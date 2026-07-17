Огородники в панике: какая глобальная ошибка в удобрении урожая прямо сейчас лишает дачников урожая

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Садоводство

Сад напоминает цех, где в июле и августе производство выходит на пиковые мощности. Растения пашут на пределе. В этот момент магний испаряется из почвы со скоростью звука. Без него томаты кислят, а огурцы желтеют раньше срока. Сульфат магния — это не химия, а "топливо" для фотосинтеза. Он возвращает листу сочный цвет и заставляет плоды копить сахар.

Подкормка томатов под корень
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкормка томатов под корень

Кто в очереди за магнием: главные потребители

Дефицит магния бьет по старым листьям. Жилки остаются зелеными, а пространство между ними желтеет. Это межжилковый хлороз. Растение голодает. Если игнорировать — урожай будет мелким и пресным. Биологическая активность грунта падает, и растение вытягивает остатки сил из листвы.

Томаты в июле наливают бока. Магний убирает "желтые плечики" и делает мякоть сладкой. Огурцам в августе нужна "реанимация", чтобы плети не сохли. Картофель за счет магния гонит крахмал в клубни. Хвойные и розы требуют подкормку для защиты от солнечных ожогов и побурения. Ягодные кустарники тоже не откажутся от порции "бодрости" во время созревания.

"Магний — это ядро молекулы хлорофилла. Нет магния — нет жизни. В жару корни часто 'засыпают', поэтому опрыскивание по листу работает в разы эффективнее полива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Рецепты и дозировки: как не переборщить

Внекорневая подкормка — это "скорая помощь". Лист впитывает питание почти мгновенно. Это спасает, когда вредители и жара истощают посадки. Для стандартной смеси хватит 20 г сульфата магния на 10 л воды. Для перцев и томатов добавьте чайную ложку гумата калия — это усилит эффект сладости.

Культура Рецепт (на 10 л воды)
Томаты, перцы 15 г магния + гумат калия
Огурцы (август) 15 г магния + 20 г сульфата калия
Розы, хвоя 30 г магния

Если листья совсем бледные, сочетайте опрыскивание с поливом. Но помните: лишняя вода в июле заставляет помидоры трескаться. Садоводство — это ювелирная работа. Используйте подкормку вместе со слежением за зрелостью других культур.

"В августе магний критически важен многолетникам. Он заставляет побеги деревенеть. Это гарантия того, что розы и гортензии не вымерзнут зимой", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Техника безопасности: гипс вместо удобрения

Смешивание удобрений — опасная химия. Главный враг сульфата магния — кальциевая селитра. Если сольете их в одной лейке, получите осадок гипса. Форсунки опрыскивателя забьются, а растения не получат ничего. Это распространенная ошибка при попытке быстро подкормить огород.

Соблюдайте дистанцию. Кальций сегодня — магний через два дня. С мочевиной и большинством средств от насекомых магний дружит. Исключение — сильнощелочные препараты. Полив под корень делайте только по влажной земле, чтобы не сжечь всасывающие волоски корней.

"Не ищите сложные схемы. Магний — это база. Если плоды начали буреть, дайте его дважды с интервалом в две недели. Результат увидите по глянцу на шкурке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о магнии

Можно ли использовать магний в солнечный полдень?

Нет. Капли сработают как линзы и прожгут листву. Опрыскивайте только на закате или рано утром. Влага должна впитаться, а не испариться.

Поможет ли магний от вершинной гнили?

Напрямую — нет. От гнили спасает кальций. Но если вы перекормите кальцием, он заблокирует магний. Нужен баланс, а не хаотичные заливки грядок.

Заменит ли доломитовая мука сульфат магния?

Доломитка — это "медленная" еда. Она работает полгода. В июле, когда плоды уже висят, нужна "быстрая" соль. Используйте только растворимый сульфат.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, агрохимик Роман Едигаров
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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