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Сад в августе превратился в руины: определенные действия вернут цветникам яркость до холодов

Садоводство

В августе многие садовые растения отцветают, а листва теряет яркость, что приводит к появлению пустых зон на клумбах. Чтобы цветники оставались декоративными до глубокой осени, рекомендуется провести комплекс по их обновлению и уходу.

Клумба с вербеной и петуньями
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Клумба с вербеной и петуньями

Эти рекомендации актуальны для всех жителей Белоруссии, кто занимается садоводством на приусадебных участках и в частном секторе.

Гигиена и уход за растениями

Первым этапом обновления является удаление увядших соцветий у роз, петуний, флоксов, сальвии и лилейников. Это улучшает внешний вид клумбы и стимулирует повторное цветение у лобелий, калибрахоа и некоторых сортов роз. Также необходимо срезать сухие, пожелтевшие и больные листья и стебли для защиты от вредителей и улучшения циркуляции воздуха.

Параллельно с обрезкой следует провести тщательную прополку, удаляя сорняки с корнем, чтобы они не забирали влагу и питание у культурных растений.

Процесс Рекомендации и сроки
Полив Обильный, но редкий. Только утром или вечером. Важно промачивать почву до уровня корней.
Подкормка Отказ от азота. Применение фосфорно-калийных удобрений, монофосфата калия или древесной золы.
Пересадка и деление Конец августа — сентябрь. Подходит для пионов, хост, астильб, флоксов и лилейников.

Способы заполнения пустых зон

Для устранения "проплешин" на клумбах можно использовать несколько методов:

  • Высадка однолетников: подходят бархатцы, циннии, агератум, бегония вечноцветущая и портулак. Высокие растения высаживают в центр, низкие — по краям.
  • Использование контейнеров: в пустые промежутки можно вкопать горшки с хризантемами, эхинацеей или многолетними астрами.
  • Декоративная листва: для добавления текстуры подходят колеусы, серебристая цинерария приморская, декоративная капуста и хосты.

Для защиты корней от перегрева и подавления сорняков рекомендуется нанести свежий слой мульчи из коры, щепы или компоста. Также визуально скрыть пустоты помогают садовые фигуры, камни, керамические сосуды и уличные фонари на солнечных батареях.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя использовать азотные удобрения в августе?

Азот стимулирует рост зеленой массы, в то время как растения должны начать подготовку к зимнему периоду.

Как правильно поливать цветы в засушливый август?

Необходимо избегать поверхностного полива. Воду следует подавать обильно, чтобы она достигла корневой системы, строго в утренние или вечерние часы.

Когда лучше всего делить многолетники?

Оптимальный период для деления и пересадки пионов, флоксов и хост — конец августа и сентябрь.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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