Не всякая косточка одинаково радует: чем отличаются алыча и слива в средней полосе

Выбор косточковых культур для сада часто сводится к спору между привычной сливой и урожайной алычой. Селекция вывела гибриды за пределы южных регионов, но разница в биологии видов диктует свои правила ухода. Разберемся, какое дерево выдержит климат средней полосы и обеспечит стабильный сбор плодов.
Слива домашняя привычна для умеренного пояса. Это дерево высотой до 6-12 метров с разреженной кроной. Она появилась в результате скрещивания терна с дикой алычой. Большинство сортов имеют опушенные цветоножки и парные цветки. Растение требует внимания, но прощает мелкие ошибки в агротехнике.
"Слива домашняя остается фаворитом из-за предсказуемости. Она зацветает позже алычи, что спасает завязи от возвратных весенних заморозков", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Алыча, которую часто называют сливой растопыренной, изначально была южной культурой. Современная слива русская — это гибрид, приспособленный к холодам. Дерево отличается густой кроной, часто имеет колючки. Его рост варьируется от 3 до 10 метров. Культура ценится за раннее вступление в плодоношение.
Алыча обладает сильным природным иммунитетом. Она редко страдает от грибковых поражений, таких как клястероспориоз или монилиоз. Это позволяет минимизировать химические обработки на участке. Главная угроза для нее — гоммоз. Вредители также атакуют гибридную алычу реже, чем классическую сливу.
Зимостойкость остается ахиллесовой пятой алычи. В суровые зимы даже районированные деревья могут вымерзать до уровня снега. Кора часто страдает от подопревания в районе корневой шейки. Слива домашняя переносит низкие температуры гораздо увереннее. Однако она склонна к осыпанию завязей при неблагоприятных условиях.
|Параметр
|Слива домашняя
|Алыча гибридная
|Вкус плодов
|Десертный, сладкий
|Кисло-сладкий, сочный
|Вступление в плодоношение
|4-6 год
|3-4 год
|Отделение косточки
|Легкое у большинства сортов
|Затруднительное
|Иммунитет
|Средний
|Высокий
"Многие садоводы теряют алычу из-за избытка азота. Перекормленные деревья гонят массу побегов, которые не успевают одревеснеть к осени и гибнут от первых морозов", — объяснил специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.
Алыча — чемпион по количеству плодов. Урожаи стабильны ежегодно. Плоды мельче слив, весят от 10 до 35 граммов. Вкус часто водянистый, с заметной кислотой. В прохладное лето дерево не успевает накопить сахар. Слива домашняя дает более крупные плоды весом до 70 граммов с богатым фруктовым букетом. Косточка легко отделяется, что важно для заготовок.
Причиной массовой потери урожая сливы могут стать садовые вредители или недостаток влаги. Дерево реагирует на стресс сбросом зеленцов. Алыча в этом плане более вынослива, она удерживает плоды даже при дефиците полива. Садоводам рекомендуется высаживать по 2-3 сорта для перекрестного опыления.
Для гарантированного успеха стоит выбирать проверенные формы. Среди алычи лидируют Злато Скифов и Кубанская комета. Они показывают хорошую зимостойкость в Подмосковье. Мара ценится за поздние сроки созревания и сочную мякоть. Эти растения обеспечивают стабильный урожай даже после капризной весны.
Слива домашняя представлена сортами Память Тимирязева и Евразия-21. Они обладают высокой сопротивляемостью болезням. Волжская красавица и Деликатная подходят для южных районов средней полосы. Правильный выбор сорта позволяет нивелировать климатические риски и получить десертные плоды высокого качества.
"Не стремитесь выбрать что-то одно. Алыча даст объем для переработки, а слива порадует вкусом в свежем виде. Главное — следить за влажностью почвы и вовремя делать санитарную обрезку", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.
Большинство сортов самобесплодны. Без опылителя другого сорта урожай будет минимальным или полностью отсутствовать.
У алычи короткий период глубокого покоя. При первых оттепелях в феврале-марте в тканях начинается движение соков, после чего даже небольшой мороз губит дерево.
У сливы побеги более толстые, цветочные почки чаще располагаются по две. У алычи ветви тоньше, крона склонна к сильному ветвлению.
Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.