Опасность скрыта в капле воды: неожиданные изменения в теплицах заблокировали рост

Повышенная влажность воздуха при затяжных дождях создает условия для развития грибковых инфекций. Чтобы понять, нужна ли обработка, в первую очередь проверьте наличие налета, пятен или увядания листьев. До подтверждения причины не стоит применять средства массово: это может скрыть симптомы и затруднить диагностику.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Металлический оконный отлив

Признаки грибкового поражения

Грибковые заболевания проявляются по-разному в зависимости от культуры. На овощных культурах (томатах, огурцах) и плодовых деревьях стоит искать следующие признаки:

Появление светлых, темных или рыжих пятен на листьях.

Белый, серый или коричневый налет на поверхности ткани.

Размягчение стеблей или внезапное пожелтение нижних листьев.

Преждевременное засыхание верхушек или скручивание молодых побегов.

Фитопатолог Наталья Дроздова напоминает, что инфекционные пятна обычно имеют динамику развития: они увеличиваются в размере и распространяются на соседние листья, в отличие от единичных механических повреждений.

Как отличить инфекцию от других проблем

Похожие симптомы могут вызвать и физиологические нарушения. Например, пожелтение и застой жидкости в тканях часто связаны с переувлажнением почвы и недостатком кислорода у корней.

Признак Вероятная причина Что проверить Первое действие Налет или пятна с ореолом Грибковая инфекция Есть ли распространение на соседние листья? Удалить пораженные части Общая желтизна, вялость Переувлажнение почвы Состояние корней, влажность грунта Прекратить полив, улучшить дренаж

Меры первичной помощи

До того как будет определен конкретный вид возбудителя, допустимы следующие действия:

Усилить проветривание в теплицах и на участках для снижения влажности воздуха.

Провести санитарную очистку: удалить и сжечь опавшие пораженные листья.

Обеспечить максимальный доступ света к растениям.

Проверить состояние почвы; при застое воды организовать отвод лишней влаги.

Специалист по защите растений Андрей Зорин рекомендует перед применением фунгицидов проверить актуальную инструкцию конкретного препарата и его регистрацию для данной культуры и вредного объекта.

Наиболее вероятной причиной ухудшения состояния растений в дождливый период является грибковая инфекция, однако нельзя исключать гипоксию корней из-за переувлажнения. Первым шагом должно стать улучшение циркуляции воздуха и осмотр нижней стороны листа. При массовом увядании или быстром распространении пятен требуется помощь специалиста или лабораторный анализ.

Экспертная проверка: Наталья Дроздова , фитопатолог, специалист по болезням садовых растений, Андрей Зорин , специалист по защите растений