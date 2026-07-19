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Два урожая за один сезон — легко: что посеять после лука и чеснока для осеннего сбора

Садоводство

Лето в зените — не время для полноценного отдыха, а шанс повторно использовать грядки. Освободившееся место после сбора урожая лука и чеснока можно быстро засеять новыми культурами. Чтобы собрать полноценный урожай, нужно лишь помочь почве восстановиться после истощающих её посадок.

Огород
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Огород

Подготовка почвы без перекопки

Лук и чеснок — настоящие "пылесосы", вытягивающие из грунта фосфор и калий. Не спешите перекапывать землю лопатой — это разрушает структуру почвы, где живут полезные микроорганизмы. Достаточно влажного метода: обильно полейте грядку, размягчив корку, и на следующий день разровняйте поверхность граблями. Глубокое рыхление здесь излишне.

"Перекопка заставляет почву оседать, теряя капиллярную структуру. Поверхностное рыхление — лучший метод для ленивого огорода", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Восстановление плодородия зольным настоем

Вместо синтетики используйте зольный настой. Он мягко отдает питание и раскисляет грунт. Рецепт прост: литр просеянной древесной золы на 10 литров кипятка. Дайте составу "пожениться" сутки. Готовым раствором пролейте грядку перед посевом. Это лучший способ защиты и подпитки одновременно.

Культура Правило посева
Дайкон Глубина 4 см, интервал 30 см
Репа Глубина 1.5 см, минимальное заглубление

"Главный секрет успеха при культивировании дайкона — обильный регулярный полив. Без влаги плод станет горьким и жестким", — отметил почвовед Игорь Лыткин.

Что посеять для второго урожая

Дайкон — японская редька, отлично чувствующая себя при сокращении светового дня. Сажайте его на глубину до 4 см. Пекинская капуста — еще один вариант для осенних салатов. Чтобы уберечь нежные листья от вредителей, опудрите землю смесью золы и табачной пыли. Накройте посевы спанбондом — это быстрый способ адаптации растений.

"Избегайте свежего навоза при летних посадках. Он деформирует корнеплоды и делает их непригодными для хранения", — предупредил специалист по защите растений Андрей Зорин.

Репа требует внимания к глубине заделки семян. Сейте не глубже полутора сантиметров. Иначе растение потратит силы на пробивание к свету, а не на рост плода. Репа успеет набрать массу к сентябрьским заморозкам, если организовать стабильный доступ воды к корням.

Ответы на популярные вопросы о повторных посевах

Можно ли сажать редис второй раз подряд?

Не рекомендуется. В той же почве накапливаются вредители, специфичные для крестоцветных. Чередуйте культуры.

Почему дайкон уходит в цвет вместо плода?

Длинный световой день провоцирует цветение. Августовские посевы — лучшие для получения корнеплодов.

Нужно ли укрывать капусту постоянно?

Нет, только до укоренения и когда риск повреждения насекомыми максимален.

Чем еще можно подкормить грядку кроме золы?

Используйте растворы сульфата калия, чтобы восполнить баланс минералов для роста овощей.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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