Пустая суета с лопатой не поможет: единственный способ заставить грушу плодоносить

Груша — это инвестиция в десятилетия комфортного отдыха. Пока сосед сражается с сорняками, вы можете просто собирать сочные плоды. Главное — не мешать дереву расти. Природа всё придумала сама. Вам остается лишь слегка направить процесс, избегая лишних движений и пустой суеты с лопатой.

Фото: https://www.pravda.ru/ by Оксана Аникина Груша на ветках

Выбор сорта: северная закалка против южной неги

Не пытайтесь обмануть климат. В средней полосе "Вильямс" замерзнет в первую суровую зиму. Выбирайте надежных "спартанцев": "Ладу" или "Чижовскую". Они просыпаются вовремя и не боятся возвратных заморозков. На юге же бал правят десертные гиганты вроде "Бере Боск". Ищите саженцы-двулетки. У них уже крепкий характер, они приживаются мгновенно.

"Покупайте деревья только с живой, эластичной корневой системой. Если кора трещит или отслаивается — это не саженец, а будущий труп на ваших грядках", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Умная посадка: как не закопать деньги в землю

Забудьте про глубокую вспашку всего участка. Груша любит свет и тишину. Найдите солнечное место, закрытое от сквозняков. Ветер выдувает влагу и пугает насекомых-опылителей. Если под ногами хлюпает вода — стройте холм. Груша не переносит "холодных ног". Гнилые корни — финал истории любого дерева.

Параметр Идеальные условия Грунтовые воды Глубже 2 метров Кислотность почвы Нейтральная (pH 6.0-7.0) Соседи Другой сорт-опылитель рядом

Яма 70х70 см — это фундамент. На дно бросьте кирпичный бой для дренажа. Главный секрет: корневая шейка должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Земля осядет — дерево встанет как влитое. Заглубите шейку — дерево будет болеть годами, так и не дав плодов.

"Бессмысленно пичкать яму минералкой, если почва мертвая. Используйте зрелый компост. Он запускает биологический реактор, который сам кормит дерево", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Минимальный уход за максимальный результат

Полив — дело тонкое. Хватит лить воду по чуть-чуть каждый день. Это бесполезно. Взрослой груше нужно 50 литров под корень, но 4 раза за сезон. Напиться дерево должно перед цветением и во время налива плодов. Мульча из скошенной травы удержит влагу и избавит вас от прополки. Сорняк под слоем органики просто не выживет.

Обрезка — это не террор, а парикмахерская услуга. Удаляйте ветви, которые растут внутрь кроны. Дерево должно "продуваться" ветром и освещаться солнцем в самом центре. Используйте острый секатор. Рваные раны заживают долго, а чистый срез дерево затянет само.

"Груша часто страдает от дефицита бора и кальция. Вместо сложной химии используйте зольную вытяжку. Это дешево, эффективно и полностью натурально", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Едигаров.

Защита без химии: экосистемный подход

Парша и ржавчина атакуют слабых. Сильное дерево на живой почве справляется само. Если заметили рыжие пятна — используйте биопрепараты на основе сенной палочки. От вредителей защищают ловчие пояса на стволах. Простой кусок мешковины с клеем остановит муравьев и тлю эффективнее любого яда.

Ответы на популярные вопросы о выращивании груши

Почему груша цветет, но не дает плодов?

Скорее всего, ей скучно одной. Большинство сортов самобесплодны. Посадите рядом дерево другого сорта или привейте ветку-опылитель в крону. Нет пчел — нет завязей.

Нужно ли укрывать грушу на зиму?

Молодые саженцы боятся не столько мороза, сколько грызунов и весеннего солнца. Оберните ствол мешковиной или лапником. Это защитит кору от солнечных ожогов в феврале.

Когда снимать урожай?

Зимние сорта снимайте твердыми. Они дойдут до кондиции в подвале. Если груша созрела на ветке, лежать она не будет — станет "картофельной" внутри.

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