Собственный сад перестал быть безопасным: скрытые угрозы в ягодах ударили по здоровью людей

Жителям рекомендуют отказаться от употребления немытых ягод, даже если они собраны в собственном саду или в лесу. Опасность представляют загрязнения, которые остаются незаметными, но могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Гастроэнтеролог и гепатолог Европейского медицинского центра Екатерина Федосьина предупреждает, что употребление плодов прямо с куста или ветки рискованно. На поверхности лесных ягод могут находиться частицы почвы, болезнетворные микроорганизмы и яйца паразитов, которые переносят дикие животные.

Домашние посадки также не гарантируют чистоту продукта. Вместе с витаминами в организм могут попасть остатки удобрений и средств защиты растений. Особенно строгое соблюдение правил гигиены необходимо для детей, беременных женщин, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Как правильно мыть руки: рекомендации Минздрава

Параллельно с этим Министерство здравоохранения Республики Беларусь напомнило о правилах мытья рук как о главном способе защиты от кишечных инфекций и простуды. Быстрое споласкивание ладоней за несколько секунд не удаляет бактерии и вирусы.

Специалисты Минздрава выделяют основные правила гигиены:

Время: мыть кисти, запястья, межпальцевые промежутки и ногти нужно не менее 20 секунд.

мыть кисти, запястья, межпальцевые промежутки и ногти нужно не менее 20 секунд. Средства: достаточно обычного мыла; использовать антибактериальные средства в домашних условиях не требуется.

достаточно обычного мыла; использовать антибактериальные средства в домашних условиях не требуется. Техника: важна не температура воды, а механическое трение и образование обильной пены.

важна не температура воды, а механическое трение и образование обильной пены. Завершение: руки необходимо вытирать насухо, так как влажная кожа сильнее притягивает микробов с поверхностей.

В министерстве уточнили, что антисептики допустимы только в ситуациях, когда нет доступа к воде и мылу, и не могут полностью заменить полноценное мытье рук.