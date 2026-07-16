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Грозди уже набирают сок, но не сахар: одна июльская ошибка оставит виноград кислым

Садоводство

Июль определяет качество будущего вина и сладость столовых сортов. В это время лоза переходит от наращивания зеленой массы к наполнению ягод. Ошибки в поливе или избыток азота превратят урожай в кислую массу, а отсутствие вентиляции внутри куста спровоцирует вспышки грибковых инфекций.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Баланс влаги и нормирование полива

Избыточная влага в середине лета делает кожицу ягод тонкой и провоцирует их растрескивание. Виноград требует глубокого промачивания грунта на 40—45 сантиметров. Поверхностное разбрызгивание воды бесполезно, так как оно лишь провоцирует рост сорняков и развитие гнилей. Проверку почвы проводят на глубине штыка лопаты. Если земля рассыпается, требуется полив.

Взрослые растения потребляют 40—60 литров воды каждые 10 дней. Молодые саженцы требуют большего внимания из-за неразвитой корневой системы. Для сохранения структуры почвы и влажности эффективно использовать методы органического мульчирования скошенной травой или соломой. Это исключает перегрев земли и образование корки.

"Полив нужно полностью прекратить за две недели до окрашивания ягод. Если продолжать подачу воды, сахар в плодах не накопится, а урожай станет водянистым", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Корректные подкормки июля

Азотные удобрения в июле исключают из программы питания. Они стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть до зимы и погибнут от первых заморозков. Основной упор делают на фосфорно-калийные составы. Монофосфат калия укрепляет структуру грозди и ускоряет созревание плодов.

Прием Результат
Внесение калия Повышение плотности кожицы и накопление сахара
Удаление пасынков Улучшение вентиляции и снижение риска милдью
Чеканка лозы Перераспределение энергии от роста макушек к плодам

Помимо минеральных удобрений, используют зольный настой. Один стакан древесной золы на ведро воды восполняет дефицит микроэлементов. Это важно для профилактики хлороза, когда листья начинают бледнеть. Правильный уход на этом этапе закладывает урожай следующего года.

Управление ростом и чеканка

Пасынки — боковые отростки из пазух листьев — отнимают у гроздей ресурсы. При пасынковании нельзя выламывать побег полностью, лучше оставлять два нижних листа. Это предотвратит пробуждение спящих почек. Чеканка или удаление верхушек побегов на 15—20 сантиметров проводится в конце месяца, когда темпы роста замедляются.

"Чеканка обязательна для сильнорослых сортов. Без остановки роста верхушек лоза останется зеленой к осени и не переживет морозы", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Нормировка урожая — еще одно жесткое требование. Если оставить все завязавшиеся грозди, куст истощится. На мощном побеге оставляют две кисти, на слабом — одну или убирают вовсе. Это позволяет получить крупные ягоды вместо множества мелких и кислых. Аналогичные принципы нормировки плодов действуют и для косточковых деревьев.

Инфекционная безопасность сада

Жара в сочетании с высокой влажностью создает идеальную среду для оидиума и милдью. Если на листьях появился белый налет или маслянистые пятна, время профилактики упущено. Обработку проводят системными фунгицидами, но только до начала созревания ягод. Позже допустимо использовать только биологические препараты на основе сенной палочки.

"В июле важно следить за чистотой приствольного круга. Сорняки работают как инкубатор для вредителей и мешают нормальному испарению влаги", — отметила специально для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обрезать листья вокруг гроздей для солнца?

Да, это улучшает проветривание и защищает от гнилей. Однако в южных регионах резкое удаление листвы приведет к солнечным ожогам ягод. Убирать нужно только те листья, которые создают глухую тень внутри куста.

Что делать, если ягоды начали лопаться?

Это признак резкого перепада влажности в почве. Рекомендуется замульчировать землю для выравнивания водного режима и провести подкормку кальцием для укрепления стенок клеток.

Нужно ли подвязывать лозу в июле?

Обязательно. Тяжелые грозди могут сломать побеги или соприкоснуться с землей, что неминуемо приведет к заражению грибком. Подвязка должна быть свободной, чтобы не перетянуть ствол.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев, агроном Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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