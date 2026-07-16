Опасность скрыта в капле воды: неожиданные изменения в теплицах заблокировали рост

Повышенная влажность воздуха при затяжных дождях создает условия для развития грибковых инфекций. Чтобы понять, нужна ли обработка, в первую очередь проверьте наличие налета, пятен или увядания листьев. До подтверждения причины не стоит применять средства массово: это может скрыть симптомы и затруднить диагностику.
Грибковые заболевания проявляются по-разному в зависимости от культуры. На овощных культурах (томатах, огурцах) и плодовых деревьях стоит искать следующие признаки:
Фитопатолог Наталья Дроздова напоминает, что инфекционные пятна обычно имеют динамику развития: они увеличиваются в размере и распространяются на соседние листья, в отличие от единичных механических повреждений.
Похожие симптомы могут вызвать и физиологические нарушения. Например, пожелтение и застой жидкости в тканях часто связаны с переувлажнением почвы и недостатком кислорода у корней.
|Признак
|Вероятная причина
|Что проверить
|Первое действие
|Налет или пятна с ореолом
|Грибковая инфекция
|Есть ли распространение на соседние листья?
|Удалить пораженные части
|Общая желтизна, вялость
|Переувлажнение почвы
|Состояние корней, влажность грунта
|Прекратить полив, улучшить дренаж
До того как будет определен конкретный вид возбудителя, допустимы следующие действия:
Специалист по защите растений Андрей Зорин рекомендует перед применением фунгицидов проверить актуальную инструкцию конкретного препарата и его регистрацию для данной культуры и вредного объекта.
Наиболее вероятной причиной ухудшения состояния растений в дождливый период является грибковая инфекция, однако нельзя исключать гипоксию корней из-за переувлажнения. Первым шагом должно стать улучшение циркуляции воздуха и осмотр нижней стороны листа. При массовом увядании или быстром распространении пятен требуется помощь специалиста или лабораторный анализ.
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