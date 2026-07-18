Сад в августе превратился в руины: определенные действия вернут цветникам яркость до холодов

В августе многие садовые растения отцветают, а листва теряет яркость, что приводит к появлению пустых зон на клумбах. Чтобы цветники оставались декоративными до глубокой осени, рекомендуется провести комплекс по их обновлению и уходу.
Эти рекомендации актуальны для всех жителей Белоруссии, кто занимается садоводством на приусадебных участках и в частном секторе.
Первым этапом обновления является удаление увядших соцветий у роз, петуний, флоксов, сальвии и лилейников. Это улучшает внешний вид клумбы и стимулирует повторное цветение у лобелий, калибрахоа и некоторых сортов роз. Также необходимо срезать сухие, пожелтевшие и больные листья и стебли для защиты от вредителей и улучшения циркуляции воздуха.
Параллельно с обрезкой следует провести тщательную прополку, удаляя сорняки с корнем, чтобы они не забирали влагу и питание у культурных растений.
|Процесс
|Рекомендации и сроки
|Полив
|Обильный, но редкий. Только утром или вечером. Важно промачивать почву до уровня корней.
|Подкормка
|Отказ от азота. Применение фосфорно-калийных удобрений, монофосфата калия или древесной золы.
|Пересадка и деление
|Конец августа — сентябрь. Подходит для пионов, хост, астильб, флоксов и лилейников.
Для устранения "проплешин" на клумбах можно использовать несколько методов:
Для защиты корней от перегрева и подавления сорняков рекомендуется нанести свежий слой мульчи из коры, щепы или компоста. Также визуально скрыть пустоты помогают садовые фигуры, камни, керамические сосуды и уличные фонари на солнечных батареях.
Азот стимулирует рост зеленой массы, в то время как растения должны начать подготовку к зимнему периоду.
Необходимо избегать поверхностного полива. Воду следует подавать обильно, чтобы она достигла корневой системы, строго в утренние или вечерние часы.
Оптимальный период для деления и пересадки пионов, флоксов и хост — конец августа и сентябрь.
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