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Садоводство

Травяная мульча превращает огород либо в цветущий оазис, либо в гниющее болото. Промежуточных вариантов природа не оставила. Традиционный подход "навалил побольше и забыл" — кратчайший путь к гибели урожая. Разберемся, как заставить скошенную траву работать на плодородие, а не против него.

Урожай лука и чеснока
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай лука и чеснока

Механика почвенного реактора

Мульча — это не просто прикрытие земли, а двигатель биологической активности грунта. Органический слой насыщает почву углеродом и выстраивает правильную структуру без участия лопаты. Под таким одеялом земля держит влагу в экстремальный зной и не промерзает. Сорняки задыхаются без света, избавляя дачника от изнурительной прополки.

"Грамотное использование травы создает идеальный микроклимат для корней, позволяя растению тратить энергию на плоды, а не на выживание в жестком грунте", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Опасности свежего покоса

Свежая трава, уложенная толстым "пирогом", превращается в химическое оружие. Внутри слоя температура взлетает до 70 градусов. Начинается горение. Выделяется токсичный аммиак, вызывающий нитратное отравление корней. Плотный влажный ковер перекрывает кислород, провоцируя гниение и плесень. Это идеальный инкубатор для ночных вредителей, способных уничтожить рассаду за считанные часы.

Параметр Сырая трава Подвяленное сено
Толщина слоя Не более 2-3 см До 10 см
Риск гниения Крайне высокий Минимальный

"Термические ожоги стеблей — частая ошибка при работе с газонной срезкой. Мульча не должна касаться ствола", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Золотой стандарт мульчирования

Умный огород — это соблюдение дозировок. Перед отправкой на грядку траву нужно подвялить на солнце 48 часов. Лишняя влага уйдет, снизив риск анаэробных процессов. Вокруг стеблей томатов и огурцов всегда оставляйте воздушный зазор. Морковь, лук и чеснок мульчировать травой нельзя — избыток влаги у шейки приведет к потере урожая. Помните: трава быстро перегорает, поэтому слой нужно обновлять 3-4 раза за лето.

"Если пропустить фазу цветения сорняков при покосе, мульча станет источником массового засорения участка семенами", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о травяной мульче

Можно ли использовать сорняки для мульчирования?

Да, если на них еще нет семян. В противном случае вы собственноручно засеете грядку бурьяном на годы вперед.

Чем заменить траву на грядках с луком?

Для лука и чеснока лучше подходят рыхлые материалы, не задерживающие влагу у шейки, либо вовремя проведенная агротехника уборки.

Как бороться со слизнями под мульчей?

Используйте только подсушенное сено. Оно колется, по нему вредителям передвигаться сложнее, чем по гладкой сырой траве.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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