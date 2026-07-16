Слишком густые кусты губят урожай помидоров: одно решение переключит питание в плоды

Август — время, когда томаты должны работать на результат, а не наращивать зеленую массу. Солнечного тепла становится меньше, ночи холоднее, а влажность провоцирует фитофтору. Чтобы кусты не превратились в кормушку для грибка, а плоды успели покраснеть на ветке, придется брать в руки секатор. В этом месяце мы не просто формируем куст, мы переключаем его режим из "роста" в "созревание".

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Физиология ускорения: зачем резать томаты в августе

В августе растение тратит дефицитную энергию на новые листья и цветы. Это биологический тупик: плоды из этих завязей не успеют вырасти даже до размера горошины. Наша цель — направить сахара и аминокислоты в уже висящие кисти. Когда куст прорежен, плодам достается больше солнца, что напрямую влияет на их сладость и скорость покраснения.

"Лишняя листва в августе — это не только бесполезный потребитель ресурсов, но и инкубатор для болезней. Густые заросли блокируют движение воздуха, создавая идеальный микроклимат для прорастания спор фитофторы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Пошаговый план работ: пасынкование и чеканка

Первым делом удаляем "жирующие" пасынки в пазухах. В северных широтах и средней полосе они бесполезны. Затем переходим к чеканке — прищипываем верхушку главного стебля. Над самой верхней кистью, где уже есть завязи, оставляем два-три листа для "прокачки" питания и обрезаем макушку. Это жесткая остановка роста, которая заставляет помидоры спеть форсированными темпами.

Регион Оптимальные сроки чеканки Сибирь и Урал Начало августа (1-5 число) Средняя полоса 10-20 августа Юг России Конец августа — начало сентября

Нижние листья удаляем постепенно. Сначала под первой кистью, затем, когда плоды наливлись, — под второй. Резать за один раз весь куст догола нельзя, иначе растение испытает шок. Оставляйте пенек в один сантиметр, чтобы серая гниль не перекинулась на основной стебель. Правильная подготовка участка к осени начинается именно с такой санитарной чистки.

"Не забывайте, что каждый срез — это открытая рана. В августе влажность высокая, поэтому работайте только чистым инструментом и в сухую погоду. Если выламывать пасынки руками, легко содрать кожуру стебля, что приведет к заражению", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Тонкости ухода: полив и подкормка на финише

Никакого азота. Навоз и нашатырь в августе — яд для урожая, они вызывают буйство зелени. Переходим на калий и фосфор. Монофосфат калия или зола помогут плодам набрать сахар. Полив сокращаем до минимума. Достаточно одного раза в неделю. Вода — только теплая, строго под корень. Холодный душ из шланга в августе — прямая дорога к потере всех кустов за одну ночь.

Мульча из компоста или перегноя теперь работает как аккумулятор тепла. Днем она прогревается, а ночью отдает энергию корням, сглаживая температурные качели. Это эффективная защита почвы от переохлаждения, которое тормозит усвоение питательных веществ.

Различия в уходе: теплица против открытого грунта

В закрытом грунте главный враг — застой воздуха. Теплицу нужно проветривать агрессивно. Если ночи теплее +12 градусов, форточки вообще не закрывают. В открытом грунте угроза иная — холодные росы. Здесь чеканку проводят раньше, чтобы успеть снять урожай до того, как фитофтора съест посадки.

"Почва в августе начинает остывать, и микробиологическая активность падает. Чтобы помочь томатам дозреть, используйте калийные подкормки по листу — так питание дойдет до цели быстрее, чем через корни в холодной земле", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о созревании томатов

Зачем оставлять листья над верхней кистью при чеканке?

Листья работают как насос. Если их не будет, соки перестанут подниматься к верхней кисти, и плоды на ней останутся мелкими и невкусными.

Можно ли обрезать сразу все листья со стебля?

Нет, это убьет растение. Максимум три листа за раз. Томату нужно чем-то дышать и осуществлять фотосинтез, иначе он просто засохнет.

Что делать, если в августе томаты еще цветут?

Безжалостно удалять цветочные кисти. Они уже не станут урожаем, но заберут ценное питание у тех помидоров, которые уже завязались.

Нужно ли поливать помидоры, если идут дожди?

В открытом грунте полив прекращают совсем. В теплице — ориентируются по влажности почвы, но сокращают объем воды в два раза по сравнению с июлем.

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