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Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки

Садоводство

Июльский сбор чеснока часто омрачается быстрой порчей головок. Основная причина кроется в избытке влаги внутри стебля и неправильном температурном режиме сразу после копки. Если вовремя не сменить тактику сушки, весь урожай сгниет за считанные дни из-за отсутствия циркуляции воздуха.

Чеснок сушится под навесом после уборки урожая
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок сушится под навесом после уборки урожая

Признаки гниения при хранении

Порча продукта начинается незаметно под слоем шелухи. Первым сигналом становится размягчение шейки — места соединения головки и стебля. Если при нажатии пальцы чувствуют пустоту или влажность, внутри запущен процесс разложения. На донце часто появляется налет светлого или зеленоватого оттенка, а помещение наполняется кислым запахом.

"Мягкая шейка — это приговор для конкретной головки. Спасти ее невозможно, влага уже превратила ткани в питательную среду для патогенов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Традиционные методы хранения в плотных деревянных или пластиковых ящиках только усугубляют ситуацию. В замкнутом пространстве без сквозняка влага не испаряется, а конденсируется на чешуйках. Это создает идеальный микроклимат для грибка. Чтобы избежать потерь, нужно понимать, как растение накопило лишнюю воду.

Физика избыточного полива

В июне многие дачники продолжают интенсивно увлажнять грядки. Это главная технологическая ошибка. За две недели до уборки подачу воды нужно прекратить полностью. Корневая система всасывает влагу, которая распределяется по зубчикам и уходит в сочную шейку. Если уборка урожая прошла в сырую погоду, риск гниения возрастает втрое.

Действие Результат для урожая
Хранение навалом в ящиках Застой воздуха и порча за 3-5 дней
Сушка на сетке под навесом Испарение влаги и сохранность до весны

"Лишний полив в конце цикла вегетации делает ткани рыхлыми. Такой чеснок не уйдет в состояние глубокого покоя", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Чеснок — не насос, он не может мгновенно избавиться от выпитой воды. Под воздействием июльской жары жидкость внутри растения начинает бродить. Единственный способ остановить процесс — принудительно высушить верхнюю часть растения, перекрыв путь инфекции к зубчикам.

Алгоритм спасения урожая

Сразу после извлечения из земли необходимо обрезать стебли, оставив около 10 сантиметров от шейки. Корни срезаются полностью под донце. Размещать головки следует в один слой на решетчатой поверхности или строительной сетке. Главное условие — сквозняк. Уход за чесноком на этапе сушки требует тени: прямые солнечные лучи могут сварить сочные зубчики.

"Если после просушки вы видите на донце отверстия, это работа трипса. В этом случае мягкость шейки — лишь сопутствующая проблема", — отметил в разговоре с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Для дополнительной защиты при длительном хранении опытные садоводы используют сорбенты. В емкость с чесноком можно добавить сухую золу или луковую шелуху. Эти материалы вберут в себя остатки испарений. Правильно подготовленная грядка после чеснока должна быть сразу засеяна сидератами, чтобы оздоровить почву от накопившихся возбудителей гнили.

Ответы на популярные вопросы о чесноке

Можно ли мыть чеснок перед сушкой?

Нет. Дополнительное увлажнение только ускорит рост грибковых колоний. Грязь лучше счистить щеткой после полного высыхания шелухи.

Сколько дней должна длиться сушка?

В среднем процесс занимает от 5 до 7 дней. Ориентиром служит шелест чешуек и полная жесткость шейки.

Поможет ли обрезка стебля сразу в ноль?

Это ошибка. Через свежий срез большой площади бактерии проникают внутрь быстрее. Нужно оставлять защитный хвостик в 10 сантиметров.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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