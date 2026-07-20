Бродит, как брага, а кормит грядки: это летнее удобрение готовят из того, что обычно выбрасывают

Июльский зной заставляет огородные культуры работать на пределе возможностей. В этот период формирование плодов требует колоссальных ресурсов, которые почва быстро истощает. Решить проблему дефицита питания можно без визита в магазин, используя потенциал сорных трав, растущих по периметру участка.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настой из сорняков для подкормки растений

Механика естественной ферментации

Сорняки аккумулируют азот и микроэлементы эффективнее культурных растений. Крапива, одуванчик и бобовые травы становятся сырьем для жидкого концентрата. Процесс брожения переводит питательные вещества в легкодоступную форму, которую корни усваивают мгновенно. Это помогает, когда хватает сил на налив плодов из-за истощения субстрата.

"Зеленое удобрение работает мягче минеральных комплексов, но дает быстрый визуальный эффект. Главное не закладывать в бочку сорняки с уже созревшими семенами, иначе вы своими руками засеете огород новой порцией проблем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Жидкая подкормка стимулирует почвенную микрофлору, что особенно важно, когда капустная грядка требует особого внимания из-за риска растрескивания кочанов. В отличие от навоза, настой не содержит семян сорных трав, прошедших термическую обработку в желудке скота, и не закисляет землю при правильном разведении.

Технология приготовления настоя

Для создания биоудобрения подходит пластиковая тара объемом от 50 литров. Емкость заполняют измельченной травой на две трети. Свободное пространство необходимо для пены, которая активно образуется при распаде органики. Солнечное тепло ускоряет реакцию, поэтому бочку лучше разместить на открытом участке, подальше от жилых построек из-за характерного запаха.

Компонент Функция Зеленая масса Источник азота и микроэлементов Древесная зола Обогащение калием и фосфором Черный хлеб Запуск процессов брожения дрожжами

Спустя 7—10 дней раствор приобретает темный оттенок. Это сигнал о завершении активной фазы переработки. Своевременное применение раствора предотвращает ситуации, когда культуры прекращают рост из-за скрытых нарушений в питании. Правильная органика стабилизирует состояние растений даже в экстремальную жару.

Правила безопасного внесения

Использование неразбавленного концентрата вызовет химический ожог корневой системы. Для стандартного полива используют пропорцию 1 литр настоя на 10 литров воды. Если требуется внекорневая обработка, концентрацию снижают вдвое. Подобный метод актуален для огурцов и томатов, когда зола и другие добавки уже не справляются с дефицитом макроэлементов.

"Любая подкормка, даже органическая, должна идти строго по влажной земле. Если лить настой в сухую почву, концентрация солей в зоне корней резко подскочит, что приведет к стрессу и сбросу завязей", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Регулярность процедур составляет один раз в две недели. Избыток азота в конце лета может навредить многолетним культурам, поэтому с августа состав настоя меняют или прекращают поливы. В противном случае обновление клумб и подготовка деревьев к зиме пройдут некорректно из-за продолжения вегетации побегов.

Вторая жизнь растительных остатков

Оставшийся после слива жидкости жмых нельзя считать мусором. Это ферментированная клетчатка, лишенная патогенов и обогащенная бактериями. Ее используют как активную мульчу под кустарники или в качестве компонента для компостных куч. Растительные остатки продолжат выделять питание постепенно, защищая землю от перегрева и иссушения.

"Использование травяного жмыха под малиной или смородиной создает идеальный микроклимат. Бактерии из настоя продолжают работу в верхнем слое почвы, преобразуя мульчу в гумус прямо на глазах", — отметила в интервью для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о биоудобрениях

Может ли этот настой полностью заменить навоз?

По содержанию доступного азота и скорости усвоения настой превосходит свежий навоз. Однако он не дает долгосрочного структурного улучшения почвы, которое обеспечивает перегной.

Можно ли использовать траву после прополки гербицидами?

Нет. Остатки химических препаратов сохраняются в тканях растений и при брожении попадут в раствор. Это приведет к угнетению или гибели культурных посадок.

Нужно ли закрывать бочку герметично?

Нет. Для правильной ферментации необходим минимальный доступ кислорода. Плотно затянутая крышка может привести к преобладанию гнилостных процессов вместо брожения.

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