Принесут только боль и разочарование: эти кустарники обрекают дачников на постоянную борьбу

Маркетинг превратил садовые центры в глянцевые ловушки. Продавцы пакуют агрессивные сорняки в обертки "эксклюзивных новинок". Дачник ведется на картинку, а получает бессрочную каторгу. Сад — это место для отдыха, а не полигон для борьбы с колючками и капризами флоры. Если вы не хотите провести лето в позе буквы "Г" с секатором в зубах, вычеркните эти пять позиций из списка покупок. Природа умеет быть щедрой без изнурительных усилий, если не тащить на участок биологическое оружие.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Белые цветы в саду

Тибетская малина: колючий агрессор

Сорт "Мяо-Мяо" обещает ягоды размером с клубнику. Визуально это шедевр. Технически — кошмар. Кустарник вооружен злыми шипами и подземными "щупальцами". Корневища прошивают цветники и газоны с бешеной скоростью. Выкорчевать заразу из центра клумбы невозможно. Ягоды же разочаруют. Вкус травы, ноль сахара, сплошная костянка. Вы инвестируете силы в сорняк, который невозможно съесть.

"Тибетская малина — это диверсия на участке. Она вытесняет культурные растения за два сезона. Лучше потратить время на посадку ирги, которая дает реальную пользу и десертный вкус", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Бузина: самосеющийся захватчик

Бузина — мастер маскировки под "дикое очарование". Птицы лакомятся ягодами и превращают ваш участок в минное поле из семян. Весной бузина выстреливает в корнях яблонь и под фундаментом теплиц. У куста мощная хватка. Пропустили всход в мае — в июле готовьте лом. Корневая система бузины буквально душит соседей. Она высасывает из почвы всё, лишая ваши овощи необходимого питания.

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Рододендрон: санаторный режим для куста

Покупка рододендрона — это добровольное рабство. Ему нужна специфическая среда. Обычный грунт вызывает у растения шок. Подавай кислый торф, строгий контроль влажности и защиту от солнца. Чуть ошиблись — получите хлороз. Зимовка превращается в инженерный проект. Щиты из мешковины уродливо торчат посреди сада полгода. И всё это ради двух недель цветения. Энергозатраты несопоставимы с результатом.

"Рододендроны в нашей полосе — это вечная борьба с физиологией. Садоводы тратят бюджет на подкислители, хотя могли бы направить ресурсы на быстрое приготовление компоста для всего огорода", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Шиповник: отель для вредителей

Дикий шиповник — это пятизвездочный хостел для насекомых. Куст охотно заселяют колонии тли и паутинного клеща. Когда вредителям становится тесно, они переезжают на ваши яблони и розы. Борьба превращается в бесконечный сериал с опрыскивателем. Зачем плодить очаги заражения? Вместо колючей угрозы лучше присмотреться к бесколючковым сортам облепихи - пользы больше, хлопот меньше.

"Шиповник часто провоцирует вспышки розанного пилильщика по всему саду. Если вовремя не уничтожить тлю в таких зарослях, урожай соседних культур погибнет", — отметил в беседе с Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Гортензия крупнолистная: обман ожидания

Журнальные шапки цветов — это результат тепличных условий. В саду крупнолистная гортензия капризничает. Почки закладываются на побегах прошлого года. Мороз в -2 градуса без укрытия обнуляет цветение на год. Слишком тепло укрыли — побеги сопрели. Вы бегаете с квасцами и мешковиной, а получаете охапку зеленых лопухов. Это классическая "пустышка" для ленивого садовода.

Ответы на популярные вопросы о выборе кустарников

Почему тибетская малина растет везде, но не дает ягод?

Она тратит все ресурсы на захват территории корнями. Биология растения настроена на экспансию, а не на плодоношение в условиях конкуренции.

Чем заменить шиповник в качестве живой изгороди?

Используйте пузыреплодник или спирею. Они не привлекают столько вредителей и не так агрессивно "стреляют" порослью.

Можно ли вырастить гортензию без укрытия?

Только если это древовидная или метельчатая гортензия. Крупнолистные сорта без зимнего "панциря" в северных широтах превращаются в декоративно-лиственные кусты.

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