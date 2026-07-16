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Коварные рубцы на молодых побегах: виноградник уничтожает скрытый вредитель с горбом

Садоводство » Вредители и болезни

Бурые кольцевидные наросты и вдавленные рубцы на молодых побегах винограда — это не механические травмы, а результат деятельности буйволовидной цикадки. Этот мелкий вредитель с характерной горбатой спинкой способен перекрыть питание всей лозе, что приводит к увяданию гроздей и гибели побегов выше места повреждения.

Stictocephala bisonia near Botevgrad, Bulgaria 03
Фото: commons.wikimedia.org by Dimitǎr Boevski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Stictocephala bisonia near Botevgrad, Bulgaria 03

Как насекомое уничтожает урожай

Основную угрозу представляют самки цикадки в период размножения. Они делают дугообразные или кольцевые надрезы на молодой лозе, чтобы отложить яйца в ткани растения. Со временем эти участки буреют и грубеют, превращаясь в своеобразную перетяжку. Такие рубцы нарушают движение растительных соков, из-за чего часть побега, находящаяся выше кольца, слабеет, лоза плохо вызревает к зиме, а ягоды мельчают и вянут из-за дефицита питательных веществ.

"Когда повреждение уже стало коричневым и жестким, вылечить этот участок невозможно. Ткани растения в месте перетяжки необратимо изменены, поэтому усилия нужно направить на уничтожение насекомых до начала массовой кладки яиц", — объяснил специалист по защите растений Алексей Рябцев.

Критические периоды для виноградника

Для эффективной борьбы с вредителем необходимо учитывать два ключевых этапа развития насекомого. Первый период приходится на июнь и начало июля — время выхода личинок. Они обитают не только на культурном винограде, но и активно прячутся в сорной траве, малинниках и на дикорастущих лианах вблизи участка.

Второй опасный этап наступает в конце июля и длится весь август. В это время появляются взрослые особи, которые и наносят основные повреждения лозе. Внимательный осмотр кустов, особенно по внешним границам виноградника, позволяет обнаружить первые признаки атаки до того, как пострадает весь массив посадок.

Меры защиты и профилактики

Борьба с цикадкой требует системного подхода, сочетающего гигиену участка и использование специализированных средств защиты. При выборе препаратов необходимо ориентироваться на действующий регламент для виноградарства. Эффективность против сосущих вредителей показывают средства на основе различных инсектицидов, такие как Батрайдер, Акардо или Кунгфу Супер, однако их применение строго ограничено сроками ожидания до сбора урожая.

Метод борьбы Действие садовода
Уничтожение сорняков Регулярная прополка междурядий лишает личинок укрытия и кормовой базы.
Санитарная обрезка Осенью побеги с сильными кольцевыми повреждениями удаляют и сжигают.
Химическая защита Чередование препаратов по действующему веществу для предотвращения привыкания насекомых.

Хорошая проветриваемость кустов и отсутствие запущенных, заросших травой зон вокруг виноградника являются лучшей профилактикой. Цикадка предпочитает участки с высокой влажностью и обилием сорной растительности.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию специалиста. Не начинайте и не меняйте обработку растений токсичными веществами без соблюдения правил безопасности и ознакомления с официальными регламентами применения пестицидов.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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