Малина перестала быть сладкой? Исправляем это за 5 минут с помощью одного средства

В середине лета малинник часто сигнализирует о нехватке питания: ягоды мельчают, теряют природную сладость и осыпаются, не успев завязаться. Садоводы привыкли списывать это на жару или плохой полив, но дело часто кроется в дефиците бора — элемента, который отвечает за передвижение сахаров к плодам. Исправить ситуацию помогает простое средство, которое стоит копейки и продается в любой аптеке.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Куст малины с ягодами

Секрет правильного раствора

Для приготовления подкормки достаточно одной чайной ложки порошка борной кислоты на стандартную десятилитровую лейку. Тот самый секрет заключается в температуре воды: кристаллы бора практически не растворяются в холодной среде. Если высыпать порошок сразу в лейку, он осядет на дно бесполезным осадком, а при попадании на корни в концентрированном виде вызовет химический ожог. Сначала микроэлемент нужно полностью растворить в стакане горячей воды, и только потом выливать концентрат в общий объем.

"Бор — это строительный материал для пыльцевых трубок и завязей. Без него малина перераспределяет ресурсы в пользу листвы, оставляя садовода с пустыми ветками. Грамотное использование этого решения позволяет кусту выкормить даже самые поздние ягоды", — отметил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Защитные функции и нюансы

Многие дачники ошибочно пытаются использовать бор как яд против насекомых, однако прямой инсектицидной нагрузки он не несет. Его роль — укрепление иммунитета растения. Крепкий, напитавшийся микроэлементами куст гораздо успешнее сопротивляется внешним угрозам. Если же на листьях уже видна тля, в готовый состав можно добавить пару ложек дегтярного мыла. Это создаст липкую пленку, которая удержит полезные вещества на поверхности и затруднит жизнь вредителям.

Параметр Рекомендация Дозировка 5 граммов на 10 литров воды Способ смешивания Предварительное растворение в горячей воде Кратность Один раз за период плодоношения

Важный нюанс: избыток бора так же опасен, как и его отсутствие. При передозировке края листьев начинают сохнуть и скручиваться, а верхушки побегов отмирают. Если выбранный вами вариант ухода подразумевает опрыскивание, лучше сначала протестировать смесь на паре веток. Это позволит убедиться в правильности концентрации перед обработкой всего малинника.

"В органическом земледелии важно понимать биологию почвы. Бор участвует в синтезе хлорофилла. Если малина кислит, это не всегда особенность сорта, часто это крик о помощи из-за нарушения обмена веществ в тканях", — объяснил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Когда поливать для результата

Работать с раствором нужно строго вечером или в пасмурную погоду. Капли на листьях под прямым солнцем превращаются в линзы, что ведет к ожогам зеленой массы. Перед внесением удобрения землю под малиной нужно обязательно пролить обычной чистой водой. На сухую почву такие добавки не вносят — это базовый процесс в садоводстве, позволяющий корням усваивать питание бережно.

"Ягоды становятся ровными и налитыми, если не лениться и раз в сезон уделить время такой подкормке. Но помните, что от вредителей, вроде прожорливых моллюсков, никакая химия в лейке не спасет, тут нужны физические преграды и другой материал для борьбы", — подчеркнул садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о подкормке малины

Можно ли использовать борную кислоту во время массового сбора ягод?

Лучше проводить обработку в начале созревания первой волны. Если ягоды уже массово спеют, делайте упор на корневой полив, стараясь не попадать на сами плоды.

Поможет ли бор, если малина желтеет?

Желтизна может быть признаком хлороза или дефицита азота. Бор исправляет ситуацию с качеством плодов и их количеством, но для восстановления цвета листьев потребуются комплексные меры.

Как часто можно использовать этот метод?

Одного раза в середине лета достаточно. Повторные внесения могут привести к токсическому отравлению почвы бором.

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