Волчков бояться — в сад не ходить: это лишает любого дачника надежд на крупный урожай спелых плодов

Волчок — это крик дерева о помощи. Мощный вертикальный побег-пулемет выстреливает из ствола, жадно поглощая соки. Садовод-традиционалист видит в нем врага и хватается за пилу. Умный дачник видит в нем ресурс. Если обрезать дерево "под ноль" за один присест, оно запаникует. Тысячи спящих почек проснутся, чтобы компенсировать потерю кроны. Это не болезнь, а инстинкт выживания.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина под яблоней

Почему дерево выпускает "антенны"

Волчки возникают там, где нарушен баланс. Слишком усердная омолаживающая обрезка провоцирует взрывной рост. Корни качают воду и питание в прежнем объеме, а листьев, чтобы это переработать, нет. Дерево гонит массу в ущерб плодам. Другая причина — стресс. Морозобоины, солнечные ожоги или поломка ветвей заставляют растение латать дыры в защите любыми способами.

"Волчок — идеальный индикатор перекоса в питании. Лишний азот и застой воды в корнях превращают сад в дремучие джунгли", — отметил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Едигаров.

Перекормленная яблоня быстро закроет солнце плодушками. Внутри кроны воцарит сырость и мрак. Это идеальный плацдарм для парши и грибка. Игнорировать "антенны" нельзя. Они высасывают энергию из плодовых веток, превращая ваш урожай в мелкую кислятину.

Удалять нельзя оставить: где ставить запятую

Традиционный подход диктует: режь всё под корень. Но природа не терпит пустоты. Вырежете один — на его месте завтра выскочат три. Действовать нужно точечно. Если ветка растет вглубь или строго вверх, конкурируя с верхушкой, — удаляем "на кольцо". Никаких пеньков. Пенек — это гниль и новые побеги. Лучшее время для чистки — лето. Пока ветки зеленые и мягкие, раны затягиваются мгновенно.

Тип побега Решение садовода Внутренний, загущающий Удаление летом "на кольцо" Удачно расположенный пустой участок Отгибание и перевод в плодовую ветвь Конкурент центрального ствола Бескомпромиссная вырезка весной

"Летом мы не просто режем, мы ломаем планы дерева. Выломка зеленых побегов в июне сохраняет силы растения для налива яблок", — объяснил в интервью Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Как превратить дармоеда в кормильца

Гормональная система дерева проста: вертикальный рост — это древесина, горизонтальный — плоды. Используйте это. Если в кроне дыра, оставьте крепкий волчок. Пригните его к земле. Используйте грузики, шпагат или распорки. Угол 60-90 градусов творит чудеса. Скорость роста упадет. Дерево поймет: пора рожать, а не расти. Через год на этом месте появятся кольчатки.

Формируйте скелет плавно. Если волчок рванул на два метра, укоротите его на треть. Срез делайте на внешнюю почку. Так вы заставите ветку расти в сторону, открывая центр кроны свету. Помните о гигиене. Инструмент должен брить, а не рвать. Большие раны замазывайте варом. Это блокпост против вредителей, мечтающих заселиться в свежую древесину.

"Срез без обработки — это открытая дверь для цитоспороза. Особенно на старых косточковых культурах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Стоп-кран для буйного роста

Чтобы не бегать с секатором всё лето, умерьте аппетиты в подкормках. Бросать навоз под яблоню в августе — это гарантировать лес волчков весной. Переходите на калий и фосфор. Эти элементы "успокаивают" дерево, заставляя древесину вызревать. Омолаживайте сад частями. Растяните процесс на три года. Дерево не заметит потери бойцов и не включит режим тотальной регенерации.

Ответы на популярные вопросы о волчках

Почему на пнях всегда растут волчки?

Это попытка корней найти новые "легкие". Если не планируете прививать на пень новый сорт, вырезайте их сразу или удаляйте сам пень.

Можно ли оставлять волчки на сливе?

Слива склонна к загущению. Оставляйте только те, что идут наружу кроны под углом, остальные — в костер.

Поможет ли побелка от волчков?

Напрямую — нет. Но она защищает от ожогов коры, которые являются одной из причин появления восстановительных побегов.

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