Клубничные кусты в июле просят внимания: урожай будущего лета закладывается именно сейчас

Лето в разгаре, корзины полны, а на грядках с клубникой остались пустые кусты. Многие огородники совершают ошибку, бросая плантацию до весны. Именно сейчас, сразу после сбора плодов, растение закладывает основу будущего урожая. Запустите процесс — и получите горсть мелкой ягоды вместо сочного сбора.
Старая мульча — это инкубатор. Под слоем соломы или агроволокна прячутся долгоносики и споры гнилей, которые превращают урожай в кашу. Уберите укрывной материал, тщательно пропалите грядки. Сорняки вытягивают питание и создают лишнюю сырость. Весь растительный остаток отправляйте в костер: компостная куча станет источником заразы в будущем сезоне.
"Слизни и грибки на грядках с земляникой доедают то, что не успели собрать люди. Очистка почвы — это база биологической безопасности участка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Екатерина Мартынова.
Забудьте о варварском скашивании "под корень". Растение — это не газон. Срезая всё зеленое, вы уничтожаете точку роста. Куст бросит последние силы на выживание, а не на закладку цветочных почек. Действуйте секатором точечно: удаляйте только старые, сухие или пятнистые листья. Молодая розетка в центре должна остаться нетронутой.
Оставьте в покое навоз и мочевину. Азот сейчас — яд. Он заставит кусты гнать зелень перед самыми морозами, которая вымерзнет в первую же неделю зимы. Растению нужны калий и фосфор для укрепления корней. Используйте древесную золу или минеральные комплексы для восстановления земляники.
|Удобрение
|Результат для куста
|Древесная зола
|Раскисление и калийное питание
|Суперфосфат + сульфат калия
|Закладка почек и укрепление корней
"Избыток азота в конце лета — это гарантированная гибель молодых розеток при первых заморозках. Работайте составами на основе калия", — констатировал в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.
Болезни — это процесс деградации растений. Фитопатогены не спят. После обрезки проведите обработку биопрепаратами. Избегайте опасных фунгицидов, чтобы не накопить химию в земле. Лучше использовать щадящие средства, предотвращающие развитие серой гнили и пятнистости.
Клубника не терпит пересыхания. Полив проводите строго под корень. Попадание воды на листья провоцирует грибковые инфекции. В качестве защиты почвы используйте свежий слой сена или перегноя. Это создаст термобарьер для корней, предохраняя их от жары.
"Мульча — это не декор, а биоактивный слой, сохраняющий структуру грунта. Без него почва превращается в пыль", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Удалите все слабые побеги. Оставьте лишь 1-2 самых мощных, если нужно размножить сорт. Остальные усы лишь отнимают силы у маточного куста.
Причина в избытке влаги на поверхности и отсутствии проветривания. Налаживайте капельный полив и мульчируйте почву, чтобы ягоды не касались земли.
Весенняя обрезка — стресс. Растение должно бросить силы на цветение, а не на латание дыр после ножниц. Основные работы проводятся в июле-августе.
Мульчирование, проведенное после сбора урожая, — это и есть ваша первая защита. Дополнительное укрытие потребуется только при наступлении устойчивых холодов.
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