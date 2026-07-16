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Смородина после сбора ягод: допущенные просчеты неизбежно ослабят иммунитет куста

Садоводство » Деревья и кустарники

Уход за смородиной сразу после сбора ягод определяет, сколько цветочных почек заложит растение на следующий год и насколько успешно оно перезимует. Основная цель осеннего периода — остановить рост зеленой массы и перенаправить ресурсы в корневую систему и вызревание древесины.

Чёрная смородина
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Санитарная обрезка кустов

Осенняя обрезка смородины носит преимущественно гигиенический характер. Она позволяет очистить куст от лишнего мусора и улучшить доступ воздуха к центру кроны, что снижает риск развития грибковых заболеваний зимой.

«Осенний срез должен быть чистым и точным. Главная задача сейчас — удалить ветви, которые растут внутрь куста, создавая избыточное затенение, а также все сухие и поврежденные побеги. Это предотвращает скопление влаги в центре куста в зимний период», — объяснил садовник-практик Сергей Михеев.

Как провести санитарную обрезку

Удаление лишних и больных ветвей для улучшения проветриваемости куста и подготовки к зиме.

Когда выполнять: конец сентября — начало октября, после частичного сброса листвы.

Что понадобится

  • Секатор
  • Садовая ножовка (для толстых ветвей)

Шаг 1. Ревизия куста

Осмотрите растение и выделите сухие, поломанные или явно больные ветви. Также отметьте побеги, которые растут вертикально вверх или направлены внутрь куста. Результат — список элементов на удаление.

Шаг 2. Удаление старой и больной древесины

Срежьте сухие и пораженные ветви максимально близко к основанию или до здоровой ткани. Важно, чтобы срез был ровным, без задиров коры.

Шаг 3. Прореживание центра

Удалите ветви, которые перекрывают доступ света к центру куста. После этого проверьте, стала ли крона более прозрачной и освещенной.

Что делать после процедуры

Соберите все срезанные ветви и удалите их с участка (сжечь или отправить в компост, если они не заражены болезнями), чтобы не оставлять источников инфекции на зиму.

Распространённые ошибки

  • Слишком сильная обрезка в октябре: может спровоцировать ненужный рост новых побегов.
  • Оставление больных ветвей: приводит к распространению инфекции на соседние кусты.

Полив и осеннее питание

После сбора урожая смородине требуется влага для вызревания древесины и развития корневой системы перед заморозками. Однако избыток воды в октябре может привести к загниванию корней.

«В этот период категорически запрещено вносить азотные удобрения. Азот провоцирует рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть до морозов и неизбежно вымерзнут. Приоритет отдается фосфорно-калийным комплексам, которые укрепляют клеточную структуру растения и повышают его зимостойкость», — предупредил агрохимик Роман Едигаров.

Поливать кусты рекомендуется в утренние часы, ориентируясь на влажность почвы. В засушливую осень полив должен быть регулярным, но умеренным.

Защита от болезней и вредителей

Осень — критический момент для профилактики. Многие вредители и споры грибков зимуют в почве и на коре, что приводит к массовому заражению весной.

«Профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами после уборки урожая позволяет снизить популяцию вредителей в следующем сезоне. Важно подобрать препарат с учетом срока ожидания и климатических условий региона», — уточнил специалист по защите растений Андрей Зорин.

Размножение и пересадка

Начало осени — оптимальное время для расширения плантации. Почва еще сохраняет тепло, что способствует быстрому укоренению.

Операция Особенности выполнения Риск
Черенкование Использование годичных побегов с почками; обязательное увлажнение Вымерзание при отсутствии укрытия
Пересадка Перенос куста в теплую почву в начале осени Плохое приживление при поздней посадке

Подготовка к зиме

Завершающим этапом работ становится защита корневой системы. Мульчирование приствольного круга органическими материалами (перегной, торф, опилки) защищает корни от резких перепадов температуры и препятствует вымерзанию в бесснежные зимы.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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