астильба Посев семенами или деленками с конца июля по октябрь. Обильный полив. Расстояние между растениями — 30–50 см. Тень Ирис Рассадка после цветения (конец лета). Посев семенами или делением. Дистанция между грядками — около 25 см. Хорошее освещение Пионы Деление корня. Глубина лунки — около 50 см. Обязателен слой дренажа на дне для защиты от гниения. Солнечные места Лилии Посадка за 1,5 месяца до заморозков. Предпочтительно использовать чернозем и дренаж. Солнце, отсутствие сквозняков Незабудки Размножение семенами, черенками и деленками после сезона цветения. Тень, высокая влажность Фиалка трехцветная Посев в открытый грунт в августе для раннего цветения весной. Регулярный полив. Полутень Примулы Размножение семенами, делением корневища или укоренением листьев. Регулярный полив. Полутень

Практические рекомендации по уходу

При подготовке почвы для лилий и пионов важно избегать переувлажнения. В заболоченных местах растения могут начать гнить, поэтому использование дренажного слоя в ямках является обязательным условием.

Для тех, кто планирует озеленение тенистых участков, оптимальным выбором станут астильба и незабудки. Последние чувствительны к прямым солнечным лучам — при избыточном освещении соцветия могут сгореть.

Ответы на популярные вопросы

Когда крайний срок посадки лилий?

Растение необходимо высадить не позднее чем за полтора месяца до первых заморозков, чтобы оно успело прижиться и перезимовать.

Как добиться раннего цветения фиалки весной?

Для этого следует произвести посев семян в открытый грунт в течение августа.

Каким образом размножаются примулы?

Доступны три способа: использование семян, деление корневища или укоренение листьев.