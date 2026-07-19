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После сбора ягод всё только начинается: июльское пренебрежение лишит жимолость будущего урожая

Садоводство

Жимолость — не тот куст, что требует каторжного труда. Большинство дачников допускают одну критическую ошибку: снимают ягоды и забывают про растение до весны. Это путь к истощению. В июле куст не спит, он закладывает почки урожая следующего года. Пропустите этот момент — останетесь с парой ягод на кусте.

Ягоды жимолости на кусте
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ягоды жимолости на кусте

Жимолость после сбора ягод

Сбор урожая — сигнал для активного ухода, а не для отдыха. Растение потратило силы на плоды. Сейчас нужно помочь ему восстановить ресурсы для побегов. Игнорирование нужд сада — это огородное рабство, созданное собственными руками. Переходите к системной поддержке, а не к борьбе за выживание зелени.

"После сбора ягод куст жимолости начинает процесс закладки почек. Если лишить его питания в июле, вы получите пустые ветки в следующем сезоне. Это биологический факт, а не догадки", — разъяснил агроном-консультант Ольга Семёнова.

Стратегия подкормки: два этапа

Ваша цель — быстро доставить элементы питания в ткани растения. Работайте точечно.

 

Этап Метод
Листовой Сульфат калия (10-15 г на 10 л воды)
Корневой Борофоска (30-40 г под куст)

 

Листовая подкормка работает мгновенно. Питание проникает в ветки быстрее, чем через корни. Выбирайте для процедуры безветренный вечер или пасмурный день. Это классика использования сульфата калия, предотвращающая ожоги листвы.

"Внесение борофоски под корень позволяет насытить почву не только калием и фосфором, но и бором. Это критически важно для качества тканей зимней спячки сада", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Зачем кусту стресс-менеджмент

Летнее солнце — серьезный фактор риска для жимолости. Ослабленный плодоношением куст страдает от жары. Обильный полив в сочетании с грамотным питанием — это страховка от повреждений июльской засухи. Не ждите появления симптомов голодания на листьях.

"Вредители и болезни часто атакуют именно ослабленные после урожая растюхи. Сначала убедитесь в чистоте побегов, потом кормите", — предупредила фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о жимолости

Можно ли заменить борофоску другими составами?

Можно использовать суперфосфат и калимагнезию раздельно, если готовый комплекс отсутствует в продаже.

Обязательно ли заделывать удобрения в почву?

Да, тяпка помогает доставить питательные вещества в прикорневую зону, ускоряя их усвоение.

Чем опасен пропуск подкормки?

Куст уйдет в зиму слабым, а закладка плодовых почек будет минимальной или отсутствующей.

Как часто нужно поливать жимолость в июле?

Почва должна оставаться влажной в корневой зоне. Мульчирование — лучший способ контроля испарения воды.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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