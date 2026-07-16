Петунии в кашпо неизбежно засохнут: роковая ошибка при покупке лишает сад пышного цветения

Покупка кассеты с петуниями в садовом центре часто напоминает лотерею. Продавцы втискивают три корня в тесный 22-сантиметровый горшок, создавая иллюзию пышного куста. Без правильной перевалки и радикальной стрижки такая красота завянет к середине июля. Чтобы ковер из цветов не превратился в сухой веник, нужно вовремя усмирить аппетиты растения и наладить питание почвенной биоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Белые петунии

Выбор рассады без обмана

При покупке игнорируйте количество раскрытых бутонов. Смотрите на тургор стеблей и цвет листовой пластины. Желтизна в основании куста сигнализирует о голодании или заливе корней. Выбирайте приземистые экземпляры с короткими междоузлиями. Переросшие "палки" дольше адаптируются и хуже кустятся после пересадки на постоянное место.

"Магазинный грунт — это пустой торф, который быстро пересыхает и превращается в непробиваемый ком. Сразу после покупки советую аккуратно перевалить растения в свежую землю с добавлением биогумуса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Режим полива в жару

Петуния — знатный водохлеб, но болото в горшке погубит нежные всасывающие корешки. В пик зноя орошайте землю дважды: рано утром и после заката. Если грунт отошел от стенок кашпо, обычный полив не поможет. Погрузите емкость в таз с водой на полчаса, пока земля полностью не напитается влагой.

Условие содержания Частота орошения Солнцепек выше 25 градусов Утро и поздний вечер Пасмурная прохладная погода Один раз в 2-3 дня

"Главный враг петунии в подвесных корзинах — перегрев корней. Мульчируйте поверхность почвы мхом или мелкой корой, чтобы задержать влагу и уберечь подземную часть от теплового удара", — подчеркнул агроном-консультант Ольга Семёнова специально для Pravda.Ru.

Заправка для долгого цветения

Ограниченный объем земли быстро пустеет. Раз в две недели подливайте раствор с равными долями азота, фосфора и калия. Когда плети отрастают, увеличивайте дозировку калийных составов. Всегда вносите удобрения только по влажному грунту. Работа по сухой земле гарантированно сожжет корневую систему и остановит рост.

Хирургия для красоты кроны

Не жалейте секатора в начале июня. Срезание верхушек молодых побегов заставляет проснуться спящие почки в пазухах. Вместо одной длинной плети вы получите пять новых. К середине лета повторите процедуру, убирая семенные коробочки. Растение тратит огромные ресурсы на вызревание семян, забывая о новых бутонах.

"Если в июле плети оголились и вытянулись, делайте радикальную стрижку. Укоротите побеги наполовину, подкормите органикой, и через две недели куст снова покроется цветами", — отметил эксперт Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.