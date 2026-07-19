Схема подкормки и формирования куста огурца для борьбы с пустоцветом

Многие дачники в Белоруссии сталкиваются с проблемой пустоцвета — когда огурцы активно наращивают зеленую массу, но почти не дают плодов. Это особенно часто случается в теплицах, где создаются специфические условия микроклимата.
Причина отсутствия урожая кроется в преобладании мужских цветков над женскими. Без достаточного количества "девочек" и качественного опыления плоды не завязываются. На этот процесс влияют сорт семян, температурный режим, полив и питание почвы.
Для получения высокого урожая рекомендуется использовать семена с двух- до четырехлетним сроком хранения. Растения из таких семян быстрее формируют женские цветки. Свежие семена первого года хранения часто приводят к избытку пустоцветов из-за высокого содержания белка, который стимулирует рост ботвы в ущерб плодоношению.
Чтобы снизить количество пустых завязей, семена стоит прогреть. Это "старит" белки и заставляет растение зацветать раньше. Способы прогрева:
Огурцы чувствительны к температуре воды и влажности воздуха. Полив холодной водой задерживает появление женских цветков. Рекомендуется использовать только теплую воду (не ниже +23-25 градусов), согретую на солнце.
Поливать растения нужно вечером, чтобы почва успела проветриться до наступления темноты. Чтобы избежать повреждения корней и стеблей сильным напором воды, можно использовать пластиковые бутылки с пробитыми крышками, установленные горлышком вниз, или наливать воду в небольшие борозды между растениями.
Если пустоцветов стало слишком много, временное прекращение полива может стимулировать появление завязей.
Подкормки следует начинать с появлением первого настоящего листа. На начальном этапе растению необходим фосфор, а при завязывании плодов — азот и калий. Избыток азота может привести к чрезмерному росту зелени и снижению урожайности.
|Тип удобрения
|Рекомендуемая дозировка/состав
|Органические
|Настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25)
|Минеральные (базовые)
|На 10 л воды: 30-40 г комплексного удобрения или по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата
|Внекорневые (по листу)
|На 10 л воды: аммиачная селитра, сульфат калия, суперфосфат (по 5-10 г), сульфаты магния, марганца, меди и борная кислота (по 1 г)
Для стимуляции развития боковых плетей, где образуется больше женских бутонов, рекомендуется прищипывать верхушку главного стебля. У скороспелых сортов это делают после 10-го листа, у позднеспелых — после 8-го.
Это признак дефицита питания. Если плод по форме напоминает грушу — не хватает калия, если похож на морковь — азота.
Прищипните верхушку главного стебля, чтобы направить рост в боковые побеги, и временно сократите полив.
Нет, этого делать нельзя, так как без мужских цветков невозможно опыление и завязывание плодов.
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