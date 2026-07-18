Собственный сад перестал быть безопасным: скрытые угрозы в ягодах ударили по здоровью людей

Жителям рекомендуют отказаться от употребления немытых ягод, даже если они собраны в собственном саду или в лесу. Опасность представляют загрязнения, которые остаются незаметными, но могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Гастроэнтеролог и гепатолог Европейского медицинского центра Екатерина Федосьина предупреждает, что употребление плодов прямо с куста или ветки рискованно. На поверхности лесных ягод могут находиться частицы почвы, болезнетворные микроорганизмы и яйца паразитов, которые переносят дикие животные.
Домашние посадки также не гарантируют чистоту продукта. Вместе с витаминами в организм могут попасть остатки удобрений и средств защиты растений. Особенно строгое соблюдение правил гигиены необходимо для детей, беременных женщин, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.
Параллельно с этим Министерство здравоохранения Республики Беларусь напомнило о правилах мытья рук как о главном способе защиты от кишечных инфекций и простуды. Быстрое споласкивание ладоней за несколько секунд не удаляет бактерии и вирусы.
Специалисты Минздрава выделяют основные правила гигиены:
В министерстве уточнили, что антисептики допустимы только в ситуациях, когда нет доступа к воде и мылу, и не могут полностью заменить полноценное мытье рук.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.