Клубничные кусты в июле просят внимания: урожай будущего лета закладывается именно сейчас

Лето в разгаре, корзины полны, а на грядках с клубникой остались пустые кусты. Многие огородники совершают ошибку, бросая плантацию до весны. Именно сейчас, сразу после сбора плодов, растение закладывает основу будущего урожая. Запустите процесс — и получите горсть мелкой ягоды вместо сочного сбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Уборка мусора и защита от вредителей

Старая мульча — это инкубатор. Под слоем соломы или агроволокна прячутся долгоносики и споры гнилей, которые превращают урожай в кашу. Уберите укрывной материал, тщательно пропалите грядки. Сорняки вытягивают питание и создают лишнюю сырость. Весь растительный остаток отправляйте в костер: компостная куча станет источником заразы в будущем сезоне.

"Слизни и грибки на грядках с земляникой доедают то, что не успели собрать люди. Очистка почвы — это база биологической безопасности участка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Екатерина Мартынова.

Мифы и правда об обрезке

Забудьте о варварском скашивании "под корень". Растение — это не газон. Срезая всё зеленое, вы уничтожаете точку роста. Куст бросит последние силы на выживание, а не на закладку цветочных почек. Действуйте секатором точечно: удаляйте только старые, сухие или пятнистые листья. Молодая розетка в центре должна остаться нетронутой.

Правила подкормки: запрет на азот

Оставьте в покое навоз и мочевину. Азот сейчас — яд. Он заставит кусты гнать зелень перед самыми морозами, которая вымерзнет в первую же неделю зимы. Растению нужны калий и фосфор для укрепления корней. Используйте древесную золу или минеральные комплексы для восстановления земляники.

Удобрение Результат для куста Древесная зола Раскисление и калийное питание Суперфосфат + сульфат калия Закладка почек и укрепление корней

"Избыток азота в конце лета — это гарантированная гибель молодых розеток при первых заморозках. Работайте составами на основе калия", — констатировал в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Профилактика заболеваний

Болезни — это процесс деградации растений. Фитопатогены не спят. После обрезки проведите обработку биопрепаратами. Избегайте опасных фунгицидов, чтобы не накопить химию в земле. Лучше использовать щадящие средства, предотвращающие развитие серой гнили и пятнистости.

Полив и мульчирование

Клубника не терпит пересыхания. Полив проводите строго под корень. Попадание воды на листья провоцирует грибковые инфекции. В качестве защиты почвы используйте свежий слой сена или перегноя. Это создаст термобарьер для корней, предохраняя их от жары.

"Мульча — это не декор, а биоактивный слой, сохраняющий структуру грунта. Без него почва превращается в пыль", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы

Что делать с усами сразу после урожая?

Удалите все слабые побеги. Оставьте лишь 1-2 самых мощных, если нужно размножить сорт. Остальные усы лишь отнимают силы у маточного куста.

Почему гниют ягоды, еще не созрев?

Причина в избытке влаги на поверхности и отсутствии проветривания. Налаживайте капельный полив и мульчируйте почву, чтобы ягоды не касались земли.

Можно ли весной обрезать кусты?

Весенняя обрезка — стресс. Растение должно бросить силы на цветение, а не на латание дыр после ножниц. Основные работы проводятся в июле-августе.

Нужно ли укрывать клубнику на зиму, если осень сухая?

Мульчирование, проведенное после сбора урожая, — это и есть ваша первая защита. Дополнительное укрытие потребуется только при наступлении устойчивых холодов.

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