Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После 50 можно выглядеть дорого без лишних затрат: стилисты назвали главные тренды этого сезона
1300 километров пляжей и отдых без визы: почему туристы массово меняют Анталью на Тунис
Эта простая замена поролоновой губки меняет уход за посудой: меньше бактерий, больше чистоты и экономии
Кран "прирос" намертво? Не спешите в магазин — его можно оживить за 5 минут
Лежанка для собаки не главное: пять занятий с хозяином, которые сделают пса счастливым
Планета на пороге климатического хаоса: чем опасен супер-Эль-Ниньо и кого накроет первым
Синдром "отложенного" недомогания: как помочь организму восстановиться после погодных аномалий
Отдых в Египте в сентябре: какие ошибки могут испортить отпуск даже в пятизвездочном отеле
Мастера больше не скрывают секрет: техника из Италии делает ногти длиннее без геля и сложного дизайна

Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка

Садоводство

Обычные ветки, сухие коряги и древесные остатки после сезонной обрезки часто отправляются в костер, хотя могут стать основой для стильного садового декора. Создание дизайнерских кашпо в эко-стиле из природного хлама не требует специальных навыков или затрат: достаточно иметь под рукой секатор, клеевой пистолет и старые пластиковые емкости, которые нуждаются в маскировке. 

кашпо из веток
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
кашпо из веток

Древесный каркас вокруг пластиковой основы

Самый быстрый способ облагородить участок — использовать ровные ветки одинаковой толщины для облицовки старых ведер. Технология проста: сучки нарезаются по высоте пластиковой тары, после чего плотно фиксируются по периметру. Для фиксации можно использовать обычный шпагат, создавая декоративную обвязку, или проволоку. Если кашпо будет стоять на веранде под крышей, детали допустимо посадить на водостойкий клей. В результате пластик полностью исчезает под слоем дерева, превращаясь в аккуратный вазон в рустикальном стиле.

"При выборе материала для таких кашпо отдавайте предпочтение веткам березы, лещины или ивы — они дольше сохраняют кору и выглядят эстетично. Если вы решили замаскировать емкости, где выращиваете овощные культуры, убедитесь, что дерево не обработано токсичными лаками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Плетение корзин из изогнутых коряг

Для создания более сложных форм подойдут гибкие сучья и природные коряги причудливой формы. В качестве основания можно использовать кусок фанеры или старую разделочную доску. По краю дна устанавливаются вертикальные опорные колышки, которые затем оплетаются тонкими ветками по принципу корзины. Чтобы защитить конструкцию от прямого контакта с влажной землей, внутрь обязательно вставляется вкладыш — обрезанная бутылка или старый цветочный горшок. Такие изделия идеально подходят для оформления входной зоны или ступеней.

Подобные декоративные корзины отлично смотрятся рядом с аккуратно подстриженной травой, однако важно не забывать о безопасности растений. Летом неосторожный полив газона может привести к избыточному увлажнению декоративных элементов, что спровоцирует гниение древесины, если она находится в постоянном контакте с мокрой травой.

"Если вы планируете размещать в самодельных корзинах многолетние кустарники, помните, что древесина кашпо — отличный изолятор. Она защищает корни от перегрева в зной, но внутри плетеной конструкции быстрее заводится грибок, поэтому вентиляция между вкладышем и ветками обязательна", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Вертикальные подвесы для суккулентов

Короткие обрезки веток можно превратить в эффектные "лестницы" для вертикального озеленения. Перекладины связываются шпагатом, а на них закрепляются небольшие емкости с растениями. Это оптимальное решение для заборов, стен беседок или пергол, где не хватает места для полноценных клумб. Маскировка стаканов мелкими веточками позволяет создать иллюзию, что растения растут прямо из древесного основания.

