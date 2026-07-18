Не всякая косточка одинаково радует: чем отличаются алыча и слива в средней полосе

Выбор косточковых культур для сада часто сводится к спору между привычной сливой и урожайной алычой. Селекция вывела гибриды за пределы южных регионов, но разница в биологии видов диктует свои правила ухода. Разберемся, какое дерево выдержит климат средней полосы и обеспечит стабильный сбор плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Helge Klaus Rieder, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слива

Биологические особенности видов

Слива домашняя привычна для умеренного пояса. Это дерево высотой до 6-12 метров с разреженной кроной. Она появилась в результате скрещивания терна с дикой алычой. Большинство сортов имеют опушенные цветоножки и парные цветки. Растение требует внимания, но прощает мелкие ошибки в агротехнике.

"Слива домашняя остается фаворитом из-за предсказуемости. Она зацветает позже алычи, что спасает завязи от возвратных весенних заморозков", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Алыча, которую часто называют сливой растопыренной, изначально была южной культурой. Современная слива русская — это гибрид, приспособленный к холодам. Дерево отличается густой кроной, часто имеет колючки. Его рост варьируется от 3 до 10 метров. Культура ценится за раннее вступление в плодоношение.

Устойчивость к морозам и болезням

Алыча обладает сильным природным иммунитетом. Она редко страдает от грибковых поражений, таких как клястероспориоз или монилиоз. Это позволяет минимизировать химические обработки на участке. Главная угроза для нее — гоммоз. Вредители также атакуют гибридную алычу реже, чем классическую сливу.

Зимостойкость остается ахиллесовой пятой алычи. В суровые зимы даже районированные деревья могут вымерзать до уровня снега. Кора часто страдает от подопревания в районе корневой шейки. Слива домашняя переносит низкие температуры гораздо увереннее. Однако она склонна к осыпанию завязей при неблагоприятных условиях.

Параметр Слива домашняя Алыча гибридная Вкус плодов Десертный, сладкий Кисло-сладкий, сочный Вступление в плодоношение 4-6 год 3-4 год Отделение косточки Легкое у большинства сортов Затруднительное Иммунитет Средний Высокий

"Многие садоводы теряют алычу из-за избытка азота. Перекормленные деревья гонят массу побегов, которые не успевают одревеснеть к осени и гибнут от первых морозов", — объяснил специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Урожайность и вкусовые качества

Алыча — чемпион по количеству плодов. Урожаи стабильны ежегодно. Плоды мельче слив, весят от 10 до 35 граммов. Вкус часто водянистый, с заметной кислотой. В прохладное лето дерево не успевает накопить сахар. Слива домашняя дает более крупные плоды весом до 70 граммов с богатым фруктовым букетом. Косточка легко отделяется, что важно для заготовок.

Причиной массовой потери урожая сливы могут стать садовые вредители или недостаток влаги. Дерево реагирует на стресс сбросом зеленцов. Алыча в этом плане более вынослива, она удерживает плоды даже при дефиците полива. Садоводам рекомендуется высаживать по 2-3 сорта для перекрестного опыления.

Сорта для холодного климата

Для гарантированного успеха стоит выбирать проверенные формы. Среди алычи лидируют Злато Скифов и Кубанская комета. Они показывают хорошую зимостойкость в Подмосковье. Мара ценится за поздние сроки созревания и сочную мякоть. Эти растения обеспечивают стабильный урожай даже после капризной весны.

Слива домашняя представлена сортами Память Тимирязева и Евразия-21. Они обладают высокой сопротивляемостью болезням. Волжская красавица и Деликатная подходят для южных районов средней полосы. Правильный выбор сорта позволяет нивелировать климатические риски и получить десертные плоды высокого качества.

"Не стремитесь выбрать что-то одно. Алыча даст объем для переработки, а слива порадует вкусом в свежем виде. Главное — следить за влажностью почвы и вовремя делать санитарную обрезку", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сажать одну алычу на участке?

Большинство сортов самобесплодны. Без опылителя другого сорта урожай будет минимальным или полностью отсутствовать.

Почему алыча подмерзает чаще сливы?

У алычи короткий период глубокого покоя. При первых оттепелях в феврале-марте в тканях начинается движение соков, после чего даже небольшой мороз губит дерево.

Как отличить саженец сливы от алычи по внешнему виду?

У сливы побеги более толстые, цветочные почки чаще располагаются по две. У алычи ветви тоньше, крона склонна к сильному ветвлению.

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