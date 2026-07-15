Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не каждая короткая тренировка бесполезна: эти шесть минут заставляют пресс работать по-настоящему
Водопады Подмосковья, о которых не знают туристы: ледяные источники, руины и тайные тропы
Маленькая глубина — большое удовольствие: что скрывает Азовское побережье, кроме пляжей
Джинсы — те же, образ — другой: 7 верхов, которые "прокачают" ваш стиль в 2026 году
Запах в санузле исчезнет за минуты: простой трюк с туалетным ёршиком, о котором почти никто не знает
Выше обычных оладий, вкуснее драников: кабачковые пышки удивят с первого кусочка
Кости превращаются в пластилин: ошибка в интерьере гарантированно губит питомца
Tenet ворвался в число любимцев россиян: одна модель забрала больше половины всех продаж
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал

От лаймового до почти черного: палитра этого растения, покорит любого садовода

Садоводство

Пузыреплодник калинолистный — настоящая находка для тех, кто хочет превратить обычный участок в выставочный сад без лишних усилий. Этот кустарник сохраняет невероятную декоративность с момента распускания первых почек до глубокой осени, выдерживая морозы до -35 °C и практически не подвергаясь атакам вредителей.

пузыреплодник калинолистный
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
пузыреплодник калинолистный

Лучшие сорта пузыреплодника для контрастного сада

При выборе саженцев стоит ориентироваться на желаемую высоту и динамику изменения цвета. Одним из самых ярких представителей желтолистных форм считается "Ангел Голд". Весной его листва отливает насыщенным лаймовым золотом, буквально подсвечивая тенистые уголки сада. К середине лета куст высотой до 2,5 метров слегка зеленеет, но остается доминирующим цветовым акцентом.

"Если вы хотите создать действительно глубокий контраст, посадите рядом с золотистыми сортами классический "Дьяболо". Его темно-пурпурная, почти черная листва станет идеальным фоном для любых светлых растений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Для небольших участков идеально подходит компактная "Леди ин Ред". Этот кустарник редко превышает 1,5 метра в высоту. Его преимущество в динамике: молодая ярко-красная листва постепенно превращается в густой бордовый глянец. Если же место позволяет, обратите внимание на сорт "Андре". Он интересен тем, что распускается оранжево-красным цветом, который позже трансформируется в благородное винное вино.

Особенности выращивания: долголетие и неприхотливость

Пузыреплодник ценится садоводами за умение быстро наращивать зеленую массу. Это делает его незаменимым при создании мульчирования почвы или плотных живых стен. Растение отлично переносит стрижку, что позволяет формировать из него аккуратные шары или даже выращивать на штамбе. При этом важно помнить, что интенсивность окраски напрямую зависит от освещенности: в густой тени бордовые сорта могут позеленеть, потеряв свою индивидуальность.

"Пузыреплодник крайне живуч, но даже ему нужна поддержка в первый год после посадки. Главное — не допускать пересыхания корней, пока куст не окрепнет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

В отличие от капризных плодовых культур, где неправильная обрезка деревьев может привести к болезням, пузыреплодник прощает многие ошибки новичков. Он быстро восстанавливается после радикального омоложения, выпуская сильные прикорневые побеги.

Идеи для ландшафтного дизайна

Сочетание золотистых и бордовых форм создает эффект "непрерывного цветения" за счет игры красок листвы. Пузыреплодники часто используют для маскировки невзрачных построек или в качестве живой перегородки между зонами отдыха. Компактные сорта хорошо смотрятся в миксбордерах вместе с многолетними цветами.

Сорт пузыреплодника Главная особенность
Ангел Голд Лаймово-золотистая листва, эффект свечения
Дьяболо Темно-пурпурный окрас, быстрый рост до 3 метров
Леди ин Ред Компактный размер до 1,5 м и ярко-красные листья
Андре Смена цвета от оранжевого до насыщенно-бордового

Садоводов радует и то, что кустарник редко требует применения химии. В то время как на других культурах часто проявляется мучнистая роса, современные сорта пузыреплодника обладают высоким иммунитетом к грибковым инфекциям.

"Для сохранения яркости темных сортов выбирайте самые солнечные места. В полутени сортовые признаки стираются, и вместо благородного бордо вы получите обычный грязно-зеленый куст", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о пузыреплоднике

Нужно ли укрывать пузыреплодник на зиму?

Взрослые растения отлично зимуют без укрытия даже в северных регионах. Утепление корневой системы может потребоваться только молодым саженцам в первую зиму после посадки.

Как часто нужно стричь кустарник?

Для поддержания формы достаточно двух стрижек за сезон: весной (санитарная и формирующая) и в середине лета. Если куст растет в свободной форме, обрезка может быть минимальной.

Почему листья пузыреплодника стали зелеными?

Основная причина — нехватка солнечного света. Также листва может зеленеть у старых побегов, которые требуют омолаживающей обрезки для стимуляции роста новой яркой поросли.

Можно ли сажать пузыреплодник рядом с овощными грядками?

Да, он не является переносчиком опасных болезней овощей. Напротив, мощный куст может служить хорошим ветрозащитным барьером для теплолюбивых культур.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Садоводство, цветоводство
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Военные новости
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Маленькая глубина — большое удовольствие: что скрывает Азовское побережье, кроме пляжей
Джинсы — те же, образ — другой: 7 верхов, которые "прокачают" ваш стиль в 2026 году
Запах в санузле исчезнет за минуты: простой трюк с туалетным ёршиком, о котором почти никто не знает
Выше обычных оладий, вкуснее драников: кабачковые пышки удивят с первого кусочка
Кости превращаются в пластилин: ошибка в интерьере гарантированно губит питомца
Tenet ворвался в число любимцев россиян: одна модель забрала больше половины всех продаж
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал
Солнце поможет поймать пришельцев из глубин Вселенной: физики предложили необычный способ перехвата
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Неподвижность сжигает калории: как замирание в одной позе запускает мощный метаболический отклик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.