Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
То, что носили хиппи, снова завязывают на голове: этот аксессуар стал символом лета 2026
Ночь отменят по вашим заявкам: орбитальный прожектор в США вышел на стартовую прямую
Начальник достаёт прямо с пляжа? Только если вы сами дали на это согласие
Академия ипотеки и недвижимости зафиксировала рост цен на вторичном рынке жилья в России
Региональный бизнес пошел против тренда: долговая нагрузка в Белгороде создала опасный перекос
Не всякая косточка одинаково радует: чем отличаются алыча и слива в средней полосе
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Эти 3 привычки в одежде мгновенно выдают отсутствие вкуса — стилисты советуют отказаться от них
Астрахань построит модульный комплекс Всероссийской федерации лёгкой атлетики до конца 2026 года

Лук перестанет гнить и вырастет крупным: агрономы раскрыли правило, которое игнорируют почти все дачники

Садоводство

Лук не прощает суеты и лишних движений. Огородники годами бьются за размер головки, заливая грядки удобрениями, но получают лишь вялое перо и водянистую мелочь. Секрет успеха кроется в биологическом ритме растения: вовремя засушить землю важнее, чем вовремя полить. Умное земледелие требует отказа от привычки "заливать до победного" и перехода к жесткому водному графику.

Зеленый лук на грядке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый лук на грядке

Водный режим: стратегия выживания

До конца июня растение нуждается в ресурсах для наращивания зеленой массы. Обильный полив раз в неделю — база. Проблема начинается в июле. Традиционная ошибка — продолжать увлажнение. Растение должно почувствовать стресс.

Луковичные культуры требуют сухости для уплотнения чешуек. С начала июля полив сокращается до минимума, а за 20 дней до сбора прекращается совсем. Дефицит воды заставляет луковицу вытягивать соки из пера и экстренно наращивать массу. Рыхление междурядий после редких дождей — обязательный ритуал для доступа кислорода к корням.

"Лук мгновенно реагирует на избыток влаги в финальной фазе. Вместо хранения вы получите гнилую шейку. Если перо упало, это сигнал — земля должна быть сухой как порох", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Три этапа питания: от азота к калию

Растению не нужны ударные дозы химии, важна своевременность. Первое кормление — через 14 дней после появления всходов. Органический раствор коровяка (1:10) дает стартовый толчок. В разгар роста пера в ход идет зола.

Обычные кухонные отходы и древесные остатки работают как мягкий раскислитель и источник микроэлементов. Финальный аккорд в момент формирования головки — сульфат калия. Именно он отвечает за плотность и лежкость. Нарушение этой последовательности приведет к тому, что лук уйдет в ботву, проигнорировав формирование репки.

Период Тип воздействия
Май — Июнь Обильный полив, азотные подкормки
Июль Сухой режим, калийные добавки

"Многие путают естественное созревание с болезнью. Когда перо ложится — это не гибель, а перераспределение энергии. Не вздумайте кормить овощ азотом в этот момент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Защита от мухи: народный арсенал

Желтеющее перо — крик о помощи. Если это не естественное увядание, значит, почва закислилась или атаковала луковая муха. Смесь табачной пыли и золы — двойной удар. Она отпугивает вредителей и корректирует pH-баланс.

Для профилактики гнилей посадки обрабатывают марганцовкой. Подобная агротехника позволяет избежать жестких пестицидов. Натуральные методы эффективны, если применять их превентивно, не дожидаясь массового поражения грядки.

"Сорняк и муха боятся щелочной среды. Зола — лучший инструмент дачника. Она не только кормит, но и стерилизует почву от личинок", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы

Когда точно прекращать полив?

Ориентируйтесь на состояние шейки растения. Если она начала размягчаться, влага больше не нужна. Обычно это происходит за 3 недели до уборки урожая.

Что делать, если идут затяжные дожди в июле?

В этом случае помогут только высокие грядки и рыхление. Нужно максимально быстро отвести воду от корней, чтобы избежать ошибок при хранении в будущем.

Можно ли использовать навоз вместо коровяка?

Свежий навоз противопоказан. Он вызовет ожог корней и спровоцирует рост грибка. Используйте только перебродивший настой в слабой концентрации.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Красота и стиль
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Авто
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Лук перестанет гнить и вырастет крупным: агрономы раскрыли правило, которое игнорируют почти все дачники
Начальник достаёт прямо с пляжа? Только если вы сами дали на это согласие
Академия ипотеки и недвижимости зафиксировала рост цен на вторичном рынке жилья в России
Региональный бизнес пошел против тренда: долговая нагрузка в Белгороде создала опасный перекос
Не всякая косточка одинаково радует: чем отличаются алыча и слива в средней полосе
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Эти 3 привычки в одежде мгновенно выдают отсутствие вкуса — стилисты советуют отказаться от них
Астрахань построит модульный комплекс Всероссийской федерации лёгкой атлетики до конца 2026 года
Белоруссия: жителей страны призвали использовать сезонные лисички и боровики для домашних блюд
Мозг работает против себя: обнаружили путь по которому болезнь Альцгеймера захватила нейроны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.