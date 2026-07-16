Секрет толстых "монеток": что на самом деле нужно денежному дереву для счастья

Денежное дерево, или толстянка, часто погибает не от засухи, а от чрезмерной опеки владельца. Это южноафриканское растение накапливает влагу в мясистых листьях, поэтому традиционный подход к поливу комнатных цветов для него губителен.

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Уход за денежным деревом (толстянкой) летом: 5 главных правил

Летом суккулент вступает в фазу активного роста. В отличие от многих лиственных растений, крассула не боится прямых солнечных лучей на южных подоконниках. Яркий свет делает ствол мощным, а крону — компактной. Характерная красноватая кайма по краям "монеток" на солнце является нормой: так растение защищается от ультрафиолета. Однако приучать дерево к яркому свету после зимы нужно постепенно, чтобы избежать ожогов в виде бурых пятен.

"Главная проблема толстянки — это её тяжёлая крона при поверхностной корневой системе. Чтобы дерево не перевернуло горшок и росло симметрично, поворачивайте его на четверть оборота каждую неделю", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Режим полива — критический фактор. Земля должна просыхать на всю глубину горшка. Проверить это можно деревянной шпажкой или по состоянию нижних листьев: если они тугие, полив не требуется. Лишнюю воду из поддона обязательно сливают, так как застой влаги мгновенно запускает процессы гниения. Важно использовать отстоянную воду комнатной температуры, так как холодный душ вызывает у корней температурный шок.

Летом полезен свежий воздух, но растение нужно беречь от затяжных ливней и сквозняков от кондиционера. В отличие от влаголюбивых культур, крассуле не нужно опрыскивание — сухой воздух пойдет ей только на пользу. Иногда на листьях видны белые солевые крупинки (гидатоды), через которые растение выводит лишние минералы из жесткой воды. Это не болезнь, а физиологическая особенность.

"Для подкормки выбирайте только специализированные составы для суккулентов и вносите их в половинной дозе. Избыток азота сделает побеги рыхлыми, и дерево потеряет устойчивость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Важное значение имеет грунт. Для денежного дерева вреден торф, который при высыхании сжимается в плотный ком. Идеальный субстрат должен наполовину состоять из разрыхлителей: крупного песка, гравия или перлита. Такая почва гарантирует доступ кислорода к корням. Если планируете обрезку для формирования густой кроны, делайте это именно летом, присыпая срезы активированным углем.

Почему денежное дерево сбрасывает листья и морщится летом

Листопад обычно сигнализирует о серьезных нарушениях в агротехнике. Если листья становятся желтыми, мягкими и водянистыми — это явный признак перелива. В таких случаях требуется немедленная просушка грунта, а иногда и пересадка с удалением гнилых корней. Сморщенная же листва при сухой земле указывает на банальный дефицит влаги, который легко устраняется умеренным поливом. Подобно тому как неправильная обрезка томатов лишает их защиты, резкий перепад температур под кондиционером заставляет толстянку сбрасывать здоровые зеленые листья.

"Если вы заметили в пазухах листьев белые комочки, похожие на вату, — это мучнистый червец. С ним нельзя медлить, так как вредитель быстро истощает суккулент", — предупредил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Лето удобно для размножения: отломанный лист или черенок укореняется практически без помощи садовода. Главное — подсушить место среза на воздухе в течение пары дней и только потом помещать в грунт. Спешка с поливом нового саженца часто ведет к неудачам, так как свежей ране нужно время, чтобы затянуться.

Признак на растении Вероятная причина и решение Листья мягкие и желтеют Перелив. Срочно прекратить полив и просушить грунт. Листья морщатся, теряют тургор Недостаток влаги. Пролить земляной ком теплой водой. Бурые пятна на листве Солнечный ожог. Притенить или отодвинуть от стекла. Побеги вытягиваются, бледнеют Дефицит света. Переставить на более освещенное окно.

Ответы на популярные вопросы об уходе за толстянкой

Как заставить денежное дерево цвести в домашних условиях?

Для этого растению требуется возраст более 5 лет и обязательный период покоя зимой в прохладе. Летом же главная задача — обеспечить максимум света и исключить перекорм азотом, иначе дерево будет наращивать только зеленую массу.

Нужно ли убирать листья с ожогами?

Не спешите их обрывать. Пока лист не высох полностью, растение забирает из него питательные вещества. Дождитесь, когда листок сам отделится при легком касании.

Можно ли использовать обычный песок для дренажа?

Мелкий строительный песок противопоказан — он цементирует почву. Используйте только крупную фракцию (2-4 мм), иначе корни задохнутся. Опытные дачники знают: восстановление почвы требует правильного баланса компонентов.

Как помыть толстянку, если нельзя её опрыскивать?

Листья протирают влажной губкой. Если дерево сильно запылилось, можно устроить душ, предварительно закрыв землю в горшке пленкой, чтобы вода не попала в корни, иначе возникнет риск грибковой инфекции.

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