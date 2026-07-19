Стильно, бесплатно и функционально: как построить забор-дровницу своими руками

Забор из дров — это практичное решение, которое одновременно закрывает участок от посторонних глаз и избавляет от необходимости строить отдельную дровницу. Вместо монолитной стены возводится легкий каркас с ячейками, где поленья превращаются в элемент декора.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain забор из дров

Конструкция "живой" стены: из чего собрать каркас

Основой для такого ограждения служит устойчивый каркас из строганой доски или бруса. Конструкция состоит из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, которые образуют секции разного размера. Важно заранее продумать габариты ячеек: одни будут предназначены строго под дрова, другие — под садовые фонари, ящики с цветами или декоративную керамику. Чтобы забор прослужил долго, все деревянные элементы нужно обработать мощным антисептиком. Это защитит каркас от гниения, особенно в местах соприкосновения с влажной почвой или сырыми поленьями.

"Главная ошибка при строительстве такой стены — отсутствие вентиляции. Если сделать заднюю стенку глухой, дрова начнут преть, а по каркасу пойдет грибок. Используйте горизонтальные рейки с зазором в 2-3 сантиметра, чтобы воздух свободно циркулировал внутри поленницы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Для придания конструкции законченного вида дерево тонируют в единый оттенок. Это превращает обычный стеллаж в архитектурный элемент ландшафта. При выборе высоты стоит ориентироваться на общую планировку: такая стена может быть как полноценным высоким забором, так и низким бордюром. Кстати, если вы планируете украшать конструкцию живыми растениями, помните, что правильное черенкование гортензии летом поможет быстро вырастить кусты, которые идеально дополнят фактуру натурального дерева.

Эстетика и функциональность: как забор меняет облик сада

Визуальный эффект "живого" забора строится на контрасте фактур: грубая кора поленьев, гладкие торцы и яркие пятна цветов в нишах создают динамичную картину. Дизайн стены постоянно меняется: зимой она заполнена дровами доверху, а летом, когда запас редеет, пустые секции занимают садовые аксессуары. Это отличный способ освежить ландшафт с помощью простых вещей, которые обычно пылятся в кладовке.

"Такой забор — идеальный инструмент зонирования. Им можно отгородить огород от зоны отдыха или спрятать компостную кучу. Главное, следите за весом конструкции: дрова тяжелые, поэтому стойки должны быть надежно закреплены в грунте, иначе со временем стену может повести", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Стена из дров позволяет избежать эффекта "замкнутой коробки" на небольших участках. Если оставить часть ячеек сквозными, пространство будет просматриваться, сохраняя при этом приватность. Однако помните о безопасности растений рядом с такой конструкцией. Например, если вы используете скошенную траву для мульчирования рядом с деревянными постройками, изучите, почему свежескошенная зелень может быть опасна из-за выделения тепла и лишней влаги при гниении.

Преимущества перед традиционными ограждениями

В отличие от капитальных заборов из кирпича или профнастила, дровяная стена не требует заливки фундамента и привлечения тяжелой техники. Ее можно собрать своими силами за пару выходных. Это решение "два в одном": вы не занимаете ценное место на участке отдельной дровницей, а вписываете ее в периметр. К тому же, дерево — это экологичный материал, который органично вписывается в любую садовую стилистику.

"Древесина в открытых ячейках сохнет гораздо быстрее, чем под навесом, за счет постоянного сквозняка. Это гарантирует хорошую теплоотдачу при топке. Главное — не забывайте обрабатывать сам каркас раз в пару сезонов, так как дерево на улице неизбежно теряет защитные свойства под солнцем и дождями", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Гибкость конструкции позволяет наращивать ее постепенно. Можно начать с одной секции и добавлять новые по мере необходимости. А чтобы в саду всегда было на что посмотреть, кроме дровницы, важно вовремя проводить сезонные работы. Например, в разгар лета растениям может потребоваться подкормка сульфатом магния, чтобы листва оставалась ярко-зеленой и здоровой до самых холодов.

Параметр сравнения Забор-дровница Фундамент Не требуется (достаточно точечной фиксации стоек) Срок возведения 2-3 дня для участка средней площади Функциональность Забор, система хранения и декор одновременно Обслуживание Периодическая пропитка каркаса антисептиком

Ответы на популярные вопросы о дровяных заборах

Как глубоко нужно вкапывать стойки?

Для устойчивости конструкции глубины в 60-80 см обычно достаточно, но подземную часть дерева обязательно нужно обернуть рубероидом или обработать битумной мастикой.

Не заведутся ли в таком заборе вредители?

Если дрова используются и обновляются в течение сезона, насекомые не успеют нанести вред каркасу. Главное — использовать для строительства качественный пропитанный пиломатериал.

Можно ли делать такой забор из свежеспиленных дров?

Да, это даже предпочтительнее. Дрова будут высыхать непосредственно в каркасе, принимая нужную форму под собственным весом, что обеспечит плотную укладку.

Что делать, если дрова закончились к концу зимы?

Пустые ячейки можно временно заполнить крупными вазонами, плетеными корзинами или садовым декором, чтобы забор не выглядел голым до следующей закупки дров.

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