Такие конструкции требуют особого внимания к поливу, так как небольшие объемы грунта пересыхают очень быстро. Пока на одних грядках дачники активно борются с насекомыми, стараясь остановить луковую муху, в вертикальных кашпо главной проблемой становится именно водный баланс. Для этих целей лучше выбирать засухоустойчивые культуры — очитки, молодила или мелкоцветковые петунии.

Декоративные экраны для крупных емкостей

Если на участке скопилось много разноплановых технических ведер, в которых растут крупные кусты или рассада, лучше изготовить съемные декоративные экраны. Это своего рода "рубашки" из веток, соединенных горизонтальными рейками. Конструкция просто надевается поверх горшка как чехол. Она мобильна, легка в хранении и позволяет мгновенно привести сад к единому визуальному знаменателю. Это особенно актуально, когда нужно обновить цветники перед окончанием сезона, замаскировав пустоты или некрасивые технические зоны.

"Деревянный экран не только украшает, но и создает воздушную прослойку вокруг стенок основного горшка. Это спасает корневую систему от ожогов, если емкость стоит на открытом солнце. Главное — не допускать застоя воды в нижней части конструкции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Как продлить жизнь деревянному декору

Поскольку кашпо из натуральных веток подвержены гниению, их срок службы напрямую зависит от условий эксплуатации. Главное правило — избегать прямого контакта древесины с сырой землей. Устанавливайте вазоны на небольшие подставки, камни или кирпичи. Раз в сезон желательно обрабатывать ветки защитным маслом или морилкой для наружных работ — это не только убережет от влаги, но и подчеркнет текстуру дерева.

Проблема декора Решение экспертов
Гниение основания веток Установка кашпо на ножки или каменную подложку
Потеря цвета и выгорание Покрытие защитной морилкой или садовым лаком
Осыпание коры Использование хвойных пород или фиксация бесцветным клеем
Рассыхание конструкции Дополнительная обвязка джутовым канатом

Ответы на популярные вопросы о самодельных кашпо

Можно ли делать кашпо из веток плодовых деревьев сразу после обрезки?

Свежесрезанные ветки при высыхании могут деформироваться или уменьшиться в объеме, что ослабит крепления. Лучше дать материалу полежать пару недель в тени или использовать хорошо просушенные коряги.

Нужно ли снимать кору перед сборкой изделия?

Для рустикального стиля кору лучше оставить — она создает нужную фактуру. Однако если дерево поражено вредителями, кору необходимо счистить, а древесину обработать антисептиком.

Как надежно закрепить ветки на пластиковом ведре?

Самый надежный способ — комбинация клеевого пистолета для точечной фиксации и декоративной обмотки шпагатом или проволокой по кругу. Это гарантирует, что ветки не отвалятся от перепада температур.

Сколько сезонов простоит такое кашпо на улице?

Без специальной пропитки ветки сохраняют вид в течение 2-3 лет. После этого материал начинает разрушаться, но благодаря доступности веток декор легко обновить или заменить на новый.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, садовник-практик Сергей Михеев, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Курская область
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Севастополь
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Последние материалы
Мастера больше не скрывают секрет: техника из Италии делает ногти длиннее без геля и сложного дизайна
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
После 10 лет паралича пациент вновь сжал руку: нейроимплант из Шанхая удивил весь мир медицины
Идеальный крем-суп без сливок и лишнего жира: технология, которая меняет вкус и текстуру навсегда
Отеки исчезнут навсегда: мягкое воздействие на стопы запустит скрытый насос организма
Пьете железо, но анализы без изменений? Главные враги терапии скрываются в рационе
Сон превратился в пытку: закон физики поможет вернуть прохладу в спальню без кондиционера
Клубника в июле уже не про ягоды: 4 грамотных приёма вернут ей силы для будущего сезона
400 тысяч больше не предел? Депутаты готовят автоматический рост выплат по ОСАГО с 2027 года
Заготовки с душой: как сделать томатный сок ярким, пикантным и по-настоящему домашним
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.