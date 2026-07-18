Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухня, в которую хочется возвращаться: 4 простых способа добавить уюта
На вид десерт, на вкус деликатес: в таком виде кабачок украсит даже праздничный ужин
Весь день на ногах, а вечером не до отдыха: три вида спорта помогут разгрузить суставы
Не чистота утомляет, а хаос: советская система уборки экономит часы на уборке
Нежно-розовый водопад: как превратить скучную опору в главный арт-объект вашего сада
Вторая молодость кожи: простые привычки, которые помогут сохранить лицо подтянутым
Стереотип про белизну треснул: теперь маленькие пространства расширяют цветовыми акцентами
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Аромат домашнего уюта: печем абрикосовую галету, от которой невозможно оторваться

Набивайте карманы: если избежать этих ошибок, то урожай огурцов будет плодоносить до самой осени

Садоводство

Июль — время, когда огурцы начинают капризничать. Плети сохнут, завязи осыпаются, а плоды горчат. Дачники бросаются заливать грядки ледяной водой и засыпать химией. Это путь к поражению. Растение — не станок, а живой организм. Ему нужен комфорт, а не шоковая терапия. Если вы упахиваетесь на грядках — вы воюете с природой вместо того, чтобы с ней дружить.

Растущие огурцы в огороде
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растущие огурцы в огороде

Температурный режим и график полива

Ледяная вода из скважины в тридцатиградусную жару — смертный приговор для корней. Происходит термический шок. Листья вянут, завязи желтеют и отваливаются. Огурец — тропический гость, он любит тепло.

Наполняйте бочки заранее. Вода должна прогреться до +22…+25 °С. Поливайте строго под корень. Время — раннее утро или вечер после 17:00. Влага должна впитаться, а листья — остаться сухими до заката. Сырость плюс ночная прохлада — идеальный стартовый стол для грибков.

"Огурцы не терпят засухи, но и болото им враждебно. Главный секрет — мульчирование. Слой скошенной травы в 7-10 см удержит влагу и избавит вас от необходимости рыхлить землю, повреждая нежные корни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Смена рациона: от роста к урожаю

В июле огурцу больше не нужен азот. Хватит гнать лопухи. Наступает время калия и фосфора. Эти элементы делают плод сладким и ускоряют созревание. Если кормить по-старому — получите горькие кривые "крючки".

Используйте зольный настой: стакан на ведро воды. Это доступное и мощное средство. Если почва истощена, природное земледелие предлагает активировать микрофлору мягкими добавками. Биологическая активность грунта напрямую влияет на вкус плода и его хруст.

Проблема Умное решение
Желтеют нижние листья Удалить, улучшить проветривание
Плоды горчат Устранить перепады влажности мульчей
Много пустоцветов Прищипнуть верхушки для роста боковых побегов

"В жару выше +30 °С корни огурца физиологически отключаются. Полив бесполезен. Спасет только опрыскивание по листу слабым раствором мочевины или гуматов. Это экстренная инъекция бодрости для растения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Едигаров.

Санитарная обрезка и защита от патогенов

Сад — не джунгли. Загущенные посадки — рассадник инфекций. Смело обрывайте все больные и сухие листья. Плети должны продуваться ветром. Прищипывайте боковые побеги после пятого листа. Так энергия растения пойдет в плоды, а не в зеленую массу.

От мучнистой росы используйте молочную сыворотку с йодом. Это копеечное средство работает лучше дорогой химии. Если заметили вредителей, поможет борьба с тлей на даче народными методами — например, настоем луковой шелухи или чеснока. Это чистое земледелие без ядов.

"Главный враг урожая в июле — ленивый хозяин, который копит переростки. Каждый желтый старый огурец тормозит рост десяти новых завязей. Собирайте плоды каждое утро, стимулируйте куст работать дальше", — отметил в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы об огурцах

Почему огурцы растут в форме лампочки или сужаются к концу?

Это индикатор голода. Тонкий кончик ("морковкой") — нехватка азота. Расширение книзу ("груша") — острый дефицит калия. Дайте подкормку, и форма выровняется.

Как избавиться от горечи навсегда?

Горечь (кукурбитацин) — реакция на стресс. Это может быть резкое похолодание ночью или пересохшая почва. Мульчируйте грядки и закройте теплицу на ночь, чтобы сгладить температурные качели.

Можно ли копать землю вокруг огурцов для рыхления?

Категорически нет. Корни огурца расположены на глубине 2-5 см. Рыхление — это их уничтожение. Вместо тяпки используйте органическое земледелие: засыпьте почву компостом или травой. Микробы сделают почву рыхлой сами.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Садоводство, цветоводство
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Шоу-бизнес
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Последние материалы
Не чистота утомляет, а хаос: советская система уборки экономит часы на уборке
Нежно-розовый водопад: как превратить скучную опору в главный арт-объект вашего сада
Вторая молодость кожи: простые привычки, которые помогут сохранить лицо подтянутым
Стереотип про белизну треснул: теперь маленькие пространства расширяют цветовыми акцентами
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Аромат домашнего уюта: печем абрикосовую галету, от которой невозможно оторваться
Утро добрым не бывает? Несколько базовых ритуалов после пробуждения вернут вам счастье
Легкий путь к идеальному животу: упражнения, которые заряжают энергией, а не истощают
Пока горячее ждёт своей очереди: слоёный крабовый салат станет главным блюдом застолья
Элегантность в жару: как собрать волосы так, чтобы чувствовать себя королевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.