Смородиновый сад без возни: лёгким движением руки старая ветка превращается в молодой куст

Размножение смородины не требует тяжелой работы с лопатой или покупки дорогого посадочного материала. Достаточно использовать природную способность куста к укоренению отводками. Этот метод превращает один молодой саженец в полноценную плантацию без изнурительного труда, помогая сделать сад продуктивнее.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чёрная смородина

Минутное размножение: суть способа

Смысл прост: возьмите здоровую ветку текущего года, пригните ее к почве и зафиксируйте. Прикапывать ее не обязательно, достаточно плотного контакта с землей.

"Пригибание веток работает как естественный стимулятор роста. Растение чувствует близость почвы и начинает экстренно наращивать корни в узлах побега", — объяснила агроном-консультант Ольга Семёнова.

Через две недели в местах соприкосновения с грунтом появятся первые корешки. После этого отсекайте ветку от материнского куста и пересаживайте на постоянное место. Это лучший способ получить крупную смородину, сохранив все сортовые качества.

Биология процесса: зачем нужны отводки

Традиционное черенкование часто приводит к выпадам из-за пересушивания побегов. Отводки же остаются запитанными от основного куста до момента полного формирования корневой системы молодого растения.

Параметр Черенкование Отводки Приживаемость Средняя Почти 100% Трудозатраты Высокие Минимальные

"Корневая система, сформированная на отводке, гораздо мощнее. Внешне такие кусты выглядят как из элитного магазина, так как питание поступает непрерывно", — отметил специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Метод применим как для черной, так и для красной смородины. Если земля очень плотная, используйте сидераты для улучшения ее структуры, чтобы корни легче проникали вглубь.

"Не забывайте, что после размножения материнскому кусту нужен дополнительный полив. Он отдает силы на развитие потомства", — подчеркнул садовник-практик Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о размножении смородины

Когда лучше начинать пригибать ветки?

Оптимальное время — конец первой волны роста побегов, когда древесина теряет травянистую ломкость.

Нужно ли чем-то обрабатывать место изгиба?

Нет, природа делает все сама. Достаточный контакт с влажной почвой гарантирует результат.

Можно ли так размножать старые кусты?

Да, но следите, чтобы материнское растение было здоровым и не имело признаков вирусного поражения.

Как быстро появится урожай?

При хорошем уходе первый полноценный урожай можно собирать уже на третий год после укоренения.

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