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Схема подкормки и формирования куста огурца для борьбы с пустоцветом

Садоводство » Овощи

Многие дачники в Белоруссии сталкиваются с проблемой пустоцвета — когда огурцы активно наращивают зеленую массу, но почти не дают плодов. Это особенно часто случается в теплицах, где создаются специфические условия микроклимата.

38-летняя волонтерка обрезает желтые листья огурцов в ведре, защита урожая в теплице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
38-летняя волонтерка обрезает желтые листья огурцов в ведре, защита урожая в теплице

Причина отсутствия урожая кроется в преобладании мужских цветков над женскими. Без достаточного количества "девочек" и качественного опыления плоды не завязываются. На этот процесс влияют сорт семян, температурный режим, полив и питание почвы.

Выбор и подготовка семян

Для получения высокого урожая рекомендуется использовать семена с двух- до четырехлетним сроком хранения. Растения из таких семян быстрее формируют женские цветки. Свежие семена первого года хранения часто приводят к избытку пустоцветов из-за высокого содержания белка, который стимулирует рост ботвы в ущерб плодоношению.

Чтобы снизить количество пустых завязей, семена стоит прогреть. Это "старит" белки и заставляет растение зацветать раньше. Способы прогрева:

  • в духовке при температуре +50-55 градусов в течение 2-4 часов (помешивая семена);
  • в горячей воде (+50 градусов) на 2 часа;
  • использование специальных препаратов-стимуляторов ("Новосил", "Циркон", "Экосил") при замачивании.

Особенности ухода и полива

Огурцы чувствительны к температуре воды и влажности воздуха. Полив холодной водой задерживает появление женских цветков. Рекомендуется использовать только теплую воду (не ниже +23-25 градусов), согретую на солнце.

Поливать растения нужно вечером, чтобы почва успела проветриться до наступления темноты. Чтобы избежать повреждения корней и стеблей сильным напором воды, можно использовать пластиковые бутылки с пробитыми крышками, установленные горлышком вниз, или наливать воду в небольшие борозды между растениями.

Если пустоцветов стало слишком много, временное прекращение полива может стимулировать появление завязей.

Питание и формирование куста

Подкормки следует начинать с появлением первого настоящего листа. На начальном этапе растению необходим фосфор, а при завязывании плодов — азот и калий. Избыток азота может привести к чрезмерному росту зелени и снижению урожайности.

Тип удобрения Рекомендуемая дозировка/состав
Органические Настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25)
Минеральные (базовые) На 10 л воды: 30-40 г комплексного удобрения или по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата
Внекорневые (по листу) На 10 л воды: аммиачная селитра, сульфат калия, суперфосфат (по 5-10 г), сульфаты магния, марганца, меди и борная кислота (по 1 г)

Для стимуляции развития боковых плетей, где образуется больше женских бутонов, рекомендуется прищипывать верхушку главного стебля. У скороспелых сортов это делают после 10-го листа, у позднеспелых — после 8-го.

Дополнительные советы по выращиванию

  • Опыление: Для непартенокарпических сортов важно наличие насекомых. Если их недостаточно, можно провести искусственное опыление с помощью мягкой кисточки.
  • Соседство: Укроп, посаженный рядом, повышает урожайность. Лук и чеснок отпугивают паутинного клеща и защищают от бактериоза. Не рекомендуется сажать огурцы рядом с розами из-за риска переноса тли муравьями.
  • Сбор урожая: Собирать плоды лучше рано утром. Важно не переворачивать плети и не топтать их, так как листья должны быть всегда повернуты к свету.
  • Совместимость: В одной теплице не стоит объединять партенокарпические и обычные сорта — это может ухудшить вкус и форму плодов первых.

Ответы на популярные вопросы

Почему огурцы растут кривыми?

Это признак дефицита питания. Если плод по форме напоминает грушу — не хватает калия, если похож на морковь — азота.

Что делать, если в теплице слишком много мужских цветков?

Прищипните верхушку главного стебля, чтобы направить рост в боковые побеги, и временно сократите полив.

Можно ли обрывать "пустоцветы" (мужские цветки)?

Нет, этого делать нельзя, так как без мужских цветков невозможно опыление и завязывание плодов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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