Каждый дачник подвергает свой сад диверсии: это лучшие методы борьбы с тлей без использования химии

Июль — время, когда сад работает на пределе. Яблони и груши качают сок, плоды наливаются тяжестью. Но если верхушки побегов вдруг скрутились в уродливые узлы, а листья покрылись липким блеском — в сад пришла тля. Это не просто эстетический дефект. Это диверсия против будущего урожая.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain тля на растениях

Почему июльская тля опаснее весенней

В середине лета колонии насекомых достигают пика. Тля выкачивает дефицитный сок из молодых приростов. Сладкая падь, которую она выделяет, — идеальный субстрат для сажистого грибка. Лист чернеет, перестает дышать и опадает. Но главный удар наносится подпольно.

Именно сейчас деревья закладывают плодовые почки на следующий год. Сильное поражение тлей в июле гарантирует "пустой" сезон следующим летом. Дерево просто не найдет ресурсов для формирования завязей.

"Применять тяжелые инсектициды в период созревания плодов — преступление против собственного здоровья. Химия задерживается в тканях, и вы получите яд на тарелке вместо витаминов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Три рецепта без химии: от золы до табака

Если плоды уже висят на ветках, переходим на партизанские методы. Они не убивают почвенную микрофлору и безопасны для человека.

Средство Механизм действия Зольно-мыльный настой Щелочь разъедает хитин вредителя, мыло создает пленку-фиксатор. Табачная пыль Природный никотин парализует нервную систему насекомых. Хозяйственное мыло Забивает дыхальца насекомых и смывает липкий грибковый налет.

Для приготовления зольного настоя залейте стакан пепла литром кипятка. Через сутки процедите и доведите объем до 5 литров. Добавьте ложку жидкого мыла. Важно: работайте только вечером. Солнце в сочетании со щелочью оставит на листьях химические ожоги.

"Тля быстро привыкает к одному действующему веществу. Если на прошлой неделе вы использовали мыло, сегодня берите табак. Чередование — основа успеха в органическом земледелии", — объяснил Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Биологический десант: как заставить насекомых работать на вас

Лучший способ борьбы — делегировать полномочия природе. Борьба с насекомыми может быть автоматической, если в саду живут божьи коровки. Одна особь зачищает до сотни вредителей в сутки.

Чтобы привлечь "киллеров", посадите укроп, фенхель или календулу. Эти растения — магнит для златоглазок и коровок. И не забудьте про муравьев. Это пастухи тли. Они охраняют свои "стада" от хищников. Радикальный способ — залить муравейники кипятком или засыпать манкой. Без опеки муравьев тля становится легкой добычей.

"Если на дереве блестят липкие потеки — ищите под ним муравейник. Пока вы не перекроете трафик муравьев по стволу, опрыскивание даст лишь временный эффект", — отметил в разговоре с Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Что делать, если лист уже скручен

Скрученный лист — это броня. Тля прячется внутри "кулака", куда раствор при опрыскивании не попадает. Здесь поможет только хирургия. Безжалостно срезайте верхушки побегов с колониями и сжигайте их. Дерево быстро даст новые, чистые приросты из пазушных почек.

Помните: сад — это не завод, а живой организм. Своевременный уход за деревьями и отказ от лишней суеты сэкономят вам время и сохранят здоровье почвы.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Можно ли использовать настой табака перед самым сбором урожая?

Нет. Табак оставляет стойкий запах, который может впитаться в кожицу плодов. Прекращайте обработки любыми пахучими настоями за две недели до сбора.

Поможет ли обычная вода из шланга?

Смывание мощной струей воды эффективно снижает численность вредителя, но не уничтожает его. Это скорее мера "первой помощи", за которой должна следовать обработка.

Правда ли, что избыток азота провоцирует нашествие тли?

Да. Перекормленные азотом растения выгоняют слишком нежные, водянистые побеги. Это деликатес для сосущих вредителей. Соблюдайте баланс в подкормках.

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