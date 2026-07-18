Каждое растение дуреет с этой прикормке: опытные садоводы делятся формулой чудо-удобрения

В июле огород превращается в строительную площадку. Растения прекращают гнать зеленую массу и переключаются на отделочные работы — налив плодов. Если куст стоит мощный, а томаты замерли в одной поре или огурцы пошли крючками, значит, стройка встала. Причина — дефицит калия. Этот макроэлемент работает как насос: качает сахар в плоды и воду по жилам.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приготовление зелёного удобрения

Энергия калия: почему овощам не хватает сил

В середине лета грядки пустеют. Почва отдает ресурсы. Томаты, баклажаны и перцы высасывают калий за считаные дни. Если затянуть с помощью, растение уйдет в режим жесткой экономии. Плоды станут ватными, кожура покроется пятнами, а листья начнут сохнуть по краям. Калий — это не просто еда. Это иммунитет против жары и залог того, что помидор будет сладким, а не "пластиковым".

"Калий регулирует тургор. Без него растение в полдень превращается в тряпочку. Сульфат калия восстанавливает сокодвижение за 48 часов", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Чистая польза без хлорных хвостов

Дачники часто путают сульфат калия с хлористым калием. Это ошибка. Хлор угнетает большинство садовых культур. Сульфат (сернокислый калий) работает мягко. Он моментально растворяется в воде и сразу идет в дело. Почва не засаливается. Структура грунта остается живой. Растения получают серу и калий в биодоступной форме.

Признак дефицита Результат после сульфата калия Краевой ожог (сухая кайма на листе) Лист восстанавливает плотность Мелкие, кислые, пустотелые плоды Набор массы и сахаристости Растрескивание томатов Укрепление клеточных стенок

Как реагируют на подкормку разные культуры

Для огурцов июль — время марафона. Им некогда ждать. Нехватка питания тут же превращает плод в "грушу". Калийная инъекция выравнивает форму зеленца. Томатам удобрение помогает быстрее окрашиваться. Мякоть становится сахаристой на разломе. Природное земледелие учит: не кормите растение, кормите почвенную микрофлору, но калий — исключение. Его нужно давать целево.

"Перцы в июле работают на износ. Им нужно одновременно растить перчины и цвести. Калий предотвращает сброс завязей в пик зноя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Техника безопасности: как не сжечь корни

Главный враг в июле — сухая земля. Лить удобрение под раскаленный куст нельзя. Это гарантированный химический ожог. Сначала — качественный полив. Только через пару часов — подкормка. Идеальный график: закат или раннее утро. Один грамм лишнего концентрата может заблокировать другие элементы. Соблюдайте меру. Не превращайте огород в химлабораторию. Помните, что органическое земледелие приветствует мульчирование. Слой сена удержит калий и не даст ему вымыться дождями.

"Если на листьях появился белесый налет или тля, подкормку лучше совместить с защитой. Ослабленные дефицитом калия растения первыми принимают удар вредителей", — рассказал в интервью Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о летних подкормках

Можно ли использовать золу вместо сульфата калия?

Зола — отличный источник калия, но она медленная. В июле нужен быстрый старт. Сульфат калия сработает за дни, золе нужны недели для высвобождения элементов. Плюс зола защелачивает почву.

Как часто вносить подкормку?

Достаточно одного-двух раз в июле с интервалом в 14 дней. Больше — вредно, так как избыток калия заблокирует кальций и магний.

Эффективен ли сульфат калия на кислых почвах?

Да. В отличие от некоторых других удобрений, он стабилен и хорошо усваивается в разных условиях. Но на кислых грунтах его лучше сочетать с мульчей.

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