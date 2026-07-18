Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна Патриарших раскрыта: где спрятали отвергнутые скульптуры Булгакова после громкого скандала
Компания OMV обнаружила в Ливии новое нефтяное месторождение с запасами 195 млн баррелей
Кинотеатры в шоке от сборов: фильм "Майкл" обновил исторический рекорд в России
Из 80 кг в фитнес-икону: история Джиллиан Майклс и программа, которая покорила миллионы женщин
Звёзды кино разошлись во мнениях: Том Холланд и Мэтт Дэймон поспорили о величии супергероев
Обед на базе отдыха стал роковым: ставропольские врачи борются за жизни пострадавших туристов
Это похоже на цифровое проклятие: расчеты ИИ превратили наше будущее в копию прошлого
Рыбаки заметили нечто странное: Бостонская гавань стала точкой входа для опасного захватчика
Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах

Собственный сад перестал быть безопасным: скрытые угрозы в ягодах ударили по здоровью людей

Садоводство

Жителям рекомендуют отказаться от употребления немытых ягод, даже если они собраны в собственном саду или в лесу. Опасность представляют загрязнения, которые остаются незаметными, но могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Черника
Фото: Unsplash by Roksolana Zasiadko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черника

Гастроэнтеролог и гепатолог Европейского медицинского центра Екатерина Федосьина предупреждает, что употребление плодов прямо с куста или ветки рискованно. На поверхности лесных ягод могут находиться частицы почвы, болезнетворные микроорганизмы и яйца паразитов, которые переносят дикие животные.

Домашние посадки также не гарантируют чистоту продукта. Вместе с витаминами в организм могут попасть остатки удобрений и средств защиты растений. Особенно строгое соблюдение правил гигиены необходимо для детей, беременных женщин, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Как правильно мыть руки: рекомендации Минздрава

Параллельно с этим Министерство здравоохранения Республики Беларусь напомнило о правилах мытья рук как о главном способе защиты от кишечных инфекций и простуды. Быстрое споласкивание ладоней за несколько секунд не удаляет бактерии и вирусы.

Специалисты Минздрава выделяют основные правила гигиены:

  • Время: мыть кисти, запястья, межпальцевые промежутки и ногти нужно не менее 20 секунд.
  • Средства: достаточно обычного мыла; использовать антибактериальные средства в домашних условиях не требуется.
  • Техника: важна не температура воды, а механическое трение и образование обильной пены.
  • Завершение: руки необходимо вытирать насухо, так как влажная кожа сильнее притягивает микробов с поверхностей.

В министерстве уточнили, что антисептики допустимы только в ситуациях, когда нет доступа к воде и мылу, и не могут полностью заменить полноценное мытье рук.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Калининград задыхается в пробках: решение перекроит привычные маршруты всех горожан
Калининградская область
Калининград задыхается в пробках: решение перекроит привычные маршруты всех горожан
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Услуги
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Обед на базе отдыха стал роковым: ставропольские врачи борются за жизни пострадавших туристов
Это похоже на цифровое проклятие: расчеты ИИ превратили наше будущее в копию прошлого
Рыбаки заметили нечто странное: Бостонская гавань стала точкой входа для опасного захватчика
Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах
Аукционный дом Heritage Auctions установил ценовой рекорд по реквизиту из «Звёздных войн»
Горький вкус и резкий запах: неожиданные признаки заставили дачников срочно чистить грядки
Как не сжечь свой газон: неосторожное действие с обычным шлангом лишает почву защиты
Никакого покоя в Белоруссии: погодные аномалии 19 июля заставят жителей сменить планы
Опасность под облаками в Белоруссии: невидимые лучи лишили кожу естественного иммунитета
Белоруссия ввела ИИ в ульи: цифровой мониторинг изменил привычный уклад пасек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.