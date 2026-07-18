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Ягоды будто обваляли в муке: крыжовник ещё можно спасти, пока налёт не погубил урожай

Садоводство

Крыжовник покрылся плотным серым налетом, а ягоды стали похожи на войлочные шарики. Это мучнистая роса — грибок, который уничтожает урожай за считанные дни. Если не принять меры сейчас, кусты потеряют не только плоды, но и листву, что поставит под удар зимовку растения и будущие сезоны.

Мучнистая роса на крыжовнике
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мучнистая роса на крыжовнике

Биология грибка в июле

Мучнисторосяной грибок просыпается при резких перепадах влажности и температуры. Лишний азот, внесенный в начале лета, размягчает ткани побегов. Это делает их уязвимыми для спор. Загущенная крона, где застаивается воздух, превращается в идеальный инкубатор для инфекции. Сначала на листьях появляется белая пыль, которая быстро грубеет до состояния серой кожицы.

"Пораженные ягоды есть нельзя, грибница проникает глубоко в кожицу. Если вы видите плотный войлок, спасти эти плоды не получится — их нужно удалять и сжигать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Грибок паразитирует на живых клетках. Он вытягивает соки, заставляя листья скручиваться, а ягоды — трескаться и осыпаться. Традиционная химия в период созревания опасна. Срок ожидания у многих препаратов превышает две недели. Для экстренной помощи подходят щелочные растворы. Они меняют кислотность поверхности листа, создавая невыносимую среду для спор.

Десятиминутный рецепт спасения

Для обработки потребуется обычная пищевая сода и мыло. Сода эффективно подавляет развитие мицелия, а мыло обеспечивает прилипание состава к ворсистой поверхности ягод. На 10 литров воды берут 50 граммов соды и 40 граммов стружки хозяйственного мыла. Раствор тщательно размешивают и обильно опрыскивают куст сверху донизу, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Метод обработки Эффект и риски
Пищевая сода с мылом Безопасно для урожая. Погибает грибница.
Медный купорос Вызывает химические ожоги листвы и плодов.
Настой золы Питает калием и подавляет грибок.

"Сода работает как контактный фунгицид. Она высушивает нежные гифы гриба. Главное — повторить процедуру через неделю, чтобы уничтожить новые споры", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Эффективно работает и подкормка крыжовника древесной золой. Настой (1 кг на ведро воды) настаивают сутки, после чего используют для опрыскивания. Это не только защита, но и калийное питание, которое помогает ягодам набрать сахар.

Профилактика и ошибки ухода

Грибок всегда атакует слабые и перекормленные азотом кусты. В июле следует полностью исключить органику и навоз. Вместо них лучше внести калийные удобрения. Они укрепляют клеточные стенки, делая их недоступными для проникновения грибных нитей.

"Многие пренебрегают санитарной обрезкой. Если внутри куста темно и сыро, никакие опрыскивания не помогут. Солнце и ветер — лучшие антисептики", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова специально для Pravda.Ru.

Важно следить за соседними посадками. Мучнистая роса легко переходит на смородину и гибриды, такие как йошта. Осенью все опавшие листья нужно собрать и вынести за пределы участка. Полив следует проводить строго под корень. Дождевание по листьям в вечернее время провоцирует всплеск болезни.

Ответы на популярные вопросы о мучнистой росе

Можно ли мыть и есть ягоды с белым налетом?

Нет. Грибница прорастает внутрь тканей. Даже после тщательного мытья в плодах остаются продукты жизнедеятельности гриба, которые могут вызвать аллергию.

Поможет ли кипяток ранней весной?

Да. Обливание кустов горячей водой до распускания почек уничтожает зимующие споры на коре. Это один из самых надежных методов органического земледелия.

Почему роса появляется каждый год на одном месте?

Споры зимуют в почве и на растительных остатках. Если не проводить глубокое рыхление и не убирать листву, инфекционный фон будет только расти.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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