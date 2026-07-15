Сад превратится в тропики: климатический сдвиг в России открыл путь новым видам растений

Возможность собирать урожай экзотических растений на садовых участках в России ограничивается биологическими особенностями конкретных культур. Как многолетняя астра радует цветением до заморозков благодаря своей выносливости, так и южные гости требуют строго определенных режимов тепла и света. Главными барьерами для садоводов остаются короткий вегетационный период, недостаток солнечной активности и низкие температуры, нехарактерные для влажных тропиков.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain гравийная дорожка

Несмотря на суровость условий, ареал возделывания теплолюбивых видов постепенно смещается на север. Этому способствуют климатические сдвиги и прогресс в агротехнике: селекционеры выводят адаптированные гибриды, а современные минеральные составы и методы обработки почвы помогают растениям выживать. Например, правильное питание позволяет избежать деформации плодов, как это происходит, когда появляется пустоцвет на кабачках из-за нарушения биологического баланса.

Реальные успехи агрономов и тепличные эксперименты

В средней полосе страны уже никого не удивляют спелые арбузы и дыни, выросшие под открытым небом. На юге России аграрии успешно собирают батат, инжир, хурму и спаржу, а в северных широтах приживаются мини-киви (актинидия), абрикосы и морозостойкий виноград. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Марию Визирскую, руководителя агрохимической службы компании "ЕвроХим", выращивание экзотики — это вопрос обеспечения базовых потребностей растения нашими техническими возможностями.

"Разведение тропических видов в северных широтах требует не только укрытия, но и точечного контроля состава грунта, поскольку классическая садовая земля часто не подходит таким культурам", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Абсолютно иная ситуация складывается с культурами вроде манго, авокадо или папайи, которым противопоказаны любые температурные колебания. Визирская отмечает: "Они требуют не только отсутствия морозов, но и круглогодичного тепла, высокой освещенности и практически полного отсутствия температурных стрессов". В России такие растения могут существовать исключительно в отапливаемых теплицах, но даже там они часто остаются лишь элементами декора, не принося полноценных плодов.

Ответы на популярные вопросы о выращивании экзотики

Можно ли вырастить бананы в Подмосковье?

В открытом грунте это невозможно из-за зимних морозов. Бананы можно вырастить только в зимнем саду или отапливаемой теплице с мощным искусственным досвечиванием.

Что из экзотики легче всего посадить новичку?

Для Центральной России оптимальным выбором станут современные сорта арбузов с коротким сроком созревания или актинидия (мини-киви), которая хорошо переносит зиму.

Почему тепличные тропические фрукты часто не имеют вкуса?

Вкусовые качества зависят от количества солнечной радиации и спектра света. В условиях недостатка естественного солнца плоды не успевают накопить нужное количество сахаров.

Нужны ли особые удобрения для южных растений?

Да, экзотические культуры остро реагируют на кислотность почвы и нуждаются в сбалансированных микроэлементах, чтобы противостоять стрессу от непривычного климата.

